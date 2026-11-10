11月展覽|草間彌生5米南瓜常設展、U2 Nirvana樂迷必看MV Fest

【11月展覽】今日氣溫終於回落，迎來了久違的秋涼爽意，正好出門走走。11月城中除了有不少演出和音樂節目，也有多個展覽開幕或正在舉行。



我們為你精選了 9 個 11 月必看展覽。從帶你走進波點宇宙的草間彌生巨型南瓜雕塑、香港故宮與 M+ 的大型特展，到各大畫廊及拍賣行的當代藝術鉅作，還有結合音樂視覺的黑膠唱片展與充滿人文關懷的紀實攝影。無論你鍾情於歷史文化、流行音樂還是攝影紀實，總有一個展覽能為你的週末帶來靈感。

香港故宮「清宮四時：宮廷生活與文化」

皇帝的一年怎麼度過？香港故宮文化博物館最新大型專題展覽「清宮四時：宮廷生活與文化」展出187件來自故宮博物院的珍貴文物，帶觀眾跟隨清代宮廷走過春夏秋冬。

展廳參考《四庫全書》以四色裝潢對應四季的做法，用葵綠、朱紅、月白和黑灰分別代表春夏秋冬。春季以《胤禛耕織圖》為核心，雍正帝登基前與福晉化身農夫和蠶婦，並親題詩作。夏季場景移到承德避暑山莊，高1.2米的轉鴨荷花缸鐘結合中國掐絲琺瑯與法國奏樂機械，運轉時會出現童子與仙猿向西王母獻桃的場面。秋季有用康熙帝所獵之鹿製成的鹿角椅，以及長約2.5米的阿虎槍。冬季則有高3米、長3.6米的歲朝圖座屏，描繪舞燈、放爆竹等過年習俗。

+ 11

新媒體藝術家邵志飛創作的沉浸式裝置「從北京到承德」，以及可在屏幕上臨摹皇帝御筆「福」字的「御筆迎春」互動站，都適合一家大細同遊。展品每三個月輪換一部分，《雍正帝祭先農壇圖》將於2027年第一季亮相，不同季節再來都有新東西看。

日期： 即日起至2028年11月3日

地點： 香港故宮文化博物館展廳2



啟德雙子匯「Dancing Pumpkin」

當代藝術先驅草間彌生雖已於今年8月辭世，但她充滿生命力與堅毅的藝術精神，將以全新姿態在香港延續。全亞洲唯一常設展出的巨型雕塑《Dancing Pumpkin》（2020）現已正式落戶啟德「The Twins 雙子匯」，為香港增添一座極具活力的文化新地標。

這座高約 5 米、直徑達 8 米的鉅作，是草間彌生創作生涯中體積最龐大、工藝最精湛的代表作之一。雕塑由 11 條動感十足的支柱托起，佈滿標誌性的黃黑圓點，宛如在空中歡快起舞。對草間彌生而言，南瓜大方不造作，是她童年至今長久的心靈寄託，擁有一種「強大的精神安定感」。這件宏偉的作品不僅展現了她「自我消融」的創作哲學，更將她對生命的喜悅轉化為觸手可及的城市風景。

為慶祝雕塑落戶，雙子匯即日起至 2027 年 3 月 31 日特別呈獻「Dancing Pumpkin：你好，香港！」展覽。現場除了介紹作品背景，更展出 20 多幅源自草間彌生工作室的珍貴版畫，並設有期間限定店，匯聚近百款官方周邊商品與書籍。此外，商場多間餐廳更響應推出「南瓜控美味賞」限定餐飲。

地點： 啟德雙子匯 2 期（雕塑位於三道 SNDO 前方）

展期： 即日起至 2027 年 3 月 31 日



M+「神話與怪獸：亞洲的奇幻異境」

想在同一個展覽裏看到浮世繪妖怪、達利、阿童木和哥斯拉，就可以去M+特別展覽「神話與怪獸：亞洲的奇幻異境」。展覽橫跨十九至二十一世紀，展出逾400件作品，涵蓋藝術、建築、時尚、電子遊戲和電影，是追溯亞洲藝術家如何以奇幻回應時代現實。

