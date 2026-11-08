《第四幕》馮德倫袁澧林顛覆局中局 2026港片最大驚喜|何故

《第四幕》，演員有突破，劇情有意思，在真假虛實交替之間，充滿顛覆性地講故事，可算是2026年香港電影最大驚喜！



（《第四幕》海報）

《第四幕》是「薪火相傳計劃」重點作品之一，由王德健編劇及執導，爾冬陞監製，黃家怡執行監製，借用金馬影展的劇情簡介，「新銳編導王德健大玩戲中戲局中局，尋摸戲劇與現實的瘋狂邊界，馮德倫、袁澧林、胡杏兒、周秀娜同台競演，吟諷人生第四幕的癡嗔狂想」，除了上述四位領銜主演，聯合演出的還有楊偉倫、路斯明、張繼聰、蘇振維、伍詠詩、曾睿彤和袁浩揚。

《第四幕》講述過氣舞台劇導演歐文（馮德倫 飾）陷入長達十多年的創作低潮，妻子Tracy（周秀娜 飾）一直努力工作養家，夫妻感情開始出現暗湧，為了挽回尊嚴，歐文決定自編自導自演新作，將昔日的戀情寫成故事，已成為著名演員的舊愛蘇蔓菱（胡杏兒 飾）強勢要求主演，歐文卻堅持徵選素人，在選角時竟然被漢娜（袁澧林 飾）深深吸引，兩人慢慢走進彼此的生活，歐文亦逐漸迷失於戲劇與現實之間……

《第四幕》獲選為「第28屆上海國際電影節」，以及「百老匯電影中心30周年暨香港亞洲電影節」的開幕電影，本片亦先後參展「紐約亞洲電影節2026」、「溫哥華國際電影節2026」和「平遙國際電影展2026」，並於亞洲電影大獎學院「香港電影巡禮」的泰國、馬來西亞及柬埔寨站放映。袁澧林除了憑本片於紐約亞洲電影節2026獲頒「亞洲新星獎」，更入圍第63屆金馬獎「最佳女主角」，本片同時入圍金馬獎的「最佳原著劇本」（王德健），未正式上映，已受到各界肯定。有趣的是，楊偉倫憑《善男信女》入圍同屆的「最佳男主角」，而《善男信女》也同時入圍了「最佳原著劇本」（楊兩全、火車）。

《第四幕》的四位主演，表現各有千秋，當中以袁澧林最為突出，也是她的一大突破，這是一個非常複雜的角色，也是一個大家從未見過的袁澧林，她在戲中戲《驀然回首》中需要一人分飾三角，但其實「漢娜」也是多重身份，袁澧林掌握得恰到好處，教人刮目相看！馮德倫、胡杏兒和周秀娜，都有別於過往的熟悉形象，讓觀眾耳目一新。馮德倫演活了「無病呻吟」的頹廢中佬，獲悉真相後終於爆發的一幕，在舞台上平反敗局，令人拍案叫絕！胡杏兒罕有的霸氣，以及周秀娜難得的嬌柔，在前半段略嫌太平面，但在最後化妝間二人針鋒相對的一幕，擦出燦爛火花！本片最厲害的正是最後十分鐘的「第四幕」！

《第四幕》劇情峰迴路轉，卻早已佈下伏線，一環緊扣一環，引人入勝。本片英文片名「Afterpiece」，原意是古典劇場在正劇結束後，緊接上演一部短小輕鬆的喜劇或歌劇，用來調和觀眾的情緒。傳統戲劇多數是「三幕劇」結構，「第三幕」就是走向衝突的解決，王德健以「Afterpiece」作為「第四幕」，代表本片的重點是「（戲中戲）演出結束後的延伸」，因為所有問題都是在「第四幕」才得到圓滿解決。四位主角在「第四幕」，各自擁有快樂的結局。

《第四幕》表面上是一個有關「中年危機」的故事，實際上卻是一場環繞「世代之爭」的反思。《第四幕》看似是以「選擇」為主題，核心卻是探討「權力」。官方在「漢娜」的角色簡介借用了陳百強經典金曲〈等〉的歌詞「莫道你在選擇人，人亦能選擇你」，反觀歐文的處境，建議可以引用電影《半斤八兩》插曲、許冠傑經典名曲〈浪子心聲〉的歌詞「難分真與假，人面多險詐」，慶幸他在崩潰後終於尋回自我，不再欺騙自己，再次有能力（權力）解決問題。

《第四幕》對於喜愛舞台劇的觀眾，相信特別有共鳴。本片除了演員和故事，拍攝、剪接和配樂都在水準以上，建議最少觀看兩次，第一次看角色和劇情，第二次看佈局和細節，或許更能明瞭「第四幕」的真諦。