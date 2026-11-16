日本國寶級歌姬中島美嘉宣佈2027來港開唱！25週年唯一海外專場

日本殿堂級歌姬中島美嘉宣佈再度襲港！為慶祝出道25周年，她將於2027年5月29日登上亞洲國際博覽館AsiaWorld-Arena，舉行《MIKA NAKASHIMA 25th ANNIVERSARY CONCERT IN HONG KONG》。這是她相隔三年再度來港開唱，主辦方更表示，香港站是今次紀念巡演中唯一一場海外專屬場次。



在早前的東京記者會上，她憶述2024年首次在港開騷時，曾擔心觀眾不認識她的歌而感到不安，結果全場歡呼和大合唱令她非常難忘。她表示正在構思香港場歌單，歡迎歌迷提出意見。她早前在東京演出時因喉嚨不適中途叫停，現已無大礙，並再次向歌迷致歉。

中島美嘉本來想向時裝界發展，但後來寄demo給唱片公司而被發掘。2001年，她主演日劇《新宿傷痕戀歌 》（傷だらけのラブソング），並以主題曲《STARS》出道；03年的《雪の華》更成為她的代表作之一。後來，她在05年的電影《NANA》中飾演大崎娜娜，同時演唱電影主題曲《GLAMOROUS SKY》令她紅遍亞洲。但她因患上耳咽管開放症一度暫停演藝活動，幾經辛苦重返舞台，並推出《曾經我也想過一了百了》（僕が死のうと思ったのは），以近乎撕裂般吶喊的演震撼並治癒了無數處於人生低谷的樂迷，成為她另一首傳唱度極高的經典金曲。

今次她再度來港演出，絕對是讓各位樂迷再度感受她獨特嗓音魅力的大好機會。

【演出資料】

名稱：《MIKA NAKASHIMA 25th ANNIVERSARY CONCERT IN HONG KONG》

日期：2027年5月29日（星期六）晚上8時

地點：亞洲國際博覽館AsiaWorld-Arena

票價：$1,580（附VIP精美套裝）、$1,280、$980、$680

WeWa信用卡優先購票：2026年12月1日上午11時（只限$1,580 VIP門票）

公開發售：2026年12月11日上午11時

