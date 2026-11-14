由帶隊老師變成巨型木偶藝術家助理 專訪退休視藝老師葉家偉

「渣打藝趣嘉年華2026」將於11月14及15日在銅鑼灣舉行，今年的主題是經典童話。11月15日的「壓軸巡遊」會有10座4米高的巨型木偶，由維多利亞公園出發，巡遊銅鑼灣街頭。這些木偶由本地學校的學生在藝術家指導下製作。



今年參與木偶製作的人當中，有一位剛退休的視藝科老師葉家偉（Alexis Ip）。他教了39年書，退休後以「藝術家助理」的身分回到校園，協助巡遊巨型木偶藝術家謝志明（Jimmy）帶學生創作。

由老師變成助理

「家人和朋友知道後，都說我『退而不休』。加上最近有作品在海外展覽，真的比以前還要忙。」葉家偉說。他以前是視藝科老師，帶學生參加過八屆嘉年華。Jimmy也曾多次到他任教的學校教巨型木偶創作。今年兩人的角色對調了。「我跟Jimmy認識多年，早已是朋友。他做事親力親為，他的木偶無論造型、色彩還是神態都十分精彩。我是抱着『跟大師學藝』的心態接受這份工作。」

上課時，Jimmy負責創作和技術指導。葉家偉則負責照顧小組，向學生詳細解釋Jimmy的指示，並管理課堂秩序。換了身分後，他不再只在一間學校工作。「我到不同學校教學，接觸到不同類型的學生和老師，了解各間學校視藝科怎樣運作，看不同老師怎樣佈置教室，都十分有趣。」

從草圖到四米高木偶

今年葉家偉協助兩間學校製作木偶：荃灣博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學做《豌豆公主》，沙田聖羅撒中學做《傑克與魔豆》。一件作品需要五至六節工作坊，合共約16小時。角色選定後，Jimmy會先設計木偶的大致造型，再用電腦立體剪裁軟件製作樣紙，然後教學生裁剪和黏合，木偶就這樣慢慢成形。

葉家偉說，最初一兩節最困難：「萬事起頭難。學生只有手上的草圖和樣紙，很難想像作品最後有多大、是甚麼樣子。」大部分工序都由學生分工完成，Jimmy和葉家偉負責給指示、監督和指導。學生也有機會用到電鑽、電鋸和熱風槍這些平日較少接觸的工具。

今年在物料上有新嘗試。Jimmy用魚網、軍用偽裝網、碎布條和毛冷線等物料，製作《傑克與魔豆》中的巨人。這些新物料減輕了木偶的重量。問到有沒有試過推倒重來，葉家偉說：「Jimmy經驗豐富，作品往往one take passed（一次過成功）。」木偶完成後，最後一節工作坊會留時間在校園內綵排。學生輪流試做不同崗位，感受木偶的重量，學習舞動的方法，並練習團隊行進時怎樣配合。

2009年第一次參加

葉家偉第一次帶學生參加嘉年華是2009年。當時他們負責藝術攤位，學生教參加者扭氣球和人面彩繪。後來他也帶隊做過巡遊服飾和巨型木偶。當年第一批參加的學生現在已經出來工作，其中一位成為國際玩具品牌的原型雕刻師。「聚會時，他總會提起當年嘉年華的一些小趣事，也多次說嘉年華的場地佈置和巨型木偶給了他很多啟發。」

在今年的童話之中，葉家偉最有感受的是王爾德的《快樂王子》。「三年前我在學校帶學生畫壁畫，其中一幅就是以快樂王子為主題。這個故事強調分享、關注弱勢和自我犧牲，都是值得向學生推廣的價值。」他認為香港社會向來著重學業成績，藝術教育往往被忽視。「其實藝術教育對提升學生的創意思維、培養美感和堅持不懈的精神都十分重要。」

葉家偉學過陶藝和雕塑，後來也做立體攝影浮雕（Fotomo）。他最喜歡陶藝：「泥土由成型、燒製到釉料配製，學問很多，每一項都可以花一生去鑽研。」今年11月，他會在東京展出幾件Fotomo作品，這是他第一次在日本展覽。問到會不會繼續當藝術家助理，他說：「今年跟Jimmy合作愉快，希望來年有機會繼續參與。」對11月15日來看巡遊的觀眾，他只說了一句：「希望大家enjoy the show。」