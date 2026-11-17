「希望是件好東西，也許是世上最好的東西，而好東西從不消逝。」1994年上映的《月黑高飛》（The Shawshank Redemption，內地譯《肖申克的救贖》）面世32年，至今仍長踞IMDb用戶評分榜首，是無數人心目中的影壇史上最佳神作。添羅賓斯（Tim Robbins）與摩根費曼（Morgan Freeman）演繹的患難情誼，陪伴過不少身處低谷的人。



今年12月，香港觀眾可以考慮換個方式走進這個故事。自2015年起多度巡演英國的英文原版舞台劇《月黑高飛》，將於12月3日至6日在深圳坪山大劇院上演六場。這是英文原版製作首度登陸內地，深圳亦是大灣區唯一一站。

《月黑高飛》英文原版舞台劇海報

電影版被譽為影史最佳

大部分香港人認識《月黑高飛》，都是透過1994年由 Frank Darabont 編劇及執導的電影。年輕銀行家安迪（Andy Dufresne）蒙冤被裁定謀殺妻子及其情夫，判處終身監禁，送進鯊堡州立監獄。在漫長的囚禁歲月裡，他憑財務知識、智慧和耐性，在殘酷的監獄生態中為自己和獄友爭取到一點尊嚴，也與獄中甚麼都弄得到手的「萬事通」瑞德（Red）建立起深厚友誼。面對暴力、腐敗與背叛，安迪始終沒有放棄對自由的渴望，最終策劃了一場越獄。

👉獨家85折購票 免手續費

1994年由 Frank Darabont 編劇及執導的電影《月黑高飛》曾獲七項奧斯卡提名。

《月黑高飛》動人的地方，不只是能否逃出生天的懸念，而是兩個人如何改變彼此。對安迪而言，友誼讓孤立無援的日子有了支撐；對瑞德而言，安迪提醒他，習慣囚禁不等於必須放棄未來。所謂救贖，既是離開一座監獄，也是重新相信自己仍有選擇。

電影在1995年奧斯卡獲七項提名，包括最佳電影、最佳男主角及最佳改編劇本，但同年遇上《阿甘正傳》與《危險人物》，最終空手而回，票房亦不理想。後來靠錄影帶發行和電視重播，口碑逐漸累積，才成為影迷心目中的經典。多年來，《月黑高飛》更一直在由全球數百萬名網民投票的IMDb排名榜中，力壓《教父》（The Godfather）等一眾經典名作，以 9.3 的超高分穩居榜首，長期霸佔「影史上最佳250部電影」的民選冠軍寶座。

👉獨家85折購票 免手續費

恐怖大師的罕見寫實傑作

雖然大家對《月黑高飛》的了解往往來自電影，但電影藍本故事其實源自史提芬京（Stephen King）1982年出版的中篇小說集《四季奇譚》（Different Seasons），其中一篇《Rita Hayworth and Shawshank Redemption》。

史提芬京以《魔女嘉莉》、《閃靈》、《小丑回魂》（It）等恐怖小說聞名，曾獲美國國家圖書基金會的美國文學傑出貢獻獎章及美國國家藝術獎章，這篇小說卻是他少見的寫實作品。全篇由瑞德以第一人稱回憶，以一句「我希望」作結，結局比電影更開放。

👉獨家85折購票 免手續費

電影珠玉在前，為何還要看舞台版？

舞台版由 Owen O'Neill 及 Dave Johns 共同改編，同樣從小說出發，而不是直接把電影劇本搬進劇院。看過電影的觀眾，可以在劇場重新認識熟悉的人物；未看過的，也不難被這段跨越高牆的友誼打動。

舞台劇版《月黑高飛》從小說出發，而不是直接把電影劇本搬進劇院。

看電影時，鏡頭替我們決定看誰、看甚麼；在劇場裡，觀眾可以留意說話的人，也可以觀察一旁沉默的人。安迪與瑞德之間的距離、囚犯面對獄警時的姿態，都可能成為理解人物的新線索。

舞台劇版《月黑高飛》把重心放在人物之間的對話、權力角力，以及心理防線的崩塌與重建。

舞台版沒有嘗試重現電影裡的越獄大場面，而是把重心放在人物之間的對話、權力角力，以及心理防線的崩塌與重建。瑞德直接面向觀眾敘事；典獄長則沿用原著中的 Stammas，而非電影觀眾熟悉的 Norton，把權力、貪婪與壓迫集中在一個人身上。約兩小時的演出裡，觀眾和角色困在同一個空間。即使早已知道故事走向，人物每一次選擇要付出的代價，仍然值得重新細看。

👉獨家85折購票 免手續費

安迪、瑞德、典獄長三位巡演舊將回歸

要把深入人心的電影角色搬上舞台，對演員是不小的挑戰。今次內地演出的陣容由歷屆英國巡演的演員組成，三位主角都曾在不同年份的巡演中飾演同一角色。

飾演安迪的 Joe Absolom（右），憑犯罪劇《坦白》（A Confession）中的 Christopher Halliwell 一角，獲2020年英國電影學院（BAFTA）電視獎最佳男配角提名。

飾演安迪的 Joe Absolom，憑犯罪劇《坦白》（A Confession）中的 Christopher Halliwell 一角，獲2020年英國電影學院（BAFTA）電視獎最佳男配角提名，同屆入圍者包括《王冠》的 Josh O'Connor 和《切爾諾貝爾》的 Stellan Skarsgård。英國觀眾更熟悉他在長壽劇《東區人》（EastEnders）和《Doc Martin》中的角色，他亦曾憑《東區人》獲英國肥皂劇獎最佳男演員。安迪外表平靜順從，內心卻時刻盤算着越獄大計，如何演出這種層次，是角色最大的考驗。Absolom 曾在2022至23年的英國巡演飾演安迪，今次是再度披甲。

