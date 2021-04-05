專家呼籲小心呼吸有人唱問題喺個掣度｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

撰文： 林綸詩 最後更新日期： 2021-04-05 12:00

剛看完《一秒拳王》，由ToNick主音趙善恆執導，非常熱血。戲院重開，這本土電影更是有雙重意義。當中一句：「避唔到，咪一齊捱囉」，比政府宣傳口號「同心抗疫」更入心。

文： 林綸詩

這兩年，香港經歷不一樣的日子。ToNick寫過不少為香港人加油的歌。主題曲《時間的初衷》在政局動蕩期間深得人愛。其實在去年疫情期間，他們一首《衰喺個掣度》，在所謂抗疫的荒誕真實裏，更是幽默面對的強心針。

喺𨋢口又唔敢㩒掣落街 衰喺個掣度 衰喺個掣度 衰喺個掣度 衰喺個掣度 巴士呢排 落車要開口大嗌 㩒機呢排 連膠手套我都出埋 一樣米養百樣人 但係個個為自己 搶口罩搶厠紙 令我筋竭力疲 送去隔離 就只係因為㩒咗個掣 整花個肺 醫藥費 真係有排計

自嘲又好，反嘲又好，絕對是我們的寫照。此曲也令我想起多年前的《專家話》（陳奕迅）。無論是服從制度，還是膜拜專家，小市民似乎除了諷刺一下，都別無選擇。

專家的建議 早餐不要慳 一天裡面最重要是這個簡單習慣 專家的建議 呼吸請你小心 避免吸錯了空氣的碳 無時和無地 十萬樣做法像是對但錯我也不知 實在沒辦法辨別每樣看法與構思 有專家會食言 一些卻未能辨 誰是對 或會準 或有偏差 有商確異見

專業就是黃金令牌，抗疫就是道德高地，所以唯有靠流行曲笑笑，然後繼續撐下去好啦！

（專欄「歌詞心頭好」每周一刊出，標題由編輯撰寫，原題：「專家喺個「掣」度市民無癮抗疫」。本文不代表藝文格物立場）