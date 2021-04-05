專家呼籲小心呼吸有人唱問題喺個掣度｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

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剛看完《一秒拳王》，由ToNick主音趙善恆執導，非常熱血。戲院重開，這本土電影更是有雙重意義。當中一句：「避唔到，咪一齊捱囉」，比政府宣傳口號「同心抗疫」更入心。

文： 林綸詩

這兩年，香港經歷不一樣的日子。ToNick寫過不少為香港人加油的歌。主題曲《時間的初衷》在政局動蕩期間深得人愛。其實在去年疫情期間，他們一首《衰喺個掣度》，在所謂抗疫的荒誕真實裏，更是幽默面對的強心針。

喺𨋢口又唔敢㩒掣落街

衰喺個掣度　衰喺個掣度

衰喺個掣度　衰喺個掣度

巴士呢排　落車要開口大嗌

㩒機呢排　連膠手套我都出埋

一樣米養百樣人　但係個個為自己

搶口罩搶厠紙　令我筋竭力疲

送去隔離　就只係因為㩒咗個掣

整花個肺　醫藥費　真係有排計

自嘲又好，反嘲又好，絕對是我們的寫照。此曲也令我想起多年前的《專家話》（陳奕迅）。無論是服從制度，還是膜拜專家，小市民似乎除了諷刺一下，都別無選擇。

專家的建議　早餐不要慳

一天裡面最重要是這個簡單習慣

專家的建議　呼吸請你小心

避免吸錯了空氣的碳

無時和無地

十萬樣做法像是對但錯我也不知

實在沒辦法辨別每樣看法與構思

有專家會食言　一些卻未能辨

誰是對　或會準　

或有偏差　有商確異見

專業就是黃金令牌，抗疫就是道德高地，所以唯有靠流行曲笑笑，然後繼續撐下去好啦！

（專欄「歌詞心頭好」每周一刊出，標題由編輯撰寫，原題：「專家喺個「掣」度市民無癮抗疫」。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

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