展覽分四大部分：「人神鬼妖」展出浮世繪木刻版畫、中國皮影戲偶及藏傳佛教唐卡，還有香港藝術家陳翊朗以「鬼王」鍾馗為靈感、專為今次展覽創作的場域特定壁畫《恐懼捕手》。「亦幻亦真」把達利、馬格利特等歐洲超現實主義大師，與金永煥、古賀春江等亞洲藝術家的作品並置。「從《哥斯拉》到《攻殼機動隊》」聚焦戰後日本流行文化，可看到1954年《哥斯拉》海報、《小飛俠阿童木》原刊及《攻殼機動隊》背景畫。最後的「新世代神話」則有村上隆、曹斐、何子彥、陸揚、金雅瑛等當代藝術家的作品。

日期： 即日起至2027年4月4日

地點： M+西展廳



保利香港「在場：中國當代肖像志」

肖像畫從來都不只是畫一張臉那麼簡單。保利香港拍賣主辦的展覽「在場：中國當代肖像志」，從一個問題出發：誰被看見，誰被記住，誰有資格成為畫中主角？

展覽回看中國當代肖像如何一步步被改寫。由勞作與苦難刻下的身體，到具體真實的人際現場；由最平凡的日常面孔，到青春、脆弱與心理投射；最後更追問，一幅沒有臉的畫，是否仍然算是肖像。參展藝術家陣容有份量，包括以《父親》成名、代表傷痕寫實一代的羅中立，擅長描繪現場人群的劉小東，筆下充滿童話感與孤獨感的劉野，以及夏禹、劉曉輝、季鑫等新一代畫家。苦難、日常、青春、沉默與脆弱，在這些作品中都成為一種「在場」的方式。

日期： 11月10日至25日

地點： 金鐘金鐘道88號太古廣場1座7樓保利香港藝術空間



佳士得「南亞現代藝術鉅作展：達布利瓦拉珍藏精選」

香港觀眾平日較少機會看到南亞現代藝術。佳士得亞洲首次舉辦南亞現代藝術專題展覽，展出「達布利瓦拉珍藏」中20多件佳作，免費開放予公眾參觀，這也是該珍藏首批公開展覽之一。

這批收藏由拉金德拉．達布利瓦拉在40多年前開始建立。他最初收藏孟加拉現代主義藝術家作品，其後擴展至「激進藝術家團體」及更廣泛的印度現代主義範疇。兒子蘇比特接手後，再把範圍延伸至東南亞及當代、散居海外的藝術家，令這批藏品成為全球最重要的南亞現代藝術私人收藏之一。

焦點展品是泰伯．梅塔1991年作的《無題（人力車上的女人）》，畫中手繪人力車成為抽象女性形體的舞台，反映藝術家對人類苦難與尊嚴的關注。塞耶．海達．拉扎1976年作的《焦特布爾》，是他轉向抽象風格關鍵時期的作品，將拉賈斯坦邦的色彩與建築化作對記憶與身份的沉思。另有阿克巴．帕達姆西以明亮幾何色域構成的《元景觀》，以及巴羅達藝術家團體創始成員班德利的《無題》。

日期： 11月18日至29日

地點： The Henderson佳士得亞太區總部



HKDI「MV Fest」

喜歡U2、Depeche Mode、Nirvana的樂迷不可錯過。香港知專設計學院（HKDI）轄下的「HKDI匠研坊」舉辦的大型展覽「MV Fest」，首度在香港展出荷蘭傳奇攝影師兼MV導演Anton Corbijn逾160幅經典圖像及數十部MV作品。他以標誌性的黑白光影見稱，長年包辦U2與Depeche Mode的專輯封面、宣傳照、MV以至舞台設計，又執導過Nirvana經典MV《Heart-Shaped Box》，可說定義了一代搖滾樂的視覺形象。

一進校園，設計大道的巨型戶外LED牆會不停播放Corbijn的MV及攝影作品。第二展區V Music Library讓觀眾戴上耳機聆聽逾40張黑膠唱片、觀看逾50部MV，還可翻閱專題藏書，不過此展區只開放至12月12日，想去要趁早。第三展區「MV Fest主展館」以12個「電視頭」模特兒裝置播放橫跨六個年代的24部經典MV，11至12月主打國際作品，12月至明年1月轉為本地廣東歌MV，並配合造型展示。壓軸「空間MV體驗館」由師生與業界合作，示範180度空間MV、2D轉3D、幀數插值，以及用AI重建及修復本地經典MV。

