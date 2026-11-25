著名小說家及文化評論人潘國靈於今日（11月25日）清晨在北角墮樓離世，終年56歲。警方在其寓所檢獲遺書，透露他長期受嚴重病患折磨，消息震驚香港文化及文學界。潘國靈一生筆耕不輟，即使近年飽受罕見病摧殘，仍堅持「創作至最後一刻」，其上月剛於台灣出版的散文集《時間的灰燼》，不幸成為他向讀者告別的生命絕響。



作家潘國靈終年56歲。（Facebook「潘國靈書頁」圖片）

潘國靈生於1969年，是香港當代極具代表性的作家。他早年畢業於香港科技大學及香港中文大學，曾任職記者與編輯，其後長期於大學任教創意寫作及文化研究課程。自九十年代中後期起，他活躍於文壇，創作涵蓋小說、散文、詩及城市文化評論，是香港當代文學中持續以「城市」作為重要創作現場的作家。他曾獲香港文學雙年獎、香港書獎等多項殊榮，並於2011年獲香港藝術發展局頒發「年度最佳藝術家獎（文學藝術）」。

作家潘國靈在10月19日於社交平台提及病況，指「連說話都困難」。（潘國靈書頁）

然而，潘國靈近年健康急轉直下。他在今年10月發表的文章中，曾親自剖白這段被他稱為「疾病三部曲」的痛苦經歷。2023年初，他確診罕見胸腺瘤，接受開胸手術及27次放射治療。術後因免疫力下降，引發嚴重面癱、失去平衡力，甚至需要重新學習走路。至2024年，他再出現吞嚥困難及全身筋膜異常，身體僵硬問題日益加劇。他曾慨嘆面癱令他無法再自由徜徉於書本世界，形容自己「如斷崖般跌入深淵」。

作家潘國靈今日凌晨在北角高處墮下身亡，終年56歲。（Facebook「潘國靈書頁」圖片）

「我覺得真正的作家，應該是讓自己的作品站在自己之前的，也就是，自己躲在作品身影背後便可以了。」這是潘國靈多年前接受訪問時留下的一句話。在生命的最後三年，他以殘破的肉身對抗罕見的胸腺瘤與免疫系統崩壞。儘管身體承受著超出語言所能描述的痛苦，在社交平台交代病況時更坦言「連說話都艱難」，他依然以筆為劍，實踐了「創作至最後一刻」的諾言。在2024至2026年間，他奇蹟般地接連交出小說《身體變奏曲》、《石頭島及最初的人》、詩集《時間跨不過洞兒》，以及上月出版的散文集《時間的灰燼》。

潘國靈的著名書目眾多，他以敏銳的觸覺書寫城市的疾病、記憶與消逝。送別一位作家，最好的方式是重讀他的作品。以下選出九個進入潘國靈文字世界的必讀之作與系列：

1. 遺作《時間的灰燼》（2026）

《時間的灰燼》上月由台灣聯合文學出版，是他首部在台灣出版的散文集，也是他生前出版的最後一本書。全書由病中憶念亡母的長文開始，他寫道：「媽媽，人說在天有靈，你死後一年至今，我活得極度痛苦，你知道嗎？我很想跟你細說從頭」。當時的他，正經歷著開胸手術、面癱、吞嚥困難、全身筋膜異常，肉體的痛苦已達極限。

在極度的病痛與孤獨中，潘國靈將視角拉回最原初的家庭與母愛。書中不僅回望了一家七口共住的童年歲月，更梳理了他三十年的創作歷程、愛情軌跡，以及與文學前輩的相識。藝術家奚淞在引讀中稱讚他「不為文學成績，不在乎評價……而這正是最好的、獨特的文學，真正的藝術」。

閱讀《時間的灰燼》，讀者會感受到一種強烈的撕裂感：一方面是肉身急墜深淵的無力，另一方面卻是靈魂在文字中獲得的極大自由與昇華。他在社交平台稱這本書「大概是生命最後之書」。前輩作家何福仁曾留言勸他：「盡量多寫，在寫的過程裡，好像可以暫忘一點痛苦。」學者朱少璋則說：「作品不朽，人就不朽。」這本書是他的告別，也是讀者回望他一生寫作最完整的入口。

2. 病中三書：《身體變奏曲》（2024）、《時間跨不過洞兒》（2025）、《石頭島及最初的人》（2026）

2023年確診罕見胸腺瘤後，他的寫作沒有停下來。小說《身體變奏曲》以身體為主題，評論人形容它「以身體為樂器，奏情感之行板」。詩集《時間跨不過洞兒》由香港界限書店出版。小說《石頭島及最初的人》則回到這座「石頭島」的街道和人。這三本書寫於身體急速衰退的歲月，可以視為他與病痛對抗時留下的紀錄。

