阿童木、哥斯拉、超人，以至《攻殼機動隊》，對幾代香港觀眾來說，絕對是陪伴成長的老朋友。那麼當這些熟悉的角色走進M+，與十九世紀的神明、妖怪及超現實主義畫作並列展出。除了重溫童年，我們還可以看見甚麼？



「神話與怪獸：亞洲的奇幻異境」展覽現場(M+)

M+「神話與怪獸：亞洲的奇幻異境」展覽，從十九世紀一路談到當代，其中第三章「從《哥斯拉》到《攻殼機動隊》」，相信尤其能勾起動漫迷的興趣。手塚治虫的漫畫、成田亨的超人與怪獸設計，讓人忍不住停下來細看。不過，一場以「亞洲」為命題的展覽，為何流行文化部分幾乎被日本作品「包攬」？那些天馬行空的宇宙與怪獸，又與我們的真實生活有何關聯？

帶着這些好奇，我們與M+視覺藝術策展人之一譚雪凝（Isabella），以及京都精華大學漫畫研究學者庾水敬（Sookyung Yoo）坐下來聊了聊。從漫畫雜誌的產業鏈、外太空的創作自由，一路聊到香港半空中的天橋網絡，原來奇幻世界背後，藏着許多非常現實的考量。

為何流行文化展區，幾乎都是日本作品？

訪問一開始，筆者便單刀直入：為甚麼展覽這麼強調日本？

「神話與怪獸：亞洲的奇幻異境」展覽現場(M+)

觀眾走進展廳，第一印象可能也是「怎麼這麼多日本作品」。譚雪凝沒有迴避：「是的，這次展覽看起來確實包含了大量的日本素材，但我認為我們也試圖在展現『亞洲未來主義』的構想中取得平衡。」她解釋，展覽第一章以中國和日本為起點探討神話；第二章談超現實主義，日韓作品較多，是因為兩地「在早期藝術和前衛運動中有着比亞洲其他地區更深厚的歷史實踐。所以，這背後是有其歷史原因的。」

(M+)

到了第三章，手塚治虫、成田亨、竹宮惠子、田名網敬一、天野喜孝等六位焦點創作者，清一色是日本人。譚雪凝坦言：「我認為這也是因為日本在二戰後的流行文化中佔據了極其重要的地位。但我們並非單純想展示『這些創造力僅僅來自日本』。」她強調，策展團隊很關注具開創性的「先鋒時刻」：「在探討從漫畫、電子遊戲到動畫的發展時，我們必須承認手塚治虫等人的影響力，以及特攝技術在電影製作中的地位。」

(M+)

但這種影響力從來不是單向的。展覽中除了《小飛俠阿童木》，還特意展出了手塚治虫的《我的孫悟空》。譚雪凝指出：「手塚治虫曾深受中國第一部長篇動畫《鐵扇公主》及中國神話啟發。我們想表達的是，日本與其他地方之間，一直存在着一種微妙的來回流動與交流。」

日本漫畫成功，不是因為「天生擅長說故事」

那麼，為何戰後的日本能成為亞洲奇幻文化的輸出重鎮？庾水敬對此有非常務實的見解。「我常常聽到有人說，日本人是不是天生就特別會說故事？其實我不這麼認為。」庾水敬直言：「我不認為這是因為『日本人天生就擅長創作有趣的故事』，而是因為他們的社會環境，允許藝術家自由地創作他們想要的東西。」

天野喜孝《最終幻想 II：紅劍》(M+)

她從產業結構剖析，日本擁有一億人口的龐大國內市場，「這意味着即使作品沒有出口到其他國家，它依然能在國內立足並賺錢。」加上五十年代末週刊漫畫雜誌興起，培養了國民的閱讀習慣。「我父母那一代也是看漫畫長大的，但到了青春期就停了；但在日本，幾乎每個人，包括成年人，都在持續看漫畫。」

