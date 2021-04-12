星期一扮工｜為自己的生活撳一下 F5 鍵　在辦公室扮一下文青

撰文： 楊美 最後更新日期： 2021-04-12 11:00

平日工作沉悶繁複，lunch幾乎日日幫襯茶餐廳。每到假期，總想relax和refresh一下，無論是「身」還是「心」。吃一個親手做的輕怡早餐，看一本自己喜歡的書，都會令自己的身心得到調節。

我、你、他或她，都想去一個小旅行，去輕鬆，去釋放。今早讀的這本書，跟我做的這份早餐一樣，都有一種令人「呼吸着青草氣味」的新鮮感覺。

《貓遊大澳》不是一本單純介紹大澳景點的旅遊書，還有的是溫暖人心的貓故事，以及大澳人推薦的人情小店。《貓遊大澳》的文字作者是大澳原居民German，書中的貓照片由街貓攝影師Basacat所攝，插畫則由居港日籍插畫家Mango Naoko包辦。

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到過大澳的人都知道它是港版「貓島」，在那裏可以隨時隨地看到貓星人的蹤影。住在那裏的貓咪也似乎見慣人不怕羞，有時會慵懶地在路上伸個懶腰，有時又會無拘無束地跑到街上或是跳上屋頂。作者就是想藉着這本書，讓讀者加深對大澳貓咪的認識，鼓勵大家到大澳輕鬆遊玩之餘，也感受到流浪貓、流浪狗的可愛之處，並且愛護和尊重牠們。

以前到大澳，總會見到幾隻貓咪在郵局附近「打躉」，不讀這本書也不知道，原來牠們就是「郵局五大天王」。又，之前在小巷裏看到的貓咪圖案彩繪箱，就只顧「打卡」，卻不知道它們原來是由有心人專為大澳流浪貓而設的「浪浪餵食箱」。大澳有靚景，有美食，但有更多的是大澳人與貓咪的溫情故事……

讀過《貓遊大澳》，好想即刻來一個大澳小旅行，除了要再嚐我至愛的沙翁和用柴火蒸的茶果外，還務必要跟那些貓星人「地膽」來一個美好的約會。

（本文不代表藝文格物立場）