「大家喺呢個城市，或者喺呢個世代，可能有好多鬱結，我希望《善男信女》可以俾大家感受到某種美善。」

文：何故| 原題：《善男信女》：紛亂世界的溫暖，化悲為喜的美善！──專訪《善男信女》編劇導演楊兩全



《善男信女》海報

《善男信女》由楊兩全編劇及執導，這是第八屆「首部劇情電影計劃」大專組優勝作品之一。楊兩全畢業於香港中文大學新聞與傳播學院，大學時期曾以筆名何其美，與李駿碩及黃嘉祺合編舞台劇《罪犯的房間》，奪得2012年中大四院戲劇比賽優異創作劇本獎。畢業後曾擔任舞台劇編劇及透過參加編劇比賽、拍攝短片累積經驗，2018年憑劇情短片《白沙堆》奪得第12屆鮮浪潮國際短片節「最佳導演」，其後和師兄曾慶宏聯合編劇第五屆「首部劇情電影計劃」大專組優勝作品《過時‧過節》。

《善男信女》是楊兩全首部劇情長片，得悉在金馬獎獲得九項提名後，他的心情是「喜出望外」。

《善男信女》編劇導演楊兩全

「因為起初覺得機會係有啲，但冇想過咁多（提名）。」

「你原本覺得有幾多個（提名）？」

「可能係劇本啦、新導演啦、同埋男女主角，我起初覺得呢三、四個獎最有機會。」

「你對KP（彭秀慧）冇信心咩？」我打趣地問他。

「佢係演得好好，但係篇幅少啊！咁少嘅篇幅可以攞到提名，係難吖嘛！」

誠然，彭秀慧飾演有聽障的劇場導演Jessie Kwan，人物設定和助聽器的小道具，都對這個角色很有幫助。

鍾雪瑩及楊偉倫，雙雙憑《善男信女》入圍金馬最佳男女主角，而鍾雪瑩更是再度挑戰影后寶座。（《善男信》劇照）

問楊兩全個人最希望拿到哪個獎項，他回答竟然是楊偉倫的「最佳男主角」。

「因為我覺得阿卵（楊偉倫）演得好好，但係佢喺香港以外比較少人熟悉，所以如果佢攞到呢個獎，就可以俾更多香港以外嘅人認識佢。」

「你最想攞嘅獎竟然唔係最佳劇本？」

「都係！希望我同阿卵都可以（攞獎）！」

楊兩全在早前某次謝票時透露，他一寫完《善男信女》的劇本，就想到由楊偉倫主演，因為「佢嘅幽默喜感，而且市井貼地，嗰種弱少但係又惡死」，更重要的是楊兩全「細細個就睇佢嘅舞台劇」，印象最深刻的是《大龍鳳》。「覺得佢做戲好睇囉！」

中大新聞與傳播學院的課程及專業訓練，對於楊全從事電影製作有什麼幫助？

《善男信女》台灣獨家特別版海報

「幾樣嘢。第一樣，人物。以前讀書時做人物專訪，而且，新聞好關『人』事，我好想知道呢個人點樣成為呢個人，呢個人以前經歷過啲乜嘢啊？佢點解會走到呢一步呢？我好想諗佢成個人生脈絡出嚟，同埋佢做決定背後嘅故事，其實同我創立一個角色，係好接近嘅。」

「對人嘅關心、對人嘅關懷，都係由我讀新傳（「新聞與傳播學院」簡稱）之後開始。我對社會多咗觀察。除咗人物以外，整個社會嘅氛圍，亦令我多咗觸覺點，都係由嗰時候開始。」

「好重要嘅係新傳嘅人，好似李俊碩啊、Eric Tsang（曾慶宏）啊，呢啲人係同我一齊創作嘅人，呢啲人係好重要嘅！因為做電影唔容易，如果唔係佢哋都一齊做，我一個人自己捱唔到咁耐。

楊兩全特別感謝港台節目《鏗鏘集》前監製蕭景路，當年他選修了由蕭景路教授的記錄片課程，「蕭景路老師有幾樣嘢令我好深刻」。

故事的爭執由外賣出錯而起，然後中間發生的事不停將矛盾深化，直至一發不可收拾的地步。（《善男信女》劇照）

「你做咗個作品出嚟，然後喺堂上播放，佢係唔俾我哋再去為作品有任何辯護。我認為佢嘅意思係，其實冇人會聽你嘅辯護，所以你係交出嚟之前，就要過到自己嗰關，呢個態度係好重要㗎！然後，我喺佢身上睇到要點樣對待受訪者，並不只是為受訪者著想，而係點樣去對待一個『人』。」

既然楊兩全受蕭景路影響深遠，問他為什麼選擇拍攝劇情片，而不是記錄片？

「記錄片對於我嚟講，有好多不可控。我個人嘅耐性，唔係咁適合，如果我拍記錄片，會長期處於不安嘅狀態。劇情片，你寫劇本係一段時間，拍攝係一段時間，不安亦只係喺呢啲地方。」

《善男信女》裡的Jessie Kwan，說她創作的故事是由一句對白開始，但觸發楊兩全創作《善男信女》，卻不是一句對白，而是那段網絡瘋傳菜檔大嬸跟買菜大叔打交的CCTV片，是由人物開始。電影中有些對白，是他較深刻的，例如若蕾（鍾雪瑩 飾）在公園跟好友Joey（伍詠詩 飾）說「我終於知道乜嘢係悲劇喇，上帝留返1%俾你去努力，但係嗰1%你都唔可以去控制，你將嗰1%放大到100%，咁就係悲劇」，原來這是他在生活上曾經講過的話，「我曾投過一個劇本比賽，然後衰咗，當然好唔開心，因為我好認真、好努力去寫個劇本，覺得應該會得嘅，但係就唔中，然後我同朋友傾討時，就講咗一番話，突然覺得好有感覺」因此他選擇放在《善男信女》的劇本裡。

問楊兩全認為《善男信女》是喜劇還是悲劇？「如果要二揀一，我都覺得係偏向喜劇。」雖然我持相反意見，他卻回應「最後都係溫暖嘅」。對，雖然那盒「乾炒牛河」是溫暖的，卻是「溫暖的悲劇」吧！如果真的是喜劇，建議改為男女主角互相幫對方報復，來一個大快人心的結局，「我有諗過呢個可能性㗎，咁樣會較為正路，主流，但係我覺得呢個世界就係冇咁容易俾你出返一口氣，所有嘢都係硬食，個世界冇變，我哋都只能夠咁樣生活」。

難道這個就是楊兩全希望透過《善男信女》向觀眾傳達的訊息？

「係啊！我反而覺得，可以繼續報復落去，係假㗎！觀眾會覺得出咗一口氣，我覺得呢啲只係麻痺，係一種麻醉，我想觀眾睇到一個同你一樣嘅角色，希望搵到共鳴，角色能夠行落去，係發現身邊嘅一啲美善，呢個係我哋每個人都可以做到！我個人覺得呢種力量，係大過麻痺，我好清楚呢樣嘢！」

楊兩全在一開始創作《善男信女》，就想好了這個故事名，「我working title已經寫《善男信女》」，問這四個字如何打動他，「原先我係想探討嗰兩個人點解要打起上嚟？了解佢哋嘅初衷而去寫劇本，佢哋睇嚟好暴躁，我好想搵返佢哋嘅溫柔，所以用咗『善男信女』，呢個term好玩嘅地方，本身係有善惡嘅感覺，我直覺好適合兩個角色」。