他曾提醒讀者：「這三年我是一個重病者，但希望你不因此只約化我為『疾病書寫作家』，我一生寫過的題材很多，一直以小說編織／建出一個獨特的文字世界。」他又說：「不必認識我，最好不知我性別，論作品，就進入文字裡去吧。」

3. 《寫托邦與消失咒》（2016）

如果說《時間的灰燼》是生命的總結，那麼《寫托邦與消失咒》就是他小說創作的集大成之作。這是他寫作二十年後首次挑戰長篇小說，用了五年多寫成，並贏得第十屆「香港書獎」。他說，這本書是對過往六十多篇中短篇小說的「一次整合」。

這是一部充滿後設意味、「關於小說的小說」。書中有兩個截然不同的世界。一個是「沙城」，也就是香港的化身，物慾橫流，資本主義掛帥，不時颳起沙塵暴，女主角悠悠就住在城中的「華麗安居」。另一個是「寫托邦」，裡面的寫作療養院是他心中理想的寫作境地，不分階層，沒有鬥爭，只有純粹的書寫。悠悠的作家男友因為要寫一本關於「消失」的書而失蹤，她為了尋找男友，穿越到寫托邦。

書中處處向文學傳統致敬，卡爾維諾、米蘭昆德拉、羅蘭巴特、杜哈絲的影子在字裡行間穿梭。他坦言「這本書，也對讀者有相應要求」。這本書也是他對「為何寫作」的回應。他說「寫作」是眾人之事，小說家在城市裡面對的問題，「也是每個人都會面對甚至可代入其中的問題」。

4. 《傷城記》（1998）

是潘國靈的第一本小說集，收錄八個關於城市和成長的故事。他寫城市絢爛背後的千瘡百孔，也寫成長歡愉背後的傷痕。書中有一段話，後來幾乎成了他整個創作生涯的主軸：「甚麼都是過眼雲煙，青春快逝，到最後，烙印往往是傷痕多於快樂；但傷也好，不傷也好，總算留下痕跡，勝過無暇無疵。」城市、青春、傷痕，這幾個母題在這本書裡已經出現。

5. 《病忘書》（2001）

潘國靈的寫作，始終與「疾病」有著不解之緣。早在2001年出版的短篇小說集《病忘書》中，他便以十個篇章探討人類的疾病與現代都市的病態。他將都市人的心理與社會病徵化為精妙的文學隱喻：〈母與女〉、〈病娃〉寫人與人之間的糾纏、佔有和疏離；〈合法偷窺〉寫社會無孔不入的偷窺症；〈遊園驚夢〉寫歷史對小人物的遺忘；〈突然失明〉諷刺學院術語氾濫。這本書為他贏得第七屆香港中文文學雙年獎小說推薦獎。今天回看，二十多年前寫下的這些故事，很難不令人聯想到他近年的真實病痛。

6. 《失落園》（2005）

這本短篇集圍繞「失落」這個大主題，每篇各有面向：延續疾病書寫的〈病辭典〉、瘋子式尋找失物的寓言〈失落園〉、刻劃男孩世界殘酷一面的〈一把童聲消失了〉、寫作家失去繆斯女神的〈夢之書〉，還有寫青春流逝的〈鐵屋與球場〉。個人的失落情緒、社會由有到無的變化、對回憶的偏執，拼成一幅他眼中的失落風景。這本書在2009年於美國出版英譯本《The Lost Land》。

7. 《城市學：香港文化筆記》（2005）

小說之外，潘國靈也書寫城市評論。這本書從城市空間、景觀、性、文化隱喻、微觀政治、年輕人文化、消費主義及流行符號學等角度，記下千禧年代初的香港。他在2016年接受本網訪問時說：「未必是預言，只是文學人比一般人更早發現一些已存在的問題，小說家和城市的步調不一致，但小說家和城市生活也保持了一個相對的張力。」想看他如何「讀城」，可以由這本書開始，再讀2021年的城市論集《事到如今》。

8. 《消失物誌》（2017）

如果只能推介一本給從未讀過潘國靈的讀者，這本圖文集會是很好的選擇。他為城市中逐漸消失的事物立誌，例如借書卡和圖書印，文字溫柔，篇幅短，容易入口。這本書是他得獎最多的作品，包括第十五屆香港中文文學雙年獎散文組推薦獎、第十一屆香港書獎及第四屆香港金閱獎「最佳文史哲書」。

9. 《離》（2021）

這本由台灣聯經出版的小說集裡，他進一步探討人與人、人與城市之間的游離狀態。這本書入圍2022年台北國際書展大獎小說類。〈在街上跳最後一場離別舞〉、〈役年・疫年〉等篇章借戀人關係觸及社會事件和香港的變幻。他擅長拉開時間的維度，透過情感關係的變化寫出人情和城市的變化。「離」與「留」是這本書的核心，也是近年不少香港人的切身問題。