六十年代電視動畫的普及更是關鍵推手。「看漫畫你需要花錢買書，但看動畫你只需要打開家裏的電視，它能瞬間觸及海量觀眾。」庾水敬解釋：「製作一部動畫需要大量資金，但如果改編自已經成功的漫畫，風險就會小得多。所以漫畫成本低，很適合用來做題材實驗。很多研究人員都說，如果沒有動畫的推波助瀾，漫畫是不會像今天這麼受歡迎的。」

竹宮惠子《奔向地球》摘錄（M+）

除了市場，穩定的經濟與言論自由同樣不可或缺。「自由的環境讓有才華的人不斷受到啟發，這樣一代代累積，才建構出今天的流行文化基礎。」

今天的妖怪形象，其實來自水木茂？

M+的收藏與研究以戰後視覺文化為重心，這次展覽卻把時間線拉回十九世紀。「奇幻不是憑空出現的。」譚雪凝解釋，策展團隊研究作品時，發現不少創作都涉及宗教與神話。回看這些背景，有助理解人們為何需要創造現實中不存在的世界。神話與怪獸，也讓藝術家有機會把難以言說的事情轉化成圖像：「透過漫畫、動畫或繪畫，把它們呈現出來，說一些難以用文字表達，甚至可能涉及禁忌的事情。」

那麼魔法少女和機械人，能不能追溯到某個民間傳說？庾水敬提醒，不能把關係想得太直接。她以《鬼太郎》作者水木茂為例：「今天日本人心目中的妖怪形象，很大程度上來自水木茂的漫畫。當然，他參考了江戶時代的書籍，但人們記住的，是水木茂畫筆下的形象。」

鬼太郎郵票。（日本郵便）

「從這個角度來看，其實沒有所謂絕對的『原創』，也沒有單一的脈絡，很難劃出一條清晰的界線。」庾水敬說，漫畫不只保存了傳統，更在不知不覺中改寫了我們對傳統的記憶。

今天的哥斯拉，還是「壞怪獸」嗎？

說到怪獸，自然繞不開《哥斯拉》。這隻誕生於1954年、源於核試輻射恐懼的巨獸，在2026年的今天意味着甚麼？

庾水敬笑說：「我認為即使是從沒看過《哥斯拉》電影的年輕人，也絕對認得這個形象，甚至會把它做成迷因（meme）。對我來說，它已經超越了電影，成為了一種深植於現代社會的『文化基因』。」

《哥斯拉》海報，1954年，印刷紙本，TM & © TOHO（M+）

譚雪凝則着眼於角色意義的演變。從1954年電影呼應核試驗的恐懼，到後來在不同作品中帶有抗議意味，哥斯拉一直隨歷史而改變。「哥斯拉是一個文化符號，但這個符號也與人類和科技、環境的關係密切相連。牠不一定只是一隻『壞怪獸』。」

怪獸可以帶來恐懼，也可以成為同伴。談到《超人》、寶可夢等作品，庾水敬認為，角色雖然並非人類，故事核心往往仍是人際關係。「有些角色與怪獸或妖怪有關，但作品常常談的，還是人與人的關係、愛和友誼。」不同作品以不同方式接近主題，背後關心的事情，卻未必相距很遠。

為何這麼多漫畫要上宇宙？

竹宮惠子《遙遠恆星的記憶》，出自《奔向地球》(M+)

展覽中許多五十至七十年代的作品都以宇宙為背景。譚雪凝認為，這與當時的科技發展及太空探索有關：地球以外有甚麼？人類又能否抵達那裏？這些問題，同時吸引了科學家與漫畫家。

庾水敬則分享了一個創作上的理由。她曾問一位女性漫畫家，為何對宇宙題材感興趣，對方回答：「因為沒有人知道那裏發生甚麼。」她強調，這是一位創作者的看法，未必適用於所有人，但確實提供了一個理解奇幻故事的角度。「這給了她們一些自由，去建構自己想呈現的世界。如果故事發生在地球，讀者可能會說：『這不存在，太荒謬了。』但如果是在另一個世界，為甚麼不可以？」

