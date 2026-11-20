一九一九年春，五月四日，一場捍衛國權的群眾運動點燃起延綿而至國土外的文化思潮。北京學生因不滿外交挫敗與官員賣國而自發遊行，火燒趙家樓，引發全國聲援，令民間聲音首次躍然於社會。當這場運動傳至以中國視域所稱的「南洋」（新加坡與馬來西亞等地）時，展開了獨特的在地化歷程。在新馬，五四精神與當地華人的生存處境及文化認同交織。



現任香港教育大學中國語言學系助理教授的羅樂然，於二零一八年取得南洋理工大學人民學院哲學博士學位，主要研究東亞文化交流史、中朝關係史與文化遺產研究等。他透過新撰的《五四在南洋——新馬華人的文化記憶與中華想像》，穿透五四與新馬在地主體性的歷史糾纏。

抗日，實質抗英？暗潮洶湧的街頭衝突

彼時，五四消息傳至南洋尚需時日，新加坡主要華文報《叻報》遲至五月十二日方才報道北京學運，積極聲援學生。至五月下旬，南洋社會的回應漸趨明顯，《叻報》與《國民日報》相繼刊登拒用日貨的聲明。六月，抗日怒火迅速蔓延，華人人口佔比最高的新加坡更於當月十九日爆發反日騷動。牛車水市民公園的演說群眾湧向馬來街示威，並闖入史密街一帶搗毀日貨，動亂隨後擴大，引發廣大關注。

新加坡牛車水（Instagram@raisa_note）

當時馬來半島華僑近百萬，約佔總居民三分之一。然而，南洋並非華人獨尊，當地的非華語輿論對示威反應冷淡，甚至抨擊反日騷亂危及社會穩定。由於英國當時與日本維持同盟關係，南洋華人不得不受制於殖民政策。此後，報端出現「口口和會」（指巴黎和會）與「口國」（指日本）等隱晦字彙，反映出華人反日情緒因英殖民政府的審查而有所收斂。

有研究指出，這場風波並非單純的反日運動，其中亦有印族與巫族參與，實則與殖民管治下的米糧短缺與物價高漲息息相關。生存危機加劇了社會不滿，抵制日貨與民族團結的口號背後，實則潛藏着對殖民政府的深層抗拒。

淵下的垣柱：馬華文學與五四

一九四九年，中華人民共和國成立，加上左翼思潮與民族觀廣泛影響華文報刊，使新馬華人在文化身份與文學傳播上面臨複雜的轉變。此前，華人多抱持「落葉歸根」、認同中國的心態，戰後隨着新馬於五、六十年代相繼獨立，華人的身份認同變得更為敏感。

1998年4月26日 ，馬華文學館正式成立，成為馬來西亞第一個文學館。左三為當時馬來西亞華文作家協會會長雲里風揭幕。（受訪者供圖）

在此背景下，五四運動的傳播與移民社群和殖民歷史的脈絡交織在一起。新馬華文文學史研究者方修將五四置於戰後複雜社會中，策略性地劃分出三個文學階段：從早期無條件接受中國文學扶植的「舊文學時期」，到具獨特個性的「新文學時期」，最終在一九四九年後，扶養馬華文學成為世界文學的一環，形同推動一場自立運動。

然而，隨着冷戰局勢升溫與反共氛圍籠罩，英國殖民政府嚴加防範左翼文人，例如一九五五年創刊的《蕉風》便強調「純馬來亞化」，促使五四記憶在五十至七十年代經歷了結構性的遺忘。

一九六九年六月二日，在《新明日報》副刊欄目有以下一則笑話：老師：「何謂五四運動？」學生：「打籃球、打羽球、打排球、鈎球、田徑、體操、游泳、公路賽跑、越野賽跑、柔道等五十四種運動。」新加坡作家梁文福以「水闊魚沉」一詞，描繪戰後五四在南洋的印象。確實，它的觀念逐漸被大眾淡忘，轉化成本土化身份建構的養料，但每逢五四的週年，又會重回討論的空間，被時代重新解讀，影響猶在。

缺少華文大學？集資辦一所！

一九五三年至八零年，一所特立獨行的大學在新加坡雲南園「拔地而起」。此前，馬來亞地區從未有過以華文為主要教學媒介語的綜合性大學。

新加坡國立大學。（官網截圖）

其創辦源於當時嚴峻的升學困境：馬來亞大學僅收英語流利學生，將英語稍遜的華校生拒諸門外；加上一九四九年後，海峽殖民地政府實施簽證限制，斷絕了華校生赴中國大陸升學的通道。華校畢業生人數於一九五七年激增至近五萬人，華人社會意識到必須尋求出路，如是者，商界決定集資籌辦學府。在政治敏感的局勢下，新加坡福建會館主席陳六使將起初構想的「中國大學」，易名為「南洋大學」，既承接中華文化意念，又巧妙地避開了殖民政府的忌諱。

在籌辦過程中，南大參照民國時期的大學架構，設立了文、史、哲分立的專業化學院，將民國時期的學風與中文教學傳統延續至南洋。而辦學面臨的一大問題是招聘適任的教授，作家蘇雪林在回憶錄中記載，南洋大學於一九五四年赴台覓才，當時不少學人已應聘前往，如文字學家高鴻縉、潘重規、凌叔華等。南洋大學所提供的待遇遠較台灣佳，如住宿福利，蘇雪林當時就獲分發一幢屋子，包提供水電；薪資亦高過其在台任教的數倍，成為不少台灣文史學界學者南渡的一大誘因。

新加坡國立大學（資料圖片）

一九八零年，南洋大學被合併，改頭換面成新加坡國立大學。近年新加坡本地大學積極開辦以華語為教學媒介的課程，以配合區域發展，與當年被屢屢警戒的南大的意念實大同小異。

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