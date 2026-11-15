隈研吾操刀新福岡縣立美術館　層疊屋簷呼應日本庭園2029年度開館

福岡向來是港人遊日熱點，市中心的大濠公園更是散步賞湖的好去處。福岡縣政府決定將福岡縣立美術館由須崎公園遷往大濠公園南側，新館由日本建築大師隈研吾設計，目標於2029年度（2029年4月至2030年3月）開館。這座新館不僅面積比舊館大兩倍，更完美融入周邊的日本庭園景觀，勢必成為文青與建築迷未來的必訪勝地。

原有的福岡縣立美術館位於天神區，自1964年建成至今已超過半世紀，空間與設備逐漸不敷應用，促成了這次的遷館與擴建計劃。新建築樓高四層並設有一層地庫，隈研吾團隊特別採用了層疊屋簷設計，建築體朝向日本庭園的方向逐層遞減高度，以退縮的量體回應庭園的自然尺度。向外延伸的深屋簷不僅豐富了外觀的水平層次，更能有效遮擋直射陽光，調節室內外環境。

為了打破傳統美術館封閉的格局，隈研吾在設計中加入「都市縫隙」（Urban Slit）的概念。這是一條貫穿建築兩側的通道，連接市區街道與大濠公園，讓市民即使不看展覽，也能自由穿梭其中，將美術館變成公園的新入口。館內更設有一個名為「Media Void」的挑高中庭，由一樓直達頂層天窗，未來可吊掛大型立體藝術品或進行沉浸式投影展演。同時，設計亦融入日本傳統建築的「緣側」元素，讓室內空間與戶外綠意自然過渡。

除了建築本身充滿看點，新館的視覺識別系統同樣大有來頭，特別邀請了曾為金澤21世紀美術館設計識別的著名平面設計師佐藤卓操刀。他將負責整體視覺形象與空間導引系統，確保設計兼具鮮明個性與親切感。

未來的參觀體驗將非常豐富。一樓設有商店、餐廳及兒童空間；二樓為常設與特展區，將延續典藏特色，主力展出青木繁、高島野十郎、野見山曉治等福岡在地藝術家的作品，以及陶瓷與博多織等九州傳統工藝，預計每年將舉辦約五個特展。走到三樓，更有圖書咖啡廳與屋頂廣場，讓訪客在品嚐咖啡的同時，飽覽大濠公園的湖光山色。