日期： 即日起至2027年1月15日（12月6、13及20日暫停開放）

地點： 將軍澳景嶺路3號香港知專設計學院



GOLD「records」

在數碼串流音樂盛行的今天，實體唱片反而展現出無可取代的魅力。展覽就像黑膠唱片一樣分A、B兩面。A面「Experimental Sound: Asia」邀請來自香港、東京及曼谷的藝術家、音樂人、DJ及研究者，挑選超過250張曾深刻影響自己創作的黑膠、CD及卡式帶，主要是2010年代數碼格式普及前的作品。場內設三個聆聽站，觀眾可以自行揀選播放，在極簡音樂、噪音及各種實驗聲音之間遊走。每位觀眾的選擇，都會令現場聲景不斷改變。

B面展區則帶來已故藝術家Rutherford Chang的標誌性作品《We Buy White Albums》。藝術家蒐集了數以千計The Beatles於1968年發行的《White Album》初版唱片。這張原本擁有極簡純白封套的專輯，隨着時間流逝，每一張都積累了獨特的塗畫、註記和污漬。當這數千張唱片並置一處，大量生產的流行文化遺產瞬間演化為引人入勝的集體記憶，視覺效果極度震撼。

日期： 即日起至12月19日

地點： 黃竹坑道42號利美中心地下GOLD



顯影堂「華南人物誌」

同樣在黃竹坑，攝影書店空間「顯影堂」為攝影師蘇慶強的最新攝影集《華南人物誌》舉辦同名展覽，展出他在1990年代至千禧年代於華南地區拍攝的人像作品。蘇慶強早在改革開放初期的1981年已踏足內地，由雲南、四川走到西藏、新疆及哈爾濱。十多年後，他把鏡頭收窄至鄰近香港的廣東，特別是家族觀念濃厚的潮汕一帶。1995年起，他改用120中片幅相機展開城鄉攝影計劃，部分作品已獲香港藝術館及香港文化博物館收藏。

相中人大多喜怒不形於色，但衣飾和身處的環境卻透露不少訊息。展覽海報中的小男孩穿蠟筆小新服飾、手握玩具槍，背後是紅色的「崛起」二字，時代氣息呼之欲出。另一幅老婦肖像，她端坐在金色屏風前，屏風上繪有二十四孝故事，一身藍衣顯得隆重，恍如西方肖像畫。蘇慶強拍攝時常帶兩部相機，傻瓜機拍對方想要的照片，哈蘇相機則拍自己追求的畫面。他發現一拿出哈蘇，被攝者會變得凝重，甚至換上漂亮衣服，拍照彷彿成了一種儀式。

日期： 即日起至12月5日（需預約）

地點： 黃竹坑業勤街33號金來工業大廈二座6J室顯影堂



心畫廊「港島東藝聚」

想一次看齊多種媒材和風格，可以去心畫廊的聯展「港島東藝聚」。展覽匯聚19位來自香港、內地及台灣的藝術家，涵蓋水墨、油畫、書法篆刻、大漆、金屬箔綜合媒材以至3D數碼藝術，主題離不開東方與西方如何在當代創作中相遇。

不少參展者的背景都很特別，現年九十歲的香港新水墨大師徐子雄，早年師從呂壽琨，作品獲M+及香港藝術館收藏，今次展出的《升日》，靈感來自他每天沿花徑步行往工作室的記憶。執業醫生徐德義用注射器和針代替畫筆，在中式紙張上揮灑水墨、丙烯與中國茶，《Colours of Autumn》正好配合這個季節。天生患有腦性麻痺的廖東梅自學繪畫，作品《愛》以水粉和水墨畫出一個發光的心形。建築師蕭文羲的3D作品《The Golden Supper!》，把卡通與流行文化角色請上達文西《最後的晚餐》的宴會桌。

此外還有姊姊廖井梅描繪賽馬疾馳的油畫《Grand Gold Tack》、陳鏡田取材自辛棄疾詞句的藍調山水《雲山自許》、羅仲文以金銀銅箔拼砌的《和·棲》，以及2025年大華銀行年度最佳水墨藝術作品得主潘麗向文同致敬的青藍畫竹。

日期：即日起至2026年11月29日

地點：心畫廊 （香港柴灣祥利街26號銀星中心3樓至4樓）

