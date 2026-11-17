全能音樂鬼才 Charlie Puth 的《Whatever's Clever! World Tour》世界巡迴演唱會香港站終於落實新日期！演唱會原定今年10月21日於啟德主場館舉行，但主辦方在10月初以「製作及物流方面的挑戰」為由宣布延期，主辦方Live Nation終於在今日（17日）公布，演唱會將改於2027年4月21日至22日（星期三至四）晚上8時舉行，一連兩場；場地亦由啟德主場館改為規模較小的啟德體藝館。



現年34歲的Charlie Puth在美國新澤西州出生，擁有絕對音感，早年在YouTube上載翻唱影片走紅。2015年，他與Wiz Khalifa合唱電影《狂野時速7》歌曲《See You Again》，在Billboard百強單曲榜非連續12周登上榜首，並獲3項格林美獎提名。其後，他與Selena Gomez合唱的《We Don't Talk Anymore》，以及《One Call Away》、《Attention》等作品相繼大熱。2022年，他與BTS成員田柾國合作推出《Left and Right》，再度引起熱議。去年，他更以「襲榜歌手」身份登上湖南衛視音樂節目《歌手2025》，展現頂級Live實力。

2026年可說是Charlie Puth的豐收之年。他先於2月在第60屆超級碗（Super Bowl LX）演唱美國國歌；同月27日，他推出第四張錄音室專輯《Whatever's Clever!》，收錄首支單曲《Changes》、與Kenny G合作的《Cry》，以及與宇多田光合唱的《Home》；其同名巡演亦於4月展開。

香港站門票分為$1,399、$999及$799三個票價，全場坐位。為照顧早前已購票的觀眾，主辦方特設原購專屬優先訂票。原購票者將於11月20日中午12時前收到原購票平台的電郵或短訊通知，並可於11月26日（星期四）中午12時至晚上11時59分率先購票。公開發售則於11月27日（星期五）中午12時展開。想現場欣賞一眾經典金曲的樂迷，記得準時搶飛！

【演出資訊】

名稱： Charlie Puth《Whatever's Clever! World Tour》世界巡迴演唱會香港站

日期： 2027年4月21日至22日（星期三至四）晚上8時

地點： 啟德體藝館

