天氣轉涼，大館全新秋季戶外音樂節「和弦不同：無界樂章」以監獄操場為主場，請來香港、亞洲及歐洲的音樂家同台演出。



今屆音樂節匯聚了范．克萊本國際鋼琴大賽冠軍沈靖韜、西班牙佛蘭明高舞蹈家 Leonor Leal，以及德國 KLASSIK underground 樂團等陣容，在不受既定框架限制的露天空間裡，將古典音樂與民間傳統融合。以下為大家整理今次音樂節的五大亮點：

沉浸式開幕體驗《釋負前行》

音樂節以沉浸式音樂體驗《釋負前行：等候亭閉幕音樂會》揭開序幕，為波蘭裔藝術家艾莉斯亞．夸德（Alicja Kwade）的場域特定裝置《等候亭》畫上句號。這件由大館當代美術館委約、2024 年起立於監獄操場的作品，由六座玻璃磚砌成、形似囚室的半透明結構組成，旁邊放著承載巨石的青銅椅子，呼應監獄的歷史，也隱喻現代生活中無形的隔閡。

節目由導演趙伯承和指揮孫子承帶領，觀眾由洗衣場石階出發，穿過監獄操場，再走到 F 倉展室，在流動中感受「囚禁」與「自由」兩個主題。男聲合唱團演繹貝多芬歌劇《費黛里奧》的〈囚徒合唱〉，並穿插梅湘在二戰德國戰俘營寫成的《時間終結四重奏》選段。香港作曲家廖梓丞亦把胡志明《獄中日記》其中兩首詩譜成音樂。胡志明當年曾被羈押於域多利監獄，作品放在這個場地演出，意義特別深刻。

名稱：《釋負前行：等候亭閉幕音樂會》

日期：2026年11月12日及13日（星期四及星期五）晚上7時30分|

地點：大館監獄操場及洗衣場石階



國際鋼琴大賽冠軍沈靖韜策劃室樂會

對於香港的古典音樂迷來說，鋼琴家沈靖韜的名字不會陌生。這位在 2025 年榮獲范．克萊本國際鋼琴大賽冠軍的香港鋼琴家，將首度重返大館舞台，於 11 月 27 日及 29 日親自策劃並演出兩場音樂會《啟承之間：樂探今昔》。

這兩場演出標誌著沈靖韜音樂發展的新篇章，他邀請了多位國際音樂家同台，包括法國小提琴家 Fanny Clamagirand、中國音樂金鐘獎二胡組金獎得主陸軼文，以及西東合集樂團的首席圓號演奏家 Bar Zemach。Bar Zemach 將同時演奏法國號與猶太宗教儀式用的古老吹奏樂器羊角號（Shofar）。

除了西方室樂經典，音樂會也有改編自猶太和中國音樂傳統的曲目，分別由鋼琴配羊角號、鋼琴配二胡演出。香港作曲家梁皓一，以及 1994 年維也納國際作曲大賽冠軍、以色列裔美籍作曲家 Ofer Ben-Amots，特別為羊角號、二胡與鋼琴三重奏寫了全新委約作品。這個樂器組合相當罕見，值得期待。

名稱：《啟承之間：樂探今昔》

日期：節目一：2026年11月27日（星期五）晚上7時；節目二：2026年11月29日（星期日）晚上6時

地點：大館監獄操場



顛覆傳統的西班牙《佛蘭明高夜曲》

若以為佛蘭明高（Flamenco）只有紅裙與響板，12 月 1 日及 2 日上演的《佛蘭明高夜曲》將帶來不一樣的視角。這場演出由西班牙舞蹈家 Leonor Leal 與敲擊樂手 Antonio Moreno 攜手呈獻。兩人多年來不斷突破這項西班牙國粹的既有框架，開拓出嶄新的舞蹈與音樂語言。

這個單幕音樂劇場作品曾於 2018 年塞維利亞佛蘭明高雙年展首演。今次帶到大館的改編版本，除了有結他演奏家 Alfredo Lagos 參與外，更邀得色士風演奏家 Juan Jiménez 加入。四位藝術家將傳統佛蘭明高語彙拆解再重新組構。這不是一場以敘事為主導的表演，而是一場聲音與舞步交織的藝術對話。

名稱：《佛蘭明高夜曲》

日期：2026年12月1日（星期二）晚上7時30分；12月2日（星期三）晚上7時

地點：大館監獄操場



德國百年樂團 × 香港中樂精英

音樂節的壓軸節目落在 12 月 3 日及 5 日上演的兩場演出《時空共鳴遊》及《同一聲空下》。這是一場歷時一年的文化交流成果展示，由德國萊比錫布業大廳樂團（Gewandhausorchester Leipzig）成員組成的 KLASSIK underground，聯同多位香港中樂演奏家同台演出。

萊比錫布業大廳樂團是全球歷史最悠久的市立交響樂團，孟德爾頌等音樂家都曾擔任其音樂總監。這次中西樂器的交匯，源於 2025 年樂團成員到訪大館時的交流，其後香港音樂家親赴德國萊比錫駐留深化合作。在今次演出中，觀眾將見證音樂如何跨越地域界限：例如以中國傳統彈撥樂器柳琴演繹韋華第的《曼陀林協奏曲》，以及用笙重新詮釋布拉姆斯的《單簧管四重奏》。

節目更包括大館委約香港作曲家陸尉俊創作的《同一聲空下》世界首演，以及由陳怡與周龍將中國民間音樂改編為西方室樂的作品。這兩場音樂會將展示音樂離開原生文化土壤後，在異地孕育出的全新可能。

名稱：《時空共鳴遊》

日期：2026年12月3日（星期四）晚上7時

地點：大館監獄操場



名稱：《同一聲空下》

日期：2026年12月5日（星期六）晚上7時

地點：大館監獄操場



免費演前節目「放空音樂聚」

除了上述六場售票演出外，大館亦在每場演出前，於洗衣場石階安排了免費的演前節目「放空音樂聚：樂遊中亞」。香港創樂團將帶領觀眾從烏茲別克的綠洲城鎮，漫遊到哈薩克的遼闊草原。

節目邀請了烏茲別克多樂器演奏家 Umid Eshonkhujaev 與敲擊樂手 Abbos Kosimov，演繹當代烏茲別克作品及鮑羅定《在中亞細亞草原上》的全新改編版本。另一場則由哈薩克小提琴演奏家 Abylay Nurlybek 及傳統弓弦樂器演奏家 Satkozy Mukhtar，以多媒體形式呈獻哈薩克新作並示範傳統樂器。觀眾可以在正式入場前，坐在石階上免費欣賞這場音樂前奏。

名稱：「放空音樂聚：樂遊中亞」

日期：2026年11月27日（星期五）晚上6時；11月29日（星期日）下午5時；12月2日、3日及5日（星期三、星期四及星期六）晚上6時

地點：大館洗衣場石階

