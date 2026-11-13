Clockenflap公布最終陣容名單！陳綺貞、Turnstile強勢加盟

大型戶外音樂及藝術節Clockenflap 2026將於12月4至6日重臨中環海濱活動空間，早前有眼尖網民在Threads發帖，指官方網站「靜雞雞」更新了演出名單，引發樂迷熱烈討論。主辦方今日正式公佈第二輪名單，證實陳綺貞 、Turnstile及五條人等十多個單位加盟。



星期六的焦點無疑是台灣「文青女神」陳綺貞。她憑一把結他與細膩治癒的嗓音，在華語樂壇奠定獨特地位，預料將為當晚帶來一股清新氣息。香港唱作女歌手黃妍（Cath Wong）亦於同日登場，同日還有武漢唱作人張醒嬋Nono，連同夏日麼麼茶、家麗KALAI、Luci Gang、Rohann及Rujé，星期六主要集中華語及獨立流行音樂。

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星期五有兩度獲格林美提名的紐約電音雙人組合SOFI TUKKER助陣，為樂迷帶來派對節拍。本地樂隊晚安莉莉（GOODNIGHT LILLIE）亦確認加入，他們2025年推出同名首張專輯，9月剛發表新歌《IT's TIME TO SAY GOODNIGHT!》，同日登場的還有Tomii。

國際陣容方面，星期日將迎來美國硬核龐克樂隊 Turnstile 。樂隊以融合流行與放克元素的硬核風格走紅，2025年專輯《Never Enough》打入美國Billboard 200第9位，今年2月更奪得格林美最佳金屬表演及最佳搖滾專輯兩項大獎。同日，內地人氣樂隊 五條人 亦確認參演。他們以海豐話唱出縣城的市井故事，憑濃烈的市井氣息、幽默感及標誌性的人字拖造型見稱，現場演出極具戲劇性。

此外，星期日還有曾為Turnstile北美巡演擔任暖場的美國Hyperpop及Shoegaze新星Jane Remover，以及本地樂隊MIDNIGHT COWBOY。10月公佈的首輪名單已有Paramore主音Hayley Williams、人氣R&B歌手keshi、Queens of the Stone Age及Shoegaze傳奇slowdive等重量級名字。今次新增的名單除了有國際勁旅，亦大幅擴充華語及本地音樂力量。隨着第二輪名單正式公佈，預料將掀起新一輪購票熱潮。