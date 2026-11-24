由香港設計中心主辦、文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處主要贊助的「DFA 設計獎 2026」頒獎典禮日前圓滿落幕。作為亞洲最具代表性的設計盛事之一，今屆獎項連繫了 15 個經濟體的創意力量，共嘉許五位亞洲設計領袖、209 項具深遠影響力的設計項目，以及 18 位香港青年設計才俊。自 2003 年創立以來，該獎項持續推動設計與商業、文化及社會的跨界融合，至今已助力數以千計的亞洲設計師踏上國際舞台。



五大設計翹楚獲殊榮

率先於 11 月 17 日舉行的「設計營商周晚宴暨 DFA 設計獎頒獎典禮」雲集設計、商界及文化界領袖。五項年度最高個人殊榮由文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君及香港設計中心董事會主席梁志天頒授，得獎者的專業涵蓋建築、酒店及品牌管理、珠寶藝術、空間設計以至電動車研發，展現亞洲設計超越美學層面、重塑生活與城市體驗的多元面貌。

DFA 亞洲設計終身成就獎 — 張永和

被譽為當代中國建築先驅，於 1993 年與魯力佳共同創立「非常建築」。除創作實踐外，他亦深耕建築教育與理論交流，曾任北京大學建築學研究中心創始人、麻省理工學院建築系主任，現為香港大學建築學院院長兼講座教授，並曾出任普利茲克建築獎評委。

張永和獲香港特別行政區政府文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君女士，JP頒授DFA亞洲設計終身成就獎2026。

DFA 設計領袖獎 — 鄭志雯

身兼瑰麗酒店集團行政總裁及周大福珠寶集團副主席及執行董事，憑藉前瞻性的策略設計思維與商業觸覺，將文化傳承融入多元品牌體驗，為歷史悠久的傳奇品牌注入新活力，引領全球奢華酒店及珠寶業革新。（當晚由周大福珠寶集團首席營運官黃燕琼代為領獎。）

鄭志雯獲香港設計中心董事會主席梁志天先生，BBS頒授DFA設計領袖獎2026，獎項由周大福珠寶集團首席營運官黃燕琼代領。

DFA 世界傑出華人設計師 — 陳世英

自 1973 年起投身創作，屢次以突破性技術挑戰材質極限，包括首創幻象雕刻法「世英切割」（Wallace Cut）、無爪寶石鑲嵌、先進鈦金屬工藝及強度為鋼鐵五倍的專利陶瓷。其融合東方哲學與現代材料科學的作品，獲大英博物館及維多利亞與艾爾伯特博物館等國際殿堂級機構收藏。

陳世英獲香港特別行政區政府文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君女士，JP頒授DFA世界傑出華人設計師2026。

DFA 年度設計師 — 董功

2008 年創立「直向建築」，以充滿詩意的空間語彙及對環境脈絡的細膩洞察蜚聲國際，代表作包括海邊圖書館、海邊教堂及陽朔糖舍酒店，作品曾於紐約現代藝術博物館（MoMA）及威尼斯雙年展展出。

董功獲香港設計中心董事會主席梁志天先生，BBS頒授DFA年度設計師2026。

DFA 亞洲設計先鋒 — 李田原

現任小米汽車首席設計師，曾為寶馬德國總部首位中國籍設計師並主導 BMW iX 等重點車型。2021 年加入小米後從零組建團隊，先後打造小米 SU7、YU7 系列及多款概念車，以人車情感連結與永續美學為核心，展現智能電動車領域的前瞻視野。

李田原獲香港設計中心董事會主席梁志天先生，BBS頒授DFA亞洲設計先鋒2026。

最高五十萬資助培育本地新血

緊接於 11 月 18 日舉行的頒獎典禮，則聚焦「DFA 亞洲最具影響力設計獎」及「DFA 香港青年設計才俊獎」，邀得文創產業助理專員葉敏儀，以及靳埭強、關永權、張永和等設計大師擔任頒獎嘉賓。

本年度「DFA 亞洲最具影響力設計獎」經由 26 位本地及國際設計領袖組成的評審團嚴格甄選，從 15 個經濟體中選出 209 個優秀項目，包括 10 項大獎、24 項金獎，以及 175 項銀獎、銅獎及優異獎，全面體現亞洲文化底蘊與創新實力。至於旨在扶植 18 至 35 歲本地新晉設計師的「DFA 香港青年設計才俊獎」，今年共有 18 位才俊脫穎而出。得獎者可獲最高港幣 50 萬元資助，赴海外進行 6 至 12 個月的工作實習，或修讀 6 至 18 個月的進修課程，冀將國際視野帶回香港，為本地創意產業注入新動力。

香港設計中心行政總裁陳娜嘉指出，設計的價值不止於創造更佳的產品或體驗，更在於以創意回應時代挑戰，為社會、產業及城市帶來正面影響。她樂見愈來愈多亞洲設計師從自身文化與生活經驗出發，提出具備全球視野的創新方案，並期望透過 DFA 設計獎進一步促進亞洲與國際的交流合作。

展覽、專書、短片接力 延續影響力

為協助得獎者拓展國際機遇，大會除授權得獎項目使用備受認可的「DFA 亞洲最具影響力設計獎」標誌外，亦安排作品於官方網站及香港貿易發展局主辦的「DesignInspire 創意設計博覽」展出。此外，大會於 11 月 19 日舉辦了兩場「創意對談」（Fireside Chat），邀請獎項得主及業界領袖聚首，深入探討建築創新與空間敘事如何喚起情感共鳴，連結人與地方。

公眾及設計愛好者亦可透過多元渠道重溫今屆盛事：全面收錄年度得獎作品與創作理念的專書《給亞洲設計：DFA 設計獎 2026》（ISBN：978-988-71743-1-8）將於指定書店及國際設計圖書館上架；而一系列介紹得獎者背後故事的短片，亦定於 2026 年 12 月至 2027 年 3 月期間在 HOY TV 及港鐵車廂電視播映，讓亞洲設計的創意火花走進大眾日常。