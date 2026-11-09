不只畫長頸美人！莫迪里安尼石雕早前來港　紐約開拍估價達2.7億

一提起莫迪里安尼（Amedeo Modigliani），大多數人都會想起他筆下脖子修長、眼神空靈的女子肖像。原來這位意大利藝術家也曾放下畫筆，拿起鑿子，而他的雕塑比油畫更罕有。他在1911至1912年間雕成的石灰石頭像《Tête》早前低調來港展出，即將在紐約拍賣。



（Phillips）

富藝斯宣布，《Tête》將成為美東時間11月17日（香港時間18日清晨）紐約「現代及當代藝術」晚間拍賣的焦點拍品，估價2,800萬至3,500萬美元（約2.18億至2.73億港元）。作品由一個顯赫家族珍藏了半個世紀以上，今次是首度公開拍賣。作品早前在富藝斯西九文化區亞洲總部展出，其後運往紐約，11月7日起在富藝斯紐約總部預展。

1909年，莫迪里安尼結識羅馬尼亞雕塑家布朗庫西（Constantin Brancusi）後深受啟發，開始投身直接雕刻。他捨棄以黏土和石膏塑形的傳統方式，直接從原石鑿出形象。他已知的石雕只有28件，幾乎全部創作於1911至1914年間，其中約26件屬蒙帕納斯時期的頭像系列。這個系列大多已由紐約現代藝術博物館（MoMA）、古根漢美術館、倫敦泰特美術館及巴黎龐比度中心等永久收藏，仍在私人手中的寥寥可數。《Tête》高73.66公分，是系列中尺寸最宏偉的代表作之一。

面容或源自俄羅斯女詩人

他的靈感橫跨數千年，由羅浮宮埃及展廳的古代雕像、基克拉澤斯文明的遠古偶像、古希臘早期雕塑，以至非洲面具，最終融合成修長挺拔、線條凝練的個人風格。有論者認為，雕像的面容或取材自俄羅斯詩人安娜·阿赫瑪托娃（Anna Akhmatova）。1911年春天，兩人曾在羅浮宮埃及展廳一同漫步。細看作品，頭頂的橢圓輪廓、縱向延伸的鼻樑與橫貫雙眼的線條互相交會，構成古埃及象徵生命的符號，其中的字母組合更呼應詩人的名字。

未建成的「美之神殿」

莫迪里安尼曾構想興建一座「美之神殿」（temple of beauty），這批頭像原定成為殿中的女像柱（caryatids）。可惜神殿始終未有建成。一般認為石粉損害了他本已虛弱的肺部，加上石材昂貴，他約於1914年後便重拾畫筆，雕塑生涯只維持了短短數年。

富藝斯美洲區副主席Jeremiah Evarts形容，此作是「至今仍留存於公立美術館體系之外的極少數珍品之一」，對藏家而言是千載難逢的競投良機。2014年，蘇富比紐約一件同期創作的《Tête》以7,070萬美元成交，當年更刷新了藝術家的拍賣紀錄。