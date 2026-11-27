黃夏柏，生於澳門，他到香港升學後留港發展，曾擔任電視台戲劇組編劇、記者、編輯等，現職自由撰稿人，曾出版《澳門戲院誌》、《漫遊八十年代——聽廣東歌的好日子》、《紙媒港故·影戲閒情》等著作。唯香港電影業輝煌時期的五光十色，深深銘印在其成長歲月中，由是他撰寫《香港戲院志：影業、明星、放映史》，由戲院出發，娓娓道來二十世紀以來本地影業的發展。

文：香港電台開卷樂|原題：當摩登午夜與電影交織在徹夜不滅燈火下：《香港戲院志：影業、明星、放映史》



屬於戲院的黃金時代

電影放映出現在這座城市，已有百年歷史。不過，若要了解香港戲院與電影產業最鼎盛的時光，定必從七十年代說起。

七十年代中後期，華語片院線逐漸由邵氏、嘉禾、雙麗三大陣營主導。邵氏資本雄厚，製片規模龐大；嘉禾與影人靈活合作，投資眼光精準獨到；雙麗主攻國語片，涉獵題材廣泛，如涉及原爆創傷的《廣島廿八》（一九七四），到戲院結業後發展成「雙星線」。

無綫與邵氏密不可分，舊電視城留下不少菲林絕不奇，更放了一張創辦人邵逸夫的照片。（5.76億的世界圖片）

後來，電視機逐漸進入每家每戶，觀賞影視作品不再是稀奇事物，而「入戲院睇戲」在經濟飛騰、都市化迅速的八十年代，成為普羅大眾熱衷的娛樂活動，迎來最熱鬧的歷史一頁。早期的粵語港產片製作儘管產量多而快，但製作與劇情千篇一律。八十年代的本土創作者，無論歌曲或影視都致力於擁抱本土文化，帶動市民參與互動的熱情。比如《追女仔》（一九八一）、《鬼馬智多星》（一九八一）等作品，在當時形成都市鬧喜劇潮流。

流行於東南亞一帶的午夜場在五十年代始見於香港，多設於節日前夕，在深夜近十二時開映，片商藉此介紹新片以及「試水溫」。八十年代的觀影熱潮下，午夜場增次至每逢週末晚上開影，率先試看的觀眾有時真情流露，製作人也會親臨現場，觀察受眾的反應，以在正式上畫前修補臻善。觀影完畢，除了延續歡騰氣氛，吃吃宵夜唱唱歌，還會在廣播節目分享及評論心得。

千人戲院滿座難？空間切割術

現在的年輕一輩或許難以想像，過去的大型戲院竟能承載逾千人。戰前，香港戲院已經向大型規模發展，戰後至一九四九年底，香港有五家新戲院落成：國際、中華、快樂、樂聲、百老匯。彼時，社會雖未及上述的八十年代欣欣向榮，但銀幕中有另一種人生、遠方的風景，仍為困苦生活的大眾帶來色彩和憧憬，因此戲院往往座無虛席。

戲院，曾幾何時，是香港最平民、最公共的娛樂生活空間。（Flickr）

然而，八、九十年代的戲院開始微型化，規模從大轉小。一來是香港寸金尺土；二來是電視和錄像機的普及化，確實為娛樂方式帶來勢不可擋的轉變趨勢。比如位於灣仔的京都戲院，在一九八七年把大型院「一開二」，分拆為一大一小的兩個影廳戲院。「一個時段只能播映一部電影的千人戲院，若然門庭冷落，該如何回本？」從商業角度看，此舉是合乎情理的營運策略。一九八五年二月開業的沙田UA6，率先把美式多影廳戲院引入香港，共六個影廳。小型戲院亦開始融入廣場，走入屋邨。由此可見，戲院縮小規模和多映廳的發展漸成主流。

分眾戲院：小眾，但熱情與浪漫無窮

過往，賣座電影往往需要迎合普羅大眾，通俗化和娛樂性必不可少。隨着經濟發展與教育水平提升，相對冷闢的藝術電影引來呼聲，在市場主導的情況下，不少有心人仍前赴後繼，出心出力開拓藝術片領域。

七十年代初，一些影迷集資自營戲院，推廣名片，其中以永熹影業公司老闆莫玄熹尤為熱心，與友人合辦中環的恆星戲院，及後承租京都戲院排映另類電影，縱使路途短促，仍是戲院放映趨向包羅萬象的雲間隙光。

位於油麻地的百老匯電影中心經常播放非主流的小眾電影，獲不少影迷支持。（fb專頁「Broadway Cinematheque 百老匯電影中心」圖片）

一九七六年是香港國際電影節的起步點，黃夏柏憶記其遷居香港後，在大會堂劇院接觸到蘇聯電影《仙鶴飛翔》，細細數來，政府地區會堂的文娛廳滿載難忘的光影回憶，有阿倫·雷奈《去年在馬倫巴》（L’année dernière à Marienbad，一九六一）、奇斯洛夫斯基《十誡》（Dekalog，一九八八）、基阿魯斯塔米《橄欖樹下的情人》（一九九四）……今年三月，位於油麻地的百老匯電影中心被《Time Out 》列入「全球百大戲院」。經歷了半世紀，科技日新月異，如今式微的影院行業也許如在凜冬中掙扎，但藝術電影的步履依然緩緩地蹣跚前行，正如分眾電影，「小眾」，聚起來又不那麼小眾。

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香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : rthk.hk/radio/radio2/programme/bookview

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