《攻殼機動隊》的未來城市，為何跟香港那麼像？

如果宇宙讓故事與日常保持距離，那麼《攻殼機動隊》借用香港的城市景觀，是否也有類似作用？庾水敬提出一種可能：對首先面向日本觀眾的作品來說，香港既是城市，也帶着異地的陌生感。

從側面反映香港城市生活那種高度重覆、大量生產的消費模式，這正正是很多科幻作品所預告的反烏托邦式未來。（《攻殼機動隊》動畫劇照）

「如果場景是香港，而不是東京，便會產生一種異國的距離感，或者某種無國界的感覺。」但香港觀眾的觀看經驗，可能完全不同。「我也很好奇，香港人怎樣看《攻殼機動隊》？你看到自己的語言、一些看起來像香港的地方，感受應該會不一樣。」

譚雪凝則從建築空間給出了解釋。在她看來，九十年代的香港已建立起「未來城市」的形象。戰後急速的城市發展，讓新舊建築在有限土地上交錯並存；匯豐總行、中銀大廈等建築，也展現了當時富有前瞻性的設計。

當鏡頭回到更遠一點的 2029 年，離地高架公路、自動導航汽車、高樓大廈、巨型商場……這不就是現今的香港嗎？（《攻殼機動隊》動畫劇照）

還有香港人每天走過、未必特別留意的天橋。「你能想像，一座城市連接得如此緊密，幾乎可以在地面之上活動，不用走到街上，只要從一座天橋走到另一座天橋嗎？」這種密集而立體的城市空間，讓動畫師有了想像未來的材料。對香港人而言再日常不過的路線，到了銀幕上，卻可以成為另一個世界。

香港不只是看動漫的地方

包括筆者在內的幾代香港人，都是看着電視上的配音版動畫、聽着動漫主題曲長大的。這些回憶有沒有影響策展？「某程度上有。」譚雪凝說選擇漫畫、動畫作品時，難免帶着個人經驗與喜好。但展覽需要把作品放回歷史，不能只按童年回憶選件。「我可能也喜歡其他奇幻少女漫畫，但在這個展覽的語境裏，那些故事未必最合適。漫畫和動畫有那麼多類型，不可能用一種作品涵蓋所有東西。」

陳翊朗的壁畫《恐懼捕手》(M+)

在這樣一個宏大的亞洲敘事中，香港究竟扮演甚麼角色？譚雪凝認為，關鍵不只是計算各地有多少展品，而是讓貢獻被看見。「我真正想做的，是讓香港藝術家在這個故事中的貢獻清晰可見，給他們一個顯眼的位置。」譬如陳翊朗的壁畫《恐懼捕手》因此被安排在展廳入口，與結尾村上隆的作品呼應，讓觀眾從香港藝術家的創作出發，進入東亞神話與信仰的世界。

庾水敬則從自己的成長經驗，提出另一種理解。她小時候讀過一些一直以為是韓國傳統的故事，長大後才知道源自中國。但在她看來，這並不妨礙它們同時成為韓國文化的一部分。「我們所相信的傳統，本來就已經混合了很多東西。漫畫、動畫，以及世界各地的文化，或許只是再加入一些新的視角，而這些將成為未來的傳統。」

「神話與怪獸：亞洲的奇幻異境」展覽現場(M+)

或許，香港人熟悉的日本動漫與科幻街景，早就不只是「外來文化」。當這些故事來到這座城市，被我們觀看、消化，再重新創作，便有了不同的意思。香港不只是觀眾，也是參與想像未來的一分子。

【展覽資料】

「神話與怪獸：亞洲的奇幻異境」

日期：即日起至2027年4月4日（逢星期一休館）

地點：M+二樓西展廳

時間：星期二至日10:00至18:00，星期五延長至22:00

