下午茶時間在辦公室只能睇書扮歎茶｜星期一扮工

撰文： 楊美 最後更新日期： 2021-05-10 14:00

周末過後的星期一回到辦公室，就像經歷了「春困、秋乏、夏盹、冬眠」，特別易燥易累。要「抗疲勞」，我會一早泡杯茶（茶包）去提神醒腦。那放假又會到酒樓飲茶嗎？想了又想，原來上一次去飲茶已經是幾個月前的事了，假期吃早餐一般都是幫襯茶餐廳或者在家中簡單煮。

飲茶文化雖然在香港並沒有消失，但「得閒去飲茶」這句話顯然已經不屬於這個時代了。偶然看到《得閒去飲茶》這本書，就很好奇裏面寫的是甚麼。作者李嘉雯在書中寫人，也寫了物（酒樓），記錄了一件件令她回甘的飲茶往事：「許多香港人的早晨，是從一盅茶和兩件點心開始的。」原來裏面記下了不少有關香港飲茶的故事，滿載着香港人的集體回憶。

作者自小跟酒樓結緣，皆因父母不但曾在酒樓打工，更曾經是酒樓的老闆。她經歷過酒樓業最輝煌的日子，小時候常跟隨爸爸上酒樓飲茶，更試過一天內幫襯五次，吃足五餐（早茶、午飯、下午茶、晚飯、夜茶），難怪她對飲茶文化有一種不言而喻的情意結。

李嘉雯《得閒去飲茶》三聯書店（香港）

《得閒去飲茶》裏還寫了現在碩果僅存的薄扶林村新華茶樓，這家老茶居是家族一代傳一代經營的。吳氏兄弟希望可以保留父母親的心血，所以茶樓至今經營數十載仍然屹立不倒，全因為他們的堅持。

書中的「酒樓典故」也很有趣，當中記述了一些酒樓術語的意思，例如「賀壽」、「揸大巴」，原來都跟拿着點心托盤的動作有關，看來只有上一代人才會聽得明白。

縱然現在的點心賣相比以前精緻很多，奶黃包變成豬頭，鹹水角是天鵝造型，燒賣上面又會多一隻迷你鮑魚，但相信不少人還是鍾情於舊時的傳統「味道」。

酒樓業經歷過興衰，在未來未知的日子，我們會迎來酒樓業新的一章，還是只能靠文字和相片去回味最美好的酒樓歷史呢？

（本文不代表藝文格物立場）

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