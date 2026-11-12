灣仔錫克教廟藍燈海化身「冰雪城堡」！吸百人打卡亮燈至11.24

灣仔皇后大道東的錫克教廟近日成為熱門打卡點！廟方為慶祝傳統節日，在外牆掛滿密密麻麻的藍色串燈。入夜後，原本白色的建築化身一片藍色燈海，被網民形容為迪士尼動畫《魔雪奇緣》（Frozen）中Elsa的冰雪城堡，照片在社交平台廣泛流傳。



昨晚（11日）6時半亮燈後，藍色燈光與往來車輛的燈光互相映照，有市民形容「好有冬日氣氛」。據報道，當晚約有逾百名市民及攝影愛好者聚集在廟宇對面的行人路圍觀拍照，警方亦派員到場維持秩序，防止有人為拍照衝出馬路。

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廟方人員早前解釋，錫克教慶祝的是「囚徒解放日」（Bandi Chhor Divas），印度教慶祝的則是「排燈節」（Diwali）。兩個節日在同一時期舉行，加上廟宇一直有不同宗教的印度人到訪，所以廟方向來一併慶祝，不分主次。兩個節日都以燈光象徵光明戰勝黑暗。網上曾流傳11日是最後一晚亮燈，廟方澄清亮燈將維持至11月24日，每晚約6時至10時亮起。

灣仔錫克教廟建於1901年，是香港最古老的錫克教廟，現為二級歷史建築。廟方歡迎市民入內參觀，了解節日意義。根據旅發局網頁，參觀人士須穿著樸素衣服並遮蓋頭部以示尊重，廟方會為沒有頭巾的訪客提供頭巾。