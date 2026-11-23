《葬送的芙莉蓮》官方特展終於來到香港了！展覽以動畫第一季的經典劇情為主軸，精心打造五大沉浸式主題展區，將魔法世界的感動與熱血帶到現實，將於2026年11月24日起登陸旺角創興廣場。



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《葬送的芙莉蓮》最引人入勝之處，在於它講述勇者一行人擊敗魔王後的故事。擁有悠長壽命的精靈魔法使芙莉蓮，在經歷時光流逝與夥伴離別後，重新踏上了解人類心意的旅途。是次香港站特展精心規劃了五大主題展區，將動畫第一季的催淚與熱血名場面一一實體化。

首先是「半世紀流星」場景，展區利用夢幻燈飾與光影特效，重現勇者一行人觀賞五十年一遇流星雨的浪漫時刻。若喜歡戰鬥場面的粉絲，絕對不能錯過「第2章：葬送的芙莉蓮」。在沉浸式空間中，重現了芙莉蓮與「斷頭台阿烏拉」及其不死軍隊交鋒的震撼戰鬥場面，讓大家親身感受「葬送」之名背後的強大力量與堅定信念。

說到全劇最浪漫的一幕，必定是「第3章：僧侶與鏡蓮華」。這裏回顧了與贊恩、克拉福特等新夥伴相遇的旅程，現場更立體還原了欣梅爾單膝跪下，為芙莉蓮戴上象徵「永恆的愛」的「鏡蓮華」戒指的浪漫場景，絕對是情侶與粉絲的必影打卡位。

最後來到「第4章：一級魔法使測驗」，帶領觀眾走進魔力滿溢的測驗會場，回顧挑戰「零落的王墓」的緊張篇章。展方更極具心思地設立了經典搞笑的「寶箱怪」打卡位，讓訪客親自體驗被寶箱怪咬住的呆萌瞬間，趣味十足。

除了豐富的場景展示，展場內特設香港區獨有場景「月下的芙莉蓮」，絕對是不能錯過的打卡熱點。此外，場內特別提供了3大核心角色的武器真實重現，包括芙莉蓮的手杖、費倫的手杖，以及修塔爾克的戰斧。粉絲可以親手拿起這些做工精緻的武器拍照留念，化身為勇者小隊的一員。

展區內亦設有「踏上旅途魔法問答活動」，共規劃了5處關卡。入場觀眾可領取問答卡，於展區內探索並完成任務後，即可獲贈限定明信片乙張（一共7款每日隨機款式）。展覽亦會推出大量香港首發商品，極具收藏價值。同場更有限定店發售大量香港首發的周邊商品，絕對會令粉絲滿載而歸。

《葬送的芙莉蓮特展》香港站詳情

日期：2026年11月24日至2027年1月3日

地點：旺角彌敦道601號創興廣場B2樓INCUBASEArena

時間：平日12:00至21:00；周末及紅日11:00至22:00

