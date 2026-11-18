太妍即將登上紅館舞台，成為首位在紅館開個人演唱會的韓國歌手！今次太妍名為《TAEYEON CONCERT - F.L.Y.》的全新亞洲巡迴演唱會，以「I FLOW WHERE THE LIGHT LEADS, UNTIL I FIND YOU」為浪漫主題，當中香港站將於2027年3月27至28日舉行。今次不但是太妍第7次個人巡迴演出，更是紅館啟用多年來，首次有韓國藝人於該場地舉行個人演唱會，絕對是 K-pop 在香港演出史上一次歷史性突破。



近年韓國歌手或其他頂流 K-pop 團體來巡演時，幾乎都會選擇亞博館（AsiaWorld-Arena）或近期啟用的啟德體育園等場地舉辦。向來歌手申請紅館檔期的門檻極高，審批嚴格，而且傳統的「四面台」設計往往與 K-pop 巡演預設的大型機關及「三面台」舞台規格難以配合，過去僅於 2017 年 8 月曾有 SMTOWN 特殊拼盤演唱會在此登場。因此，今次太妍空降極具代表性的紅館，象徵著香港殿堂級舞台向頂尖韓流天后敞開大門，無疑反映了她在香港的極高人氣與天后地位。

今次巡演將會於首爾、澳門、曼谷、香港、台北及東京六站舉行。除了香港站打破歷史外，太妍亦成為首位攻佔台北大巨蛋開個唱的單一韓國歌手。

目前主辦單位尚未公佈香港站的具體票價、座位圖以及公開發售日期。不過，鑑於這是 K-pop 歌手首次在紅館舉行個唱的歷史時刻，加上明年2027年適逢少女時代出道 20 週年，預料這兩場紅館演唱會將會掀起極為激烈的搶票熱潮。歌迷們目前只能先留好檔期，並密切留意主辦單位後續的售票公佈。