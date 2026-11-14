港台非凡人物｜陳啓泰拆解音樂療癒能力 韋然以童謠承載香港情懷

一首歌曲，陪伴我們走過歡欣與低谷，安放說不出口的情緒；一首童謠，記載我們的童年時光，成為幾代人的集體回憶。最新兩集港台節目《非凡人物》，分別邀請到精神科專科醫生兼填詞人陳啓泰，以及被譽為「香港兒歌之父」的填詞人韋然，從音樂的心理療癒、再到廣東歌與童謠的文化和傳承，看醫者與創作者如何以旋律與詞作，為香港人留下心靈慰藉與文化足跡。



陳啓泰醫生表示，音樂能活化大腦回饋機制，聽悲傷歌反而能安撫心靈。

失戀為何總愛聽悲歌？陳啓泰拆解音樂的療癒本能

音樂究竟有什麼魔力，能直擊人的情緒深處？陳啓泰醫生指出，音樂與人類情緒的聯繫源遠流長，早在語言誕生前，聲音已是表達情緒的本能：「情緒、溝通和腦部的活動，其實一直是分不開的。」從腦神經科學來看，音樂能透過音色與節奏活化大腦的回饋系統，刺激多巴胺反應。因此，人在低潮或失戀時反覆聆聽悲情歌，看似在傷口灑鹽，實則是一種心理修復。陳啓泰醫生拆解：「當你分手的時候，其實你需要一種被認同的感覺（Validation），第二，你需要一種淨化（Catharsis）。」藉由強烈共鳴，人往往「用痛去讓傷口癒合」，在音符交織中尋回內心力量。

廣東歌承載香港集體回憶，勵志歌為低潮帶來力量

廣東歌不單能讓人尋回內心力量，更深深烙印着香港人的集體回憶。廣東歌的題材從七十年代強調守望相助的集體奮鬥，到八十年代隨經濟起飛轉向個人成長與自我探索，流行曲從來不只是娛樂消遣，更刻劃着時代的變遷。陳啓泰醫生認同流行曲是尋找自我的重要途徑，並指出流行音樂「對青春期，以及性格和身分的建立有很大關係。」當我們在青澀歲月裏透過偶像與旋律投射自我，一首首廣東歌便無形中建構了我們性格與身分的獨特座標。

談到勵志歌曲給予人的力量，陳啓泰醫生分析，勵志歌曲的範疇其實非常廣闊：「勵志歌和勵志活動的宣傳歌可能要分開，節奏和音樂都會讓我們感覺到被打氣」；主持朱耀偉教授亦補充，有些作品原意未必是刻意打氣，純粹是道出陽光與世態炎涼的真實面貌。勵志歌曲的真正力量，從來不在於高聲吶喊、鼓舞人心的口號，而是那份被「懂得」的陪伴。

（左起）嘉賓陳啓泰醫生、主持朱耀偉教授從精神醫學與流行文化視角，分析本地流行歌詞。

舊歌為何能療癒人心？熟識旋律帶來安穩感覺？

為什麼舊歌特別容易療癒人？節目中主持米哈提到，大腦熟悉舊歌的旋律、高潮與結尾，這種「可預測性」帶來安穩感，讓舊歌給予的情緒支援往往「更快、甚至數分鐘就能完成」。陳啓泰醫生進一步分析，重溫舊歌讓人「在當中找回當時的自己」，且不會有被拒絕的感覺。在節目中，嘉賓與主持也分享了各自的療癒歌單，如陳奕迅的《K歌之王》與《黃金時代》、陳潔靈的《當天那真我》，以及楊千嬅的《少女的祈禱》與《可人兒》等多首經典廣東歌。這些旋律能喚醒個人的「自傳式記憶」（Autobiographical Memory），讓人透過重溫找回過去美好的力量。

（左起）主持蕭欣浩博士、米哈於節目中分享彼此的「療癒歌單」。

面對生活壓力與情緒困擾，聆聽、創作及演唱歌曲能有效協助減壓。陳啓泰補充：「音樂不同的特質或歌詞，都會幫助我們的情緒，幫助我們放鬆、處理壓力、幫助我們沉浸。」透過音樂，我們得以在逆境中唱出屬於自己的好天氣。

（左起）主持蕭欣浩、米哈、嘉賓陳啓泰及主持朱耀偉以音樂會友，從腦神經科學到文化層面，探討音樂的心理療癒功能。

香港兒歌之父：韋然以童謠寫出香港人集體回憶

承接「音樂力量」，另一集嘉賓請來聚焦本地兒歌文化的韋然。《何家小雞何家猜》、《洗白白》及《小明上廣州》，幾乎每位香港人都能隨口哼唱幾句，這些陪伴幾代人成長的集體回憶，皆出自這位「香港兒歌之父」的手筆。創作逾二千首兒歌的他，在節目中與主持米哈及馮榕榕大談與兒歌結緣的經過，細說當中的文化傳承使命。

