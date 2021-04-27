巴金冰心林海音親筆信函呈北京獲准　蔡豋山憶追蹤魯迅周作人足迹

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-04-27 08:00

當年拍攝《作家身影》時「周氏兄弟」是我決定一定要拍的人物，這在當時是有相當的困難度的。拍魯迅沒問題，拍周作人那審查一定通不過。後來是我拿了巴金、冰心、蕭乾、柯靈、林海音五位文壇大老的親筆信函，與北京廣電總署開會，才勉予通過。

文：蔡登山

兄弟兩人從紹興起，怡怡之情四十年，直到同住在北京「八道灣」大宅後的幾年，兩人絕裂，從此如同參商，互不往來，甚至第二代、第三代都是如此。原因很多，莫衷一是，也成了世紀之謎。

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魯迅不壽死得早，匕首投槍，被中共捧為革命的旗手，從紹興、北京、廈門、廣東，行跡所至到處建有魯迅故居及紀念館。而周作人「壽則多辱」，因在抗戰期間「落水」，住了老虎橋監獄幾年，文革期間又被紅衛兵折磨至死。

北京的魯迅故居在阜成門外西三條胡同，我很早就去參觀過。但它不是魯迅到北京的最早住所。

魯迅賣了紹興的老宅到北京置產是買下了八道灣的屋子，是個大宅門，有三進六十三間房。母親，兄弟及其妻眷同住，後來兄弟絕裂，魯迅和朱安先搬到磚塔胡同去住了幾個月，才找到阜成門外的房子，這房子外搭出「老虎尾巴」，那是魯迅的書房，當時魯迅也在女師大兼課（校長先是好友許壽裳，後來換了楊蔭榆），才認識女學生許廣平的。

周作人一直住在八道灣至死，他的齋名「苦雨齋」。梁實秋說：「八道灣在西城，是名副其實的一條彎曲小巷。進門去，一個冷冷落落的院子，大半個院子積存著雨水，我想這就是苦雨齋命名的由來了。」

1993年冬，我們曾兩度尋訪八道灣，但似乎不止一處，彎彎曲曲的胡同，別說八道灣，甚至九道灣都有，第二次找到時，殘破雜亂的景象令人驚訝！

它已經成為大雜院，住了幾十戶的居民，隨意搭建的違章，已看不出原來的面目了。幾年後整個拆除了，聽說有人提議要整修，畢竟那是魯迅住過的；但另一派則反對，他們說那是「漢奸」周作人住過的。這房子又何其無辜 ，因周作人的「附逆」而蒙塵了！

（作者授權轉載，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜蔡登山，早年在年代、春暉等電影公司從事西片發行，後來製作《作家身影》系列紀錄片，榮獲金鐘獎。現為兩岸著名文史作家 ，著作及主編作品近200餘種。

蔡登山：這是1994年冬天我在法國巴黎的一家電影院門口拍攝的照片。（轉載自作者臉書）

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