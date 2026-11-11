《飛奔到月球》太空展聯乘「一齊玩」！L.d發空降真人心理遊戲

平時去展覽只能夠打卡？在尖沙咀K11 MUSEA舉行的《飛奔到月球：38萬公里的旅行》沉浸式太空展，今次跨界聯乘人氣綜藝遊戲團隊「一齊玩」，推出期間限定大型真人心理遊戲《月球人大戰地球人》。觀眾由星際旅客變身星際玩家，在月球場景中鬥智鬥勇，解鎖太空展的全新玩法。



50人同場鬥智鬥勇

這次合作是「一齊玩」繼《勇闖金字塔》後的又一新作。每場遊戲約有50名玩家，分屬「月球人」與「地球人」兩大陣營。參加者要靠觀察、推理及心理博弈，揪出潛伏其中的臥底。玩家須全程穿上大會提供的太空衣造型戲服，在星空、珍貴航天展品及光影裝置環繞下對決，猶如走進綜藝節目之中。

整個體驗歷時約3小時。玩家完成遊戲後可留在展區繼續探索，細看航天展品，感受動態光影營造的宇宙氛圍，一次過體驗真人陣營對決與月球探索兩種截然不同的太空冒險。

人氣嘉賓L.d 發驚喜現身

除了刺激的陣營對決，活動更特別邀請了曾參與「一齊玩」多部作品的人氣嘉賓 L.d 發，於指定場次驚喜現身！一向愛看真人綜藝遊戲的觀眾，這次終於可以走出螢幕，親身感受緊張刺激的智鬥場面，並有機會與嘉賓近距離互動。遊戲結束後，參加者亦可留在展區繼續探索，細賞各項珍貴展品，一次過滿足玩樂與觀展兩個願望。

【活動詳情】

《飛奔到月球：38萬公里的旅行》沉浸式太空展

地點：尖沙咀 K11 MUSEA 6樓

展覽日期：2026年10月21日至11月22日



《一齊玩：月球人大戰地球人》大型真人綜藝遊戲

地點：尖沙咀 K11 MUSEA 6樓《飛奔到月球》展覽場地

活動日期：即日起至11月22日（指定場次）

遊戲內容：約3小時真人心理遊戲及展區參觀體驗

活動人數：每場約50人

門票價格：優先場 $380（原價 $480）

參加要求：參加者須年滿12歲或以上