韋然笑言當年意外入行成填詞人，卻因音樂總監黎小田的嚴格，潛心鑽研廣東歌詞。

嫌原名老套改筆名 為八十元稿費意外入行

韋然原名黎偉賢，早年因嫌本名過於嚴肅老套，特意改姓富詩意的「韋」，並取字「然」，希望多添一份清高感與親切感。他年輕時曾想過成為畫家，其後在香港大學圖書館任職，並一度獲赴英深造圖書管理學的機會，踏入詞壇純屬意料之外。七十年代他偶然看見電視台招募海報，列明「八十元寫一則笑話」，在月薪僅六百元的年代堪稱豐厚外快。「當時目瞪口呆，只想着賺這筆錢。」韋然投稿後獲莫文蔚母親莫何敏儀接見，成功獲聘為麗的電視兼職編劇，並開始為《荔園小天地》等兒童節目寫笑話和兒童歌曲。

被黎小田狠批後 徹夜參透自創填字法

未受過正統音樂訓練的韋然，初次填詞卻遇上挫折：「我根本沒有『粵語歌曲要音調正確』這個概念，我把字填滿就完成了。」結果被當時的音樂總監黎小田批評：「你的歌曲沒有一個字的音調是正確的。」並教他「一字一音」的填詞方法。韋然當晚徹夜苦思，赫然參透廣東話說唱同音的特性，將字音歸納為「So La Do Re Mi」五個主要音階，再以提示卡配字，整理出「五音填字法」。這次經歷促使他深入鑽研廣東話聲調、旋律和歌詞之間的關係，並為他往後數十年行雲流水的填詞功力奠下基石。

（左起）主持馮榕榕、米哈與嘉賓韋然討論兒歌背後的創作理念與原則。

不計回報推廣失傳童謠 打造「小明」系列兒歌

韋然坦言當年眼見廣東童謠面臨失傳，毅然扛起文化保育重任：「當時只是希望將沒有樂譜的童謠譜成可以唱的兒歌，令它更加容易傳播。」他笑言當時僅得五盒錄音帶作酬勞，然而正是這份不計回報的付出，讓廣東童謠得以用兒歌的形式廣泛傳播。韋然的兒歌創作跨越中西，其中英語兒歌《Apple Round, Apple Red》及改編自中國童謠《小毛驢》的《Donkey Donkey, I Beg You》，更在東南亞及美國等地流傳。

韋然分享了他最滿意的幾首兒歌代表作，包括《何家小雞何家猜》、《搖搖童謠》、《十二隻恐龍去野餐》及《小明上廣州》。他特別提到創作「小明」系列的初衷：「『小明』這個大眾化名字充滿親切感。這系列歌曲既是寫給昔日的兒童，也是寫給全世界聽的。」「小明」系列作品累積多達四十多首，題材橫跨旅遊、社區生活、個人成長及生活教育，後來更意外成為不少學校的「非正式校歌」。

(左起）主持馮榕榕與米哈於錄影時也勾起不少童年回憶

兩周監製十首作品 汪明荃《我向你求婚》成經典

除了兒歌創作，韋然亦曾涉足獨立樂隊與流行音樂製作。他曾以監製身份，為汪明荃量身打造《凍咖啡》與《我向你求婚》等家喻戶曉的流行金曲。他回憶當時汪明荃問他：「兩個禮拜可以完成嗎？」結果他竟在極短的時間內順利完成了十首歌曲，挑戰了一次「不可能的任務」。在製作《我向你求婚》時，他在古典音樂的基礎上，巧妙融入羅家英的粵曲腔與喜劇形象，成功打造出大受歡迎的經典之作。

回顧數十載的創作生涯，韋然坦言早期許多作品因盗版流傳而沒有版稅收入，但他始終保持初心，將創作視為業餘減壓及推廣文化的使命。對於「香港兒歌之父」的美譽，他謙稱自己只是憑「三腳貓功夫」幹活的民間音樂工作者；看到自己的童謠能推廣文化，甚至海外朋友也用他的歌曲來教導小朋友，他就已經感到莫大的回報與滿足。

（左起）主持米哈、嘉賓韋然及主持馮榕榕於拍攝後合照留念。

陳啓泰用旋律，為我們無處安放的情緒找到了出口；韋然則用一首首家喻戶曉的兒歌，陪伴了幾代香港人的童年。無論是流行歌曲還是廣東童謠，都在音符起伏間療癒人心，承載著屬於香港的獨特文化記憶。

《非凡人物》

逢星期六、日 下午1時05分 港台電視31

節目詳情：https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/theextraordinary

圖片提供：香港電台

