《漢字裏的動物足跡》：涵括海陸空，神奇動物與牠們的漢文產地

《漢字裏的動物足跡》封面上有一道道引人入勝的問題：只有後腳的動物如何走路？渡海的豬竟然還會噴水？麒麟不只是傳說中的神獸，竟然真有其物？本書作者潘銘基是香港中文大學中國語言及文學系教授，研究領域包括儒家文獻、漢唐經學、歷代避諱、域外漢籍、博物學等。他以輕鬆的形式揭示漢字與動物的關係，把學術材料化繁為簡，由是有《漢字裏的動物足跡》誕生，已經讓讀者迫不及待翻開書本了。



「麟一角，明海內共一主也」：仁獸麒麟為何物？

麒麟顯現，在源遠流長的中華文化中，意喻明君治國，盛世太平。這種時至今日仍在漢字界常現蹤影的瑞獸，究竟長相如何？牠是幻想的生物，抑或有物種根據呢？

根據《說文解字．鹿部》所述記：「麟，大牝鹿也。从鹿粦聲。麒，仁獸也。麋身牛尾，一角。从鹿其聲。麐，牝麒也。从鹿吝聲。」這種生物有形似牛的尾巴，以及獨角的特徵。麒麟甚至有性別區分：若追溯到更早期的《爾雅》，便能見得當時未有「麒麟」此雙音節詞彙，以「麐」（音近「麟」）指代之。由此推斷，「麟」乃雌性的話，「麒」所指的應當是雄性了。

麒麟是古老中原文化的標誌，但不少香港人只知舞龍舞獅，不太認識舞麒麟。（資料圖片／鍾偉德攝）

麒麟的足跡遍佈古籍，牠經常作為國家鼎盛安定的祥瑞登場，有時象徵君子美德，有時則反用典故諷刺亂世違仁，如《春秋》的結尾。明朝永樂三年，永樂帝命令正使鄭和與王景弘率士兵下西洋。鄭和在長達二十八年的七次探索期間，為朝廷帶來不少稀奇的各地貢物。永樂十二年，儒林郎翰林院修撰沈度繪畫《瑞應麒麟圖》，畫中描繪了當年鄭和下西洋時榜葛刺國（今孟加拉）進貢的麒麟。今人一看，纖長無比的脖子、背上一行短鬃毛——哎呀，這不就是長頸鹿嗎？

「麒麟圖」是否物有相似的附會？我們無從確認。不過從此，長頸鹿與麒麟便扣上關聯。比如走進日本的動物園，望一眼印着「キリン」（羅馬音：Kirin）的牌子，抬首，映入眼簾的赫然是高大的長頸鹿——在保留了許多中國古代文化日本語裏，「キリン」既是中國傳統的麒麟，亦是長頸鹿的意思，二者可謂是畫上等號了。

海豚，海上浮沉的小豬？

陸獸地上行；飛獸偶爾降立在枝頭，人們亦能趁機觀察一番；在湧湧暗浪潛游的海獸大概是曾經最神秘的生物。

香港水域的海豚(香港海豚保育學會提供)

光顧過日式餐廳的讀者，想必對「豚」字並不陌生，例如豚骨拉麵、豚肉生薑燒等。追溯到漢代的《解文說字》：「豚，小豕也。」豚是小豬的意思，可如此一來，「海豚」豈不就是海上的豬？海豚又何以跟豬扯上關係呢？

唐代的注釋者李善為此晉人郭璞撰《江賦》「魚則江豚海狶」一詩作解時，引用了幾則文獻注解，舉其一，郭琰《山海經注》曰：「今海中有海狶，體如魚，頭似豬。」這裏《江賦〉的「狶」（即「豨」）便指豬，由此推斷，「海狶」便是海豚。彼時古人對生物分類認識不足，見海豚魚身而豬頭，便將其歸類為魚。

到了明代，李時珍《本草網目》對這種神秘海獸的認識更上一層樓：「其狀大如數百觔猪，形色青黑如鮎魚，有兩乳，有雌雄，類人。數枚同行，一浮一沒，謂之拜風。其骨硬，其肉肥，不中食。其膏最多，和石灰鯰船良。」（《本草綱目》卷四十四「海豚魚」條）根據李時珍的敘述，基本上已可見海豚作為哺乳類動物的絕大部分資訊。一是「有兩乳」，海豚屬哺乳動物；二是「數枚同行」，點出了其常結群數條出沒的群居習性；三是「一浮一沒」，指的正是海豚浮出水面呼吸的規律。

仙台海洋森林水族館：東北最大規模的海豚秀場。（IG@uminomori_official）

鯨豚類動物常被誤認為「會噴水的魚類」。事實上，鯨豚與同為哺乳類的人類，其親緣關係遠比魚類來得密切。古人誤認其為海上游泳的小豬，或許歪打正着，比被誤認為「魚」更貼近現代生物分類的真相。

不孝不祥之鳥？貓頭鷹的不白之冤

在希臘神話中，貓頭鷹是女神雅典娜的聖鳥與象徵，其在暗夜中仍然敏銳無比的視力，讓人聯想到洞知真理的智慧。然而，在中國古代文獻記載中，鴞形目鳥類似乎蒙上污名。

據《劉子‧貪愛》所載，梟的成長過程極其殘忍，百日羽成便會啄食生母，其不孝之名由此而生。除了「梟」，還有「鵩」。西漢初年，太中大夫賈誼遭讒言所傷，被貶為長沙王太傅，遂作千古名篇〈鵩鳥賦〉以排遣鬱結。「鵩」本即不祥之兆，傳聞飛入民宅必招凶禍。考究其物種的話，今人所知的「斑頭鵂鶹」（一種無角羽的貓頭鷹），與賈誼筆下的「鵩」頗為接近。

美國貓頭鷹Flaco自2023年2月逃出紐約市中央公園動物園（Central Park Zoo）後，成為市內的明星級動物（Wildlife Conservation Society網站）

南北文化則大不同，桂林人豢養着梟，用梟來捕鼠，認為梟的身手更勝於狸。如上所述，貓頭鷹在西方文化中，似乎以智慧的形象更為人所知。自然界眾生本無名字，人為其命名、分類，收納到知識系統中，同時亦賦予了人格化的想像。

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香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : rthk.hk/radio/radio2/programme/bookview

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