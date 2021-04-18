《藍》《白》《紅》電影發行人蔡登山　回憶法國之旅尋巴金足迹

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-04-18 18:00

這是1994年冬天我在法國巴黎的一家電影院門口拍攝的照片。當時正在上映波蘭大導演奇士勞斯基的經典名片《藍》、《白》、《紅》三色電影（台灣譯名為《藍色情挑》、《白色情迷》、《紅色情深》）中的《白》。

文：蔡登山

我是路過電影院而非專程來看電影，因為這三部電影在台灣的版權早已被我們公司（春暉）所買下，而且《藍色情挑》早在台灣已經放映過，茱麗葉畢諾許主演，票房蠻好的。

蔡登山：這是1994年冬天我在法國巴黎的一家電影院門口拍攝的照片。（轉載自作者臉書）

而我出國門時《白色情迷》（茱莉蝶兒主演）的拷貝已經到台灣了，正在做字幕翻譯。

我不懂法語，因此不會選擇在法國看法語片。

為拍攝巴金紀錄片遠赴法國

其時我此行去法國是和導演雷驤去勘景的，為《作家身影》系列紀錄片中「巴金」這一集而去的，要尋找他在巴黎如何受到無政府主義（安那其主義）的影響，及他在國葬院前盧梭的石像前的絕望，在巴黎郊外沙多吉里的拉封丹中學寫下《滅亡》的小說，一下子從革命家轉為文學家。

巴金在晚年說：「五十年來我做過不少沙多吉里的夢，在事繁心亂的時候，我常常想起那個小小古城裡度過的十分寧靜的日子。」

而此時的我也正從電影的發行向文史紀錄片的過渡，這是一個契機。

（作者授權轉載，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）