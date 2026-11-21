「大家今日有食早餐嗎？」

「知道『點心』點解叫『點心』？」

「大家又知唔知道『一盅兩件』係乜嘢呢？」



2026年11月12日，《回憶中的香港味道》第八個餐飲劇場《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》，先後在香港的香馥樓和台北的JUNTO順利演出後，移師到東華三院邱子田紀念中學，以非一般的校園分享會舉行，經已圓滿結束。

《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》由香港飲食文學《回憶中的香港味道》系列卷二裡的短篇故事【From London with Love】所衍生，嘗試以「頒獎典禮」的嶄新模式，讓同學們認識飲茶文化和點心典故，並且由同學們在活動前投票選出「十大我最喜愛的點心」，見證香港飲食界的重要時刻！

《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》分為三部分，首先是跟同學們的互動，我提出了不同問題：「大家今日有食早餐嗎？」（追問：「食咗乜嘢早餐？」）、「知道『點心』點解叫『點心』？」、以及「大家又知唔知道『一盅兩件』係乜嘢呢？」，我特別準備可愛的食物公仔作為禮物，同學們踴躍回應，氣氛非常熱鬧，同學們的答案也很有趣，說不定可以寫入新故事。

《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》在互動環節後，第二部分就是跟同學們講解中華傳統飲食文化，由「八大菜系」講到「點心」的典故，再講到「一盅兩件」的飲茶的小知識，並且以簡單一句「水滾茶靚」拋磚引玉，鼓勵同學們上網搜尋被譽為「茶聖」的陸羽在《茶經》提出的「茶有九難」，作為延伸閱讀。第三部分正是高潮所在，公佈「十大我最喜愛的點心」投票。

《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》由同學們在「專業推介」的20款點心中，投票選出「我最喜愛的點心」，這次「十大我最喜愛的點心」投票結果如下：

第一位：蝦餃

第二位：鳳爪

第三位：燒賣

第三位：奶皇包

第五位：蘿蔔糕

第六位：叉燒包

第七位：薄罉

第八位：鹹水角

第九位：排骨

第十位：腸粉

《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》以「選擇」與「傳承」為主題，同學們的「十大我最喜愛的點心」，可以作為大家往後上茶樓時的參考。誠然，這次的投票結果，有點令人意外！早前不論在香港或台北舉行的演出，蝦餃和燒賣兩大最有代表性的香港點心，都是名列前茅，難分高下，在台北首場更是雙冠軍！然而，排骨在這次排骨竟然超越了燒賣，登上第二位，燒賣只是第三位，而且竟然跟奶皇包同票，果然沒有長勝將軍，在公平的投票下，一切都有機會發生！

《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》以「點心」為主角，透過生動活潑的互動模式，讓同學們認識香港飲食文化同時，也鼓勵同學們「記得食早餐，早餐好重要！」的健康生活，而我更強烈建議同學們在假期跟父母及家中長輩一同上茶樓飲茶，享受三代同堂的天倫之樂，這也是傳統飲茶文化的重點。

《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》學界首演圓滿結束，感謝東華三院邱子田紀念中學的老師及同學們的支持，希望這次有別於一般分享會的小劇場，可以為同學們帶來正面訊息，以及連日常生活的飲食小知識。教學相長，期待在不久將來，可以到訪更多學校，一同以這個「頒獎典禮」，繼續推廣香港飲食文化，保留和傳承香港味道。