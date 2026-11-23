首屆「PenPen Festa 香港國際文具節 2026」將於11月28及29日在啟德雙子匯一期舉行！這場由香港插畫及文創展團隊策劃的週末聚會，集合來自香港、日本、韓國、台灣及泰國等地的150個文具及插畫文創品牌。除了一如既往地逛攤位、選手帳紙品，今次文具節亦集中很多值得留意的文創單位，例如首度將「印章自助餐」帶到香港台灣品牌「刻P印字行」；藝術家 Deville Dewil狄維爾的水彩插畫品牌Deville Colour ；以溫暖、治癒、帶有復古與日常浪漫感的gouache畫風而深受喜愛的韓國插畫家Noma；以及畫風溫暖、細膩且充滿童話色彩的本地插畫家Chiya。無論是手帳愛好者、設計師，還是對文具有興趣的公眾，都能在展覽中發掘實用的好物與靈感。



PenPen Festa香港國際文具節

香港國際文具節 PenPen Festa 2026 展覽詳情

日期： 2026年11月28日至29日（星期六及日）

時間： 中午12時至晚上7時（最後入場時間為下午6時30分）

地點： 香港啟德雙子匯一期10F TT Site（九龍啟德協調道12號）

交通： 港鐵屯馬線啟德站B出口，步行約2至3分鐘



PenPen Festa國際文具節2026｜門票資訊

PenPen Festa國際文具節門票資訊 人數 單日門票 2日門票 單人 $50｜標準 $25｜特惠 $90｜標準 $45｜特惠 二人 01獨家8折 $80｜標準 $40｜特惠 $144｜標準 $72｜特惠 ＊特惠門票適用於11至17歲青少年、殘疾人士及60歲或以上人士，換領入場憑證時須出示有效證件。 ＊11歲以下人士免費入場，須出示身份證明文件並由監護人陪同。

匯聚150個亞洲人氣品牌

今次展覽最大賣點，是一口氣匯聚150個來自香港、日本、韓國、台灣、泰國等亞洲不同地區的人氣文具及插畫文創品牌。從精緻的文具紙品、充滿溫度的原創插畫，到別具巧思的創意生活設計，大家可以一次過搜羅各種心動好物。大會預計將吸引文具愛好者、設計師、學生、零售商及業界買家入場。

亞洲文具及插畫品牌大檢閱

在眾多參展單位中，有不少品牌更是首次來港或帶來了極具話題性的全新產品。

獨家8折門票✨11歲以下免費入場

必看人氣文具品牌

台灣品牌「刻P印字行」今次首度將「印章自助餐」帶到香港。主打的「SMOJI自由拼裝連續印章」備有多達400款原創圖案，涵蓋戶外露營、運動健身、育兒紀錄、辦公日常及台灣在地元素。入場人士可按自己的手帳習慣挑選6款圖案，拼成一組「六連章」。常用圖案收在一起，寫手帳時便不用逐個翻找小印章。

如果你偏愛紙張與油墨質感，不妨留意香港活版印刷工作室「PAPERJOY」。工作室收藏了多部上世紀的古董印刷機，團隊向本地印刷老師傅學藝，再將傳統活版工藝用於日常紙品。同場亦有本地手作品牌「虎文具」，帶來不同圖案與配色的文具設計。獨家8折門票✨11歲以下免費入場

海外及本地插畫文創陣容鼎盛

韓國插畫家陣容鼎盛，包括擅長結合水粉與不透明水彩、畫風帶復古亞洲美學的「NOMA」；以日常微小幸福瞬間為題材的「0_00」；以及提倡「順其自然」、將平凡場景化作溫暖畫作的插畫品牌「SHUN」。

日本方面，有製作黑貓繪本與雜貨的二人組合「黒猫意匠」，以及帶來大人系少女風手作飾品的「honey mignon」，他們將聯同原創角色文具作家，把日本的可愛角色文化直接送到香港粉絲手中。

本地插畫師同樣不容忽視！原創品牌「SHUKU」以兔子 Shuku 和貓咪 Somi 為主角，用鮮明色彩及強烈視覺對比描繪充滿好奇心的日常冒險；「ROMO DOLDOL STUDIO」由人氣插畫師 Chiya 主理，以兩隻愛貓為靈感帶來精緻繪本與周邊；「器官家族 Organ Family」則將身體器官化身為可愛角色，提醒大家愛惜自己；還有活躍於本地及國際展覽的全職插畫師「阿提 ᴍᴢᴄᴄᴀ」，以獨特畫風治癒人心。

台灣人氣插畫家鹿人、啾啾妹亮相

台灣圖文及動畫創作者鹿人（TWODEERMAN）與插畫家啾啾妹（LIIN）亦會亮相。鹿人擅長從職場生活及MBTI性格特質中發掘笑料；啾啾妹筆下的情侶互動，則是不少讀者熟悉的戀愛日常。兩人將帶來周邊商品，並於見面會與讀者交流。

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《ILLUSMONTAGE 2027》香港插畫年鑑發布

（PenPen Festa香港國際文具節）

想一次過認識更多插畫師，可翻開在展會首發的香港插畫年鑑《ILLUSMONTAGE 2027》。年鑑由香港藝文平台HKHands策劃及監修、曉揚國際發行，收錄香港及海外插畫創作者的作品，過去四期亦為本地企業物色合作插畫師提供參考。今期封面由香港插畫師阿提（Mzcca）操刀，她亦會到場舉行簽書會。

紙膠帶限時任你袋 持兩日票換印章旅行日誌

「Tape Rush 紙膠帶任你袋」（PenPen Festa香港國際文具節）

「Tape Rush 紙膠帶任你袋」考驗眼明手快，參加者要在限時內揀選心儀的紙膠帶，再裝進袋中。喜歡慢慢逛的話，購買兩日門票可獲贈一本「PenPen印章旅行日誌」Passport，沿途收集4款大會限定紀念印章，以及各品牌與創作者的特色印章。場內另設手作文具體驗坊及「Katchi插畫IP人生四格」。