飾演瑞德的 Patrick Robinson （左）有三十多年演出經驗，英國觀眾最熟悉的是他在BBC長壽醫療劇《Casualty》中的 Ash 一角。

飾演瑞德的 Patrick Robinson 有三十多年演出經驗，英國觀眾最熟悉的是他在BBC長壽醫療劇《Casualty》中的 Ash 一角。他曾活躍於皇家莎士比亞劇團、英國國家劇院及倫敦西區，舞台作品包括《戰馬》、《等待果陀》，以及與「龍媽」Emilia Clarke 同台的《海鷗》。他主演的BBC電視電影《Sitting in Limbo》獲2021年 BAFTA 電視獎最佳單元劇。2015年這個製作首度巡演英國，舞台上的瑞德就是他。瑞德在獄中打滾多年，世故而無奈，卻在安迪影響下慢慢重拾希望，這段轉變正是全劇的情感主線。

👉獨家85折購票 免手續費

典獄長 Stammas （左）由 Jack Ellis 飾演。英劇迷會認得他是監獄劇《Bad Girls》中的獄警 Jim Fenner。

典獄長 Stammas 由 Jack Ellis 飾演。英劇迷會認得他是監獄劇《Bad Girls》中的獄警 Jim Fenner。他亦參演過 Sam Mendes 執導的《理查三世》，並在2016年英國巡演飾演過這位典獄長。從英劇裡的獄警到舞台上的典獄長，同樣身處監獄權力體系的兩個角色如何區分，是看點之一。

飾演老囚犯老布（Brooksie）的 Kenneth Jay，在最近兩輪英國巡演都飾演此角，亦參演過《神奇女俠1984》和《Doctor Who》。BroadwayWorld 評2026年格拉斯哥場次時，特別稱讚他的演出。老布出獄後無法適應外面的世界，是全劇對「體制化」最直接的呈現。

👉獨家85折購票 免手續費

東尼獎 x 康城金棕櫚幕後班底

導演 David Esbjornson 曾任紐約 Classic Stage Company 藝術總監，執導過《天使在美國》第一部《千禧年降臨》的世界首演。2002年他執導 Edward Albee《山羊，或誰是西爾維婭？》的百老匯首演，該劇奪得當年東尼獎最佳話劇。

除了星光熠熠的卡司，這次舞台劇版《月黑高飛》幕後團隊也是重量級。

聯合改編者 Dave Johns 是影迷可能認得的面孔。他曾主演堅盧治執導的《我，不低頭》（I, Daniel Blake）的主角Daniel Blake，該片獲2016年康城影展金棕櫚獎。兩部作品說的，都是普通人如何在制度壓力下保住尊嚴。另一位改編者 Owen O'Neill 來自北愛爾蘭，是作家、演員兼棟篤笑演員，曾憑獨腳戲獲愛丁堡藝穗節 Fringe First 獎。

佈景與服裝設計由 Gary McCann 負責，他曾獲意大利 Franco Abbiati 獎的佈景設計榮譽。本劇沒有頻繁換景，而是以一個多功能的監獄佈景貫穿全劇：雙層結構、鐵欄和通道，配合 Chris Davey 的燈光，令同一個舞台可以變成牢房、圖書館或典獄長辦公室。囚犯褪色的牛仔布囚衣，與獄警筆挺的制服形成對比，權力關係一目了然。

👉獨家85折購票 免手續費

三輪英國巡演口碑不俗

這個製作自2015年起多度巡演英國。英媒《The Observer》形容演出「精彩絕倫，的確是一場不容錯過的演出」。劇評網站 West End Best Friend 給予五星，評語是：「這是一部出色的製作：表演精湛，舞台呈現到位，整場戲引人入勝。」Theatre Scotland 給予四星，認為作品「尊重原作，同時也自信地以自己的戲劇語言站穩了腳跟」。

舞台劇版《月黑高飛》自2015年起多度巡演英國。

高牆之內，希望不息。今個12月，不妨在劇場裏重新認識這兩個不肯被高牆定義的人。

深圳是舞台劇《月黑高飛》內地巡演大灣區唯一一站。

演出資訊

日期：2026年12月3日（四）、4日（五）20:00；12月5日（六）、6日（日）15:00及20:00

地點：深圳坪山大劇院

票價：人民幣1,080／880／680／480／380／280元（港幣售價HK$1,188／968／748／528／418／308）

片長：約120分鐘，包括20分鐘中場休息【待核：票務平台列約130分鐘】

語言：英語演出，附中文字幕

01空間獨家優惠（免手續費，低至85折）

【單人9折】

人民幣1,080元門票：HK1,070（原價HK1,188）

人民幣880元門票：HK871（原價HK968）

人民幣680元門票：HK673（原價HK748）

【二人同行85折】（二人合計）

人民幣1,080元門票：HK2,019.6（原價HK2,376）

人民幣880元門票：HK1,645.6（原價HK1,936）

人民幣680元門票：HK1,271.6（原價HK1,496）

【正價單人門票】

人民幣480元門票：HK$528

人民幣380元門票：HK$418

人民幣280元門票：HK$308

👉獨家85折購票 免手續費