自由出版｜台灣攝影書籍專門店首為攝影師出書｜moom bookshop

撰文： moom bookshop 最後更新日期： 2021-05-16 00:00

《After All》為 moom bookshop 推出的第一本攝影集，同時也是攝影師黃俊團的第三本作品集。這本書集結了過往以來的黑白影像創作。

文：moom bookshop ｜ 圖：《After All》

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這些影像彷彿是隱匿於記憶深處的光影，孤離地徘徊於一個時代的皺摺之中。曾經注視著，如今卻消逝的凋殘回憶，透過影像裝載自身的生命片斷。

在這本攝影集印刷的前一天深夜，我回想著這幾年，自己拿著相機所發生的事情。每件事情都印象鮮明卻又輪廓模糊，彷彿那些記憶都成了別人訴說給我聽的故事，或是像夢境般，你知道你確確實實的站在那裡見證了所有事情，但夢醒之後，卻又懷疑著那些事情可能從未發生過。 黃俊團

黃俊團，台灣攝影師。個人工作室「團團影樓」位於台北。創作項目涵蓋人像、藝術、音樂、文化、紀實、時尚、設計師品牌及商業攝影。過去曾自費出版《黃俊團的一瞬千擊》、《受SHOU》。

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【自moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。圖片來源】

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