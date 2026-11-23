Marvel Studios於香港時間今晚（11月23日）10時，正式釋出《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）長達3分15秒的最終預告（Final Trailer）。這支緊接女星希莉艾維（Hayley Atwell）日前意外爆料後登場的壓軸預告，不僅證實了「催淚情感戲」的說法，更展現了三大宇宙英雄破天荒聯手抗敵的熱血畫面。



日前希莉艾維（Hayley Atwell）為粉絲簽名互動時意外「走漏風聲」，當時現場有粉絲拍下影片並上傳至社交平台，意外劇透最終預告將於今日（23日）上架；並指自己已搶先看過預告，並提到電影「確實有不少觸動人心的劇情（There's going to be some feelings）。」

而這番話正好與今日最終預告中，由她和史提芬羅傑斯向兒子坦白英雄身分的戲碼互相呼應。

拆解預告5大震撼焦點

1. 「美隊」兒子初次亮相

自《終局之戰》隱居多年的「美國隊長」史提芬羅傑斯（Chris Evans 飾），與佩姬卡特（Hayley Atwell 飾）育有一名已屆少年年紀的兒子。史提芬一直糾結於是否應向兒子坦白過去，卻被佩姬溫柔點破：「你以為每次你走進學校或親吻他道晚安時，他真的不知道你是誰嗎？」

史提芬羅傑斯猶豫應否向兒子坦白其真正身份。

隨後，伴隨著《復仇者聯盟4》歸還寶石及鐵甲奇俠「Prove that Tony Stark has a heart」花圈的回憶畫面閃過。少年在神奇四俠來訪與史提芬討論時，終於忍不住當面問道：「爸爸，你以前是個超級英雄嗎？」史提芬亦感慨回應：「我們曾有六個人，名叫復仇者聯盟。」

美隊兒子初次亮相。

2《神奇4俠》夜訪登門，「被偷走的人生」引爆多元宇宙危機

平靜生活被突如其來的宇宙飛船打破——由「神奇先生」烈李察士（Pedro Pascal 飾）率領的《神奇4俠》（隱形女俠、霹靂火、石頭人）親自降臨史提芬家門前，開門見山問道：「你是史提芬羅傑斯嗎？」

《神奇4俠》到訪史提芬家門前。

史提芬後來在雙方對談時，表明當初選擇來到828宇宙生活的決定，背後原來有著無法預視的代價。

與此同時，由羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演的終極反派「末日博士」（Doctor Doom）在神殿中現身，身旁3位身份神秘的女巫緊隨。之前傳出今次預告將揭示三位女巫面具下的真正身份，但如今仍未曝光，看來要留待入場觀影時揭曉了。

末日博士的女巫團三人首次在預告中正面亮相。

他發出冷酷宣告：「你們所有人都過著『被偷走的人生』，現在，你們必須將它還回來。」預告中亦早在之前幾段預告出現過的，「宇宙對撞（Incursion）」異象，以及末日博士與雷神（Chris Hemsworth 飾）正面硬撼、單手接下雷神戰鎚的震撼場面。

3. 新舊復仇者+瓦干達全面合流

面對生死存亡，史提芬重返復仇者大廈並與多年不見的好友，「寒冬戰士」巴奇熱情相擁。而雷神亦在演說中坦言：「我甚至不認識你們當中一半的人，也不清楚你們有什麼能力，但請放下無謂的爭執，現在是時候聯手並肩作戰了。」

畫面中可見「新任美國隊長」森偉遜（Anthony Mackie 飾）、尚氣（劉思慕 飾）、新一代「鷹眼」Kate Bishop（Hailee Steinfeld 飾）、舒莉（Letitia Wright 飾）率領的瓦干達軍團，以及「寒冬戰士」巴奇、Yelena Belova與紅色守衛者等《雷霆特攻隊*》（即新復仇者聯盟）成員全數集結。

新一代「鷹眼」Kate Bishop亦將會參戰。

4. 鐳射眼經典台詞＋全員集結迎戰巨型哨兵機械人

預告後段迎來全片最高潮——末日博士率領大批巨型哨兵機械人（Sentinels）大軍壓境，高呼「好戲開始了（Let's get started）」。戰場上，「鐳射眼」（James Marsden 飾）穿上經典藍黃色戰衣，摘下護目鏡發射強力光束並高喊經典台詞：「To me, my X-Men!」連同藍獸（Beast）、牌皇（Gambit）、藍魔鬼（Nightcrawler）及妖后（Mystique）等變種特攻成員現身，與復仇者及神奇4俠並肩，對抗末日博士旗下哨兵機械人大軍來襲。

全員集結對抗哨兵圍攻。

5. 片尾彩蛋延續昔日兩巨頭搞笑默契

在預告片尾的彩蛋片段中，雷神一臉認真地調侃史提芬剛才的動員演說「以美國隊長的標準來說有點平庸」。而史提芬則回擊，追問雷神該不會還在介意，他成功拿起Mjolnir一事。而雷神則無奈苦笑回應「你知道我很介意」，完美重現兩人昔日的幽默互動。

《復仇者聯盟5：末日降臨》將於 2026年12月16日（星期三） 在香港搶先美國（12月18日）登上大銀幕，片尾亦同步啟動全球上映倒數計時，勢必成為年底全球影壇最矚目的史詩級盛事。