J.K.羅琳2027推哈利波特兩本新書！麥教授與衛斯理雙胞胎為主角

《哈利波特》粉絲近年可謂驚喜連連，HBO全新劇集將於今年聖誕節首播，英國出版社Bloomsbury近日更宣布，將於2027年2月23日推出兩本全新《哈利波特》衍生書籍，讓一眾「哈迷」再次重返魔法世界。



JK羅琳（Getty Images）

這兩本新作屬於「Pocket Potters」（口袋波特：哈利波特故事小指南）系列，以J.K.羅琳（J.K. Rowling）的原著小說為藍本。有別於厚重的正傳小說，新書以精裝插畫圖文書形式推出，每本32頁。今次新書跳出主角三人組的框架，聚焦霍格華茲兩組極具人氣的角色：嚴厲卻外冷內熱的麥教授，以及搗蛋大王衛斯理孖生兄弟弗雷與喬治。

《Pocket Potters: Professor McGonagall》由插畫家Natalie Smillie繪製，帶領讀者深入了解麥教授的故事，重溫她身為葛來分多學院導師的點滴、高超的化獸師能力，以及送給哈利第一把飛天掃帚「光輪2000」等經典時刻。

另一本《Pocket Potters: Fred and George Weasley》則由Helen Brady操刀插畫，主打這對活寶兄弟的惡作劇事蹟，包括他們對霍格華茲秘密通道瞭如指掌、發明金絲雀奶油餅等魔法道具，以及最終在斜角巷開設「衛氏巫師法寶店」的經過。兩本書均收錄大量經典金句、冷知識與隱藏彩蛋，新書是系列第八及第九冊，此前已推出哈利、榮恩、妙麗、鄧不利多、露娜、海格及多比。

三位小主角的性格，來到影集會有微妙的變化。（《哈利波特》影集劇照）

至於HBO Max的《哈利波特》劇集，將於12月25日首播，並已獲續訂第二季，麥教授一角由Janet McTeer飾演。另外，出版商已於11月3日推出以劇集劇照作封面的《哈利波特：神秘的魔法石》電視劇版平裝本。美國出版社Scholastic亦把該版本書名由「Sorcerer's Stone」改為「Philosopher's Stone」，與劇集名稱一致，原著內文則一字不改。