當全世界的目光都聚焦在英國皇室大婚的華麗轉播上，讚嘆著新娘身上那襲完美無瑕、巧奪天工的高級訂製婚紗時，有誰會真正想起，這件象徵著童話與奢華的霓裳背後，隱藏著多少無名工匠的血汗、淚水與犧牲？



法國編導 Caroline Guiela Nguyen 的劇場鉅作《淚之紗》（LACRIMA）講述的正是這些無名工匠的故事。作品自 2024 年在亞維儂藝術節首演後，巡演倫敦、紐約、悉尼、新加坡及阿姆斯特丹等地，獲得國際劇評界一致讚譽。西九演藝於2026年11月20日及22日，在戲曲中心大劇院呈獻此劇的香港首演，帶領觀眾直視華麗背後的真實光景。

以淚水交織的高訂悲歌

在拉丁語中，「Lacrima」意為「眼淚」。我們常常被高級訂製服裝（Haute Couture）的光環所迷惑，以為那是純粹的美學展現，卻忽略了「完美」所需要付出的巨大勞動代價。導演直言：「這個作品並非關於高訂時裝，亦非關於奢華本身。它真正關注的，是匠心創作，以及那些我們從不曾提起的人。」

故事設定在 2025 年。巴黎一家高級訂製時裝屋接到一張極具分量的訂單：為英國公主製作婚紗。整個製作過程受嚴格的保密協議約束，工坊上下絕對不能向外人透露半句。這襲婚紗由三地工坊分工完成，巴黎工作室負責剪裁與組裝；法國諾曼第小鎮阿朗松的蕾絲工坊負責修復公主繼承下來的傳家頭紗；而拖尾的刺繡則交給印度孟買的刺繡師傅，他們必須用人手逐顆釘上數以十萬計的珍珠。

阿朗松蕾絲素有「蕾絲女王」之稱，其工藝於 2010 年列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產名錄，但傳承者已所剩無幾。另一方面，孟買則是不少歐洲高訂品牌背後的刺繡重鎮，成品最終掛的是巴黎的名字，但一針一線卻出自數千公里外的工匠之手。Caroline Guiela Nguyen 接受訪問時提到，正是得知這班孟買刺繡師傅的存在，觸發了她創作此劇的念頭。她後來親赴孟買考察，被他們工藝的精細程度深深震撼。

因此，舞台上的焦點並非伸展台上的華麗奪目，而是工作枱前的殘酷日常。劇中細緻刻畫了趕工期的龐大壓力、追求完美帶來的身心耗損、工作與家庭之間的拉扯，甚至在某些角色身上牽連出深沉的家族創傷。整部作品以群戲方式鋪展，巴黎工坊的首席裁縫、阿朗松僅存的蕾絲工匠、孟買的刺繡師傅，各自背負著不同的盼望。一件婚紗把他們的命運緊緊綁在一起，同時也將全球化分工下權力的極度不對等徹底暴露出來。

電影感投影與純白舞台打破觀演距離

要將三個不同國度的工作場景同時呈現在舞台上，極度考驗導演與舞台設計的功力。《淚之紗》的舞台設計別出心裁，設計團隊以純白色的布幕作為主要元素，巧妙地將舞台劃分為不同的工作空間，流暢地連結起巴黎、阿朗松和孟買三個工藝坊。純白的背景不僅象徵著婚紗的純潔，更像是一塊巨大的畫布，無情地映照出工匠們的疲憊與掙扎。

舞台上方設有巨大的分割屏幕，以富電影感的實時投影，把觀眾的視線帶到極近的距離。觀眾可以清晰看見穿針引線的雙手，以及工匠們在壓力下緊繃疲憊的面容。屏幕上亦會交錯出現跨地視像會議、電台訪問片段等，令三地平行發展的故事得以同時呈現。這種結合了劇場表演與電影特寫的呈現方式，成功打破了傳統劇場的觀演距離。觀眾不再只是置身事外的旁觀者，而是被迫直視這些殘酷的細節，親身感受那份令人窒息的壓迫感。

這一切的幕後推手 Caroline Guiela Nguyen，是當今法國當代劇場界最備受矚目的創作者之一。她自 2023 年起擔任法國史特拉斯堡國家劇院（Théâtre national de Strasbourg）藝術總監，其代表作包括《SAIGON》及《FRATERNITÉ, conte fantastique》等。她擅長挖掘邊緣人物的故事，將劇場視為充滿包容性的空間，持續反思藝術、個人敘事及集體記憶之間的複雜關係。

其觸動人心的敘事手法屢獲國際肯定，她不僅於 2018 年獲法國戲劇作家和作曲家協會頒發戲劇新秀獎，更於 2023 年獲法國政府頒授國家功績騎士勳章。值得一提的是，《淚之紗》的佈景、服裝及刺繡，均由史特拉斯堡國家劇院的工作坊親自製作，這無疑是以戲中所描寫的極致匠人精神，來完成這部向工匠致敬的劇場鉅獻。

【劇目詳情】

名稱：淚之紗

地點：戲曲中心大劇院

日期：2026年11月20日（星期五）晚上7時45分

2026年11月22日（星期日）下午3時

