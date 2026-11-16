DesignInspire 2026｜意大利焦點展館「ABITO/HK」首度登港

設計靈感往往源於不同文化的碰撞與交流。由文創產業發展處作主要贊助、香港貿易發展局主辦的年度設計盛會DesignInspire 2026，將於11月18至21日在香港會議展覽中心舉行，並於11月19日至21日期間免費開放予公眾入場。今年大會以「Wander & Wonder」為主題，邀請觀眾穿梭於多元設計世界之中，從探索中發現驚喜，在體驗中感受設計如何啟發生活與未來。除了備受關注的瑞士設計與光影藝術展區，今屆博覽更帶來中國內地、意大利、瑞士、法國、德國、西班牙、比利時、捷克等地的頂尖設計。從經典家具到前衛工藝，展覽將引領大眾與業界人士，在跨文化的環境中發掘設計的多元價值。



意大利焦點展館「ABITO/HK」首度襲港 探索時裝與家具跨界對話

今屆DesignInspire的重頭戲之一，是首度登陸香港的意大利焦點展館「ABITO/HK」。展覽由意大利外交與國際合作部呈獻，獲文創產業發展處 (CCIDA) 作為主要贊助機構，並由香港貿發局主辦。展館由意大利外交與國際合作部聯同米蘭國際家具展（Salone del Mobile.Milano）共同製作及推廣，夥拍義大利駐香港及澳門總領事館，並由國際知名設計事務所 Palomba Serafini Associati 策展。

「ABITO/HK」將帶觀眾深入認識意大利與香港在美學、生活品味與文化底蘊上的傳承與流變。

「ABITO/HK」將帶觀眾深入認識意大利與香港在美學、生活品味與文化底蘊上的傳承與流變。

「ABITO/HK」將帶觀眾深入認識意大利與香港在美學、生活品味與文化底蘊上的傳承與流變。

「ABITO/HK」特意注入本地視角，以時間軸為脈絡，展開一場意、港兩地的跨文化對話。在意大利展區，展覽透過時裝與設計的對話，探索女性在過去百多年來社會角色的演變。展品匯聚來自Quinto-Tinarelli Collection 的珍貴歷史服飾，包括 Giorgio Armani、Gucci 等殿堂級時裝品牌的經典作品，並與Kartell、B&B Italia、Cassina 及 Talenti 等意大利設計品牌的代表作同場展出。

而香港展區則呈獻本地設計先驅包括陳幼堅（Alan Chan）、楊志超（Douglas Young）、吳燕玲（Elaine Ng）、劉小康（Freeman Lau）、石漢瑞（Henry Steiner）、又一山人 (Stanley Wong) 及林偉而（William Lim）等當代創意先驅的標誌性設計作品，勾畫香港創意文化數十年的發展軌跡。

展覽不僅為全球高端設計買家和設計精品藏家提供一個鑑賞意大利與香港設計精華的獨特機會，更為設計界搭建一個深度交流與商業對接的專業平台，協助買家發掘具有文化底蘊的設計珍品。

DesignInspire 由文創產業發展處（CCIDA）擔任主要贊助，並由香港貿易發展局主辦。

探索木材的無限可能

在當代設計中，天然材質的應用備受關注。深耕高端木作多年的品牌M77致力將西方先進的生產工藝，與東方傳統的審美韻味巧妙揉合，為現代空間提供個性化的解決方案。透過展覽，觀眾將能一睹品牌如何將空間美學與現代功能完美結合，在木材的紋理與結構之間，構築出兼具當代時尚與傳統文化底蘊的精緻生活環境。

M77以藝術裝置「奧庭」於4月亮相米蘭設計周，持續拓展國際語境中的品牌表達。

M77 PRO 鄭州旗艦體驗中心

M77旗下高端子品牌「近山林」全球首發作品「茶屋」於去年亮相香港Maison&Objet。

M77於9月登錄巴黎，以Maison&Objet Paris與Paris Design Week一城雙展之姿，進一步展開東方美學與國際的深度對話。

而由美國闊葉木外銷委員會打造的沉浸式展區「林間五感」，將天然硬木的可塑性轉化為立體的感官體驗。值得留意的是蘇暢設計研究室在場內築起名為「木紗」的半透光空間，並集結了OrangeTerry、陳嘉翹與翁泳恩等香港新銳藝術家的創作。透過光影、聲響與氣味的細膩調度，讓觀者在木材的包圍下，重新探索自然材質在當代設計中的無限可能。

美國闊葉木外銷委員會擅長利用沉浸式感官環境展現硬木材料的多面設計潛能。

捷克百年玻璃工藝與3D打印的碰撞

捷克展區今年帶來多個捷克設計品牌，展現波希米亞傳統與現代科技的交融。Anna von Lipa將北歐的簡約色彩注入傳統手工玻璃；Sloth's Farm與Artisème則各自詮釋了水晶器皿的現代奢華與實用美學。

Anna von Lipa將北歐的簡約色彩注入傳統手工玻璃。

Sloth's Farm與Artisème則各自詮釋了水晶器皿的現代奢華與實用美學。

Sloth's Farm與Artisème則各自詮釋了水晶器皿的現代奢華與實用美學。

SALANSKY STUDIO則將玻璃視為建築語彙，結合金屬與光影，打造出因地制宜的定制燈光裝置。

除了傳承百年工藝，捷克展區亦展示了前衛的技術應用。Martin Žampach工作室以3D打印技術突破花瓶設計的框架，實踐「功能性極簡主義」；而SALANSKY STUDIO則將玻璃視為建築語彙，結合金屬與光影，打造出因地制宜的定制燈光裝置。

不止於視覺 沉浸式互動與業界交流

DesignInspire不但展示環球設計，更着重參觀者的親身體驗。今年，SCENTEVER帶來創新的「香水紋身」服務，將視覺藝術與費洛蒙香精結合，讓專屬香氣與精緻圖案在肌膚上停留。而創意字體夥伴Monotype亦再度回歸，入場人士可透過互動印章，親手拼湊出專屬的排版藝術，感受字體設計的魅力。

配合展覽期間舉辦的多場InnoTalks創新對話與商業配對活動，DesignInspire 2026為業界與公眾搭建了全面的交流平台。不論是尋覓商機的買家，還是熱愛生活美學的大眾，都能在展期內，發掘設計如何轉化為具影響力的商業與社會價值。

了解更多及登記參觀︰https://bit.ly/46bBlQJ

（資料由客戶提供）