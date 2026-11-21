今年第八屆「國泰西九爵士音樂節」活動首度橫跨兩個周末舉行，直至11月24日結束。今屆音樂節陣容為歷來最大規模，匯聚逾百位國際頂尖爵士樂名家、本地流行音樂人及跨界別表演者，為公眾呈獻近50個售票及免費節目。



今屆音樂節的八場售票演出陣容星光熠熠，樂迷反應非常踴躍。據大會公布，加拿大爵士天后 Diana Krall 及香港重量級歌手許志安於戲曲中心大劇院的演出門票，已全數售罄。此外，人氣唱作歌手陳凱詠（JACE）聯乘結他手張駿豪的演出早前火速售罄並已加開一場。而榮獲格林美獎提名的美國結他手 Cory Wong 聯乘香港口琴家 Cy Leo 的節目亦僅餘極少量門票。

陳凱詠（JACE）聯乘結他手張駿豪。

另一矚目焦點是闊別香港18年的美國傳奇色士風大師、格林美獎得主 Kenny G，他將於11月24日首登西九爵士音樂節，在竹翠公園作壓軸演出。其他重量級海外演出陣容還包括美國爵士女伶 Stacey Kent、韓國爵士女聲 Song Yi Jeon 及意大利爵士鋼琴家 Francesca Tandoi 等。

格林美獎得主 Kenny G。

逾30場免費演出 首設音樂療癒空間及美食市集

除售票節目外，西九文化區於11月17至22日期間，在藝術公園大草坪、海濱西草坪及留白 Livehouse 呈獻超過30場免費音樂節目，展現跨地域及文化的音樂脈動。 為了讓觀眾享受全方位的日夜海濱體驗，音樂節於11月21至22日周末期間，首度將 M+草坪化身為結合音樂、冥想與靜觀的「音樂療癒空間」。

同一周末，藝術公園大草坪將舉辦美食市集，集合15個人氣餐飲品牌，提供本地及環球美饌。此外，大會亦設立延伸舞台，將爵士樂體驗帶入香港理工大學、中環十號碼頭對出空地及戲曲中心餐廳「遊園」，讓音樂融入城市角落。

配合全新演藝中心落成 首推會員專屬禮遇

適逢最新表演藝術場地「西九演藝中心」將於明年落成，西九演藝宣布推出全新會員計劃。首階段公眾可免費登記成為「西九演藝藝探會員」，並於音樂節期間尊享多項限定禮遇，包括於指定地點免費換領限定啤酒或特調汽水、於美食市集選購飲品享九五折，以及九五折購買多款音樂節限定主題商品（如香氛噴霧、紀念版徽章等）。