專訪蓋鳴暉吳美英｜一想到東華就想到粵劇？源於那年合作......

撰文： 袁兆昌 賴家俊 最後更新日期： 2021-05-12 22:00

我們隨工作人員指示，來到高山劇場後台，通道已有暫放的衣箱。來到化妝間，鳴芝聲劇團蓋鳴暉與吳美英正為當晚演出準備着。化妝間衣箱旁放着椅子：「你們坐下來，我們不用坐、不用坐。」蓋鳴暉聲如洪鐘，小小化妝間迴盪着文武生的氣場。她拿着手機掃視一下就放下來，準備接受訪問。正印花旦則稍弄頭飾，都放下手機。記者為二人拍照，擺了幾個甫士。訪問是為5月17至18日慈善晚會而備（詳見文末海報），談到東華三院與鳴芝聲劇團二十七年以來的合作，談到粵劇推廣與東華保育工作。為保留受訪者精彩回應，本文完整記錄。

從第一次合作談起

蓋鳴暉：我與東華第一次合作是1990年，電視的歡樂滿東華。起初接觸東華，又第一次上電視，心情非常緊張，但獲得支持與鼓勵，十分感恩。1995年開始，吳美英姐都入來合作，正正式式與一家慈善機構在舞台上合作，一直到現在，27年真的很難得。其實我們（合作）的磨合就是：他們信任我們，我們又多謝他們給我們機會做慈善演出。做慈善演出，因為他們（觀眾）未必是粵劇粉絲，好多時都是慈善派對，為支持東華三院而來，來參與。看完之後覺得好特別好新鮮，與大家一同參與一同演出——主席、其他善長，粉墨登場，就希望為籌多些善款，大家都互相信任——信任好重要，他們給我們自由，任我們去發板。我們的班底，合作了許久，大家的默契好好，駕輕就熟。

+ 4 + 4 + 4

吳美英：這麼多年，東華每次在我們演出慈善時，都會推出紀念品、照片義賣，希望觀眾可以看戲，又可以看到紀念品，照片又有我們的簽名，希望在籌款方面有更多收穫。我們覺得好開心，每年都有這個機會為多些需要幫助的人。

蓋鳴暉：第一次合作，是當年的團長接觸；團長告訴我們，我很開心，因為東華三院好出名，有機會與大機構（合作），為粵劇帶出去（推廣）讓更多人認識，宗旨是不看粵劇不看大戲的人，都會入場觀摩，提高他們對我們的興趣；對我們有認識，我們就有生存機會。做粵劇的人，每次演出都有支持我們的人來等候，是很窩心的，我相信每個演員都會很開心很安慰，因為我們能夠做到成績，有人認同，如果你做得不好的話，他們不會等你，亦不會繼續支持你。

慈善節目取材技巧

蓋鳴暉：粵劇是很有趣的，是慢熱的；他們喜歡你之後，欣賞你的演出，就會一路追住來睇你的。所以我們做演員的，一定堅持做到最好。（記者：所以東華追住你地廿七年）我們都跟隨東華廿七年（笑），其實是互相唇齒相依，是真的，他們信任我們，我們又很樂意做這件事。

吳美英：做了這麼多年，他們不單在舞台上給我們演粵劇，每年無間斷。

蓋鳴暉：起碼將我們的粵劇帶入屋，電視觀眾都看到，海外朋友都看到，當一個宣傳。（記者：哪個劇目最受歡迎？）香港大部份觀眾都是女性，她們比較喜歡看愛情故事、倫理故事。她們喜歡聽「主題曲」。大家可能會發現，香港大部份劇團都以文場為主，當然也有武場；文場居多的有七成左右吧。因為她們有些懷緬我們的老倌，例如我們的前輩任姐仙姐、炳哥等，因為他們的演繹法，例如今日我們演的這齣《雙仙拜月亭》，是何非凡前輩戲寶，相信許多觀眾來看，是回想以前的感覺。當然，我們一定做不到以前的感覺，因為我們已沒機會跟前輩見面——我出道時他已不在，我們就用一個程式，就是用新派的演出，保持傳統，保持戲曲的旋律，盡量不要有太大的改變。

吳美英：最近觀眾都喜歡看喜劇，推出時都很喜歡的，尤其現在疫情，大家都好像不開心。

蓋鳴暉：尤其是與慈善機構合作，太深奧、歷史人物那些，他們（觀眾）沒可能看完歷史才來看戲，亦不會拿著劇本來看戲。我們通常都會介紹慈善團體、敬老團體，都會給他們看些輕鬆的喜劇，容易入腦、容易明白；容易明白的話，就不會覺得悶，因為都要四粒鐘，會覺得悶，甚至會腰骨赤（痛）。我們會用輕巧容易的方法去引導他們入場，希望他們上癮、沉迷。

（記者：今次與東華三院保育歷史檔案和文物，與鳴芝聲劇團保育粵劇，有同一理念。請分享今次合作的特殊意義？）

吳美英：時代戲可以做許多（劇目種類多），粵劇則應該要保育保存，傳承下去；至於怎樣保存，就不單是我們這一輩（去做），還要靠下一輩，甚至現在許多小學生小朋友開始對粵劇有興趣，他們都想知道中國文化。

蓋鳴暉：廿七年合作沒有間斷，我們都為東華交了不同戲軌不同劇目，有起有落，都有些動作戲，寶蓮燈都做過，都是將不同的文武全才的都放在上面。粵劇是完全抽象的；怎樣將一個全抽象的身手步法、身體語言、做手、抬步、演出技巧，去告訴觀眾我們在做什麼。就像查理一樣，他沒有聲音，是默劇；我們戲曲是有唱情的有歌詞的，就像他們的音樂劇。我們怎樣帶動、吸引觀眾，十幾二十行觀眾都感受到我們的聲情並茂、喜怒哀樂，靠的是演員和舞台；舞台也是完全抽象的，例如我們開門關門、檻過門檻，我們的幅度是大的，與生活的都會誇張了的，會有個程式：到底是在做民間傳奇，是沙場戰鬥，是歌舞宴會，令觀眾知道我們在做什麼，好像廣播劇只靠聲音去（令觀眾想像）出畫面，這就要看演員的功力，怎樣將一個情景描述出來，這就是我們舞台要做到的。至於保育，我們就要看看下一代人……同業也好，只要我們堅守崗位，一定可以傳承下去的。這是我們的心願。在有生之年，盡力而為。

蓋鳴暉：不經不覺，年餘兩年，我們度過了兩個農曆年沒有開鑼，失禮地說，去年我們只是開了十天的工，是很淒涼的。例如我們做演員，大台柱（做個頂）都說是有積蓄可以使；我們打後的職員，他們人工不高，真的手停口停。沒辦法，都是大圍環境，我們只能互相安慰和鼓勵。疫情，我希望盡快過去，但不知道幾時過去。世界變了，我們還是要堅持，不可以放棄，做好自己，等機會，不自亂陣腳。好像現在租場做戲，我們是蝕住來做的，蝕都要做，士氣很重要，我們一群手足兄弟，希望大家不要太灰心。

見步行步，隨機應變。尤其時這種娛樂事業，不是必需品。許多市民朋友失業，一張飛幾百元，對一個普通家庭來說，四百幾蚊可以食兩餐。娛樂事業是不是可以繼續下去？（在疫情下）第一個倒下來的。我們好多謝觀眾，真的支持我們。