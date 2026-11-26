今天是大埔宏福苑大火一週年。這場災難令許多家庭失去安樂窩，但在焦黑的頹垣之間，仍有一股力量撫慰着災民。在宏志閣住了30多年的聽障插畫家唐詠然（Apple），過去一年以畫筆代替聲音，療癒自己，也陪伴各散東西的街坊。



聽障插畫家唐詠然（Apple）作品（圖片來源：@appletong_illustration_hk/IG）

聽障插畫家唐詠然（Apple）作品（圖片來源：@appletong_illustration_hk/IG）

Apple自小失聰，一直透過繪畫表達自我。她曾獲「藝無疆－展能藝術家持續發展基金」資助，到英國倫敦藝術大學修讀插畫設計，2023年更以「未來」為題的作品，奪得「帕拉林美術世界杯」第一獎。

聽障插畫家唐詠然（Apple）（圖片來源：@appletong_illustration_hk/IG）

大火發生時她正在家中畫畫，聽不見火警鐘，只憑濃烈的煙味和直覺拉着媽媽逃生。大火燒毀了亡父儲錢買下的家，她的畫具、畫作和獎座亦付諸一炬。後來有善心人捐贈畫具，她決定繼續創作，並把作品上載到社交平台。

她的插畫記錄了不少令人心碎的片段。其中一幅描繪一名居民與兒子視像通話，兒子含淚說「我愛你，你要活下去！」，手機隨即斷線，連道別也來不及。另一幅畫一列火車從宏福苑開出，駛過由市民祝福凝聚成的彩虹橋，地上鋪滿白花。她亦畫下殉職消防員何偉豪與未婚妻Kiki的婚禮，想像二人帶着狗狗，在沒有災難的下輩子幸福生活。

縱然帶着難以磨滅的傷痛，Apple仍將心力傾注於創作。不少街坊在火災中失去所有舊照片，加上要遷離大埔，她便把宏福苑的窗外景致、已拆卸的遊樂場，以及大埔的街道和小店逐一畫下。有宏新閣街坊委託她畫下父母1985年結婚後入伙的紀念日，為一家人補回一段珍貴回憶。其中一幅以居民提供的相片為藍本，描繪從宏泰閣窗戶望出去的黃昏景色，夕陽西下，恍如為這段歲月畫上句號。

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Apple早前於第11屆香港展能節奪得「卡通人物設計」及「繪畫及廢物再造」兩項一等獎，有望明年代表香港到芬蘭參加國際展能節。一年過去，宏福苑的景物或會隨着拆卸逐漸消失，但她筆下的一窗一景，已為街坊留住了家的模樣。