「震騰騰，開心心，羅拔臣！」這句啫喱廣告經典對白陪伴不少香港人成長。但大家有否想過，世上第一道啫喱從何而來？啫喱又有怎樣的前世今生？原來啫喱的歷史比你想像中悠久得多。AIRSIDE旗下GATE33藝文館將與英國前衛食物藝術團隊Bompas & Parr聯合策展，於12月11日起舉行香港首個啫喱主題展覽《香港啫喱物語》。



《香港啫喱物語》（Airside）

+ 6

展覽設八大互動展區，帶觀眾由史前時代一路「吃」到今天。首站帶大家走進洞穴，時光倒流28,000年。當時人類還未有鍋，一碗放涼了的骨湯意外凝固，成為世上第一口啫喱。接著會介紹龜苓膏、潮州鯊魚凍、台灣愛玉等各地「啫喱」。另一個房間由東西方宮廷元素各佔一半，重現1429年英皇亨利六世加冕宴上的啫喱裝置。工業化展區則有香港人熟悉的羅拔臣啫喱粉登場，還有把鮮蝦、西芹、粟米凝在啫喱裡的「Jell-O沙律吧」，究竟是美味還是暗黑料理，由你判斷。

重頭戲《品味你的天際線》由Bompas & Parr聯乘香港建築歷史學者黎雋維創作，將本地地標化身晶瑩剔透的啫喱模型。由上環文武廟、尖沙咀鐘樓、會展新翼到AIRSIDE，再以獅子山串連起來，全部變成可觸摸、甚至「食得落肚」的啫喱！這些香港限定的「建築啫喱」除了傳統水果味，更有咸檸七、加多寶等本土口味，讓大家把香港地標慢慢吃進肚裡。

本地藝術家麥影彤二（Mak2）則重塑80至90年代的港式Dream House。展區內有經典粉色系梳化和熱帶盆栽，頭頂更懸掛兩盞由星光實業借出的紅A塑膠「水晶」吊燈。餐桌上放滿啫喱，重現當年廣告中的理想家庭畫面。在那個年代，一杯啫喱就是普通家庭負擔得起的美好生活想像。至於裝置藝術家謝俊昇，就收集了100位不同年紀、背景的香港人的啫喱故事，再把受訪者分享的舊物以吸塑機翻製成啫喱模具，築成一座充滿溫度的「記憶宮殿」。

《香港啫喱物語》（Airside）

展覽尾站設有創意啫喱手信站，提供甜品按鍵解壓匙扣、經典紅A牌啫喱杯等色彩繽紛的精品。觀眾還可以把「建築啫喱」放上「震震機」，感受它「震騰騰」的質感，再帶回家一口吃掉。

AIRSIDE GATE33藝文館沉浸式藝術體驗《香港啫喱物語》

日期：2026年12月11日至2027年3月3日

時間：周一至周四中午12時至晚上8時；周五至周日上午11時至晚上9時

地點：AIRSIDE GATE33藝文館（SHOP 312）

