以物傳情　藝術展跨越時間探索人與人間未能說出口的愛意│PMQ

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-05-17 18:21

「時間」是最好的單位去證明人類的愛嗎？ 若果無法透過語言表述或時間印證，人與人間又如何感受彼此的愛？ 藝術家文浩賢（Hofi）最新個人展《倘若時間也沒法為你的愛作證》，擅長穿戴藝術的他這次運用混合媒介重塑物件與空間的意義，藉著七個文本啟發，閱讀物件背後的文化意義，讓大家感受七段未能訴說的情愛思念。 文：賴家俊 攝：賴家俊、受訪者提供

昏暗的展覽廳內，各塊展品解說版上均披上一層薄如蟬翼的矇矓窗紗，刻意讓人難以一眼看清內文寫怎麼。（賴家俊 攝）

在昏暗的展覽廳內，零星散落一些擺設，間斷播放著低聲悅耳的音樂。手中接過場刊，A5大小採用仿通勝日曆設計的小紙張，當中一面圖字刻意用淺淡顏色印刷，讓觀賞者可以透過光線若隱若現看到背頁的文字內容。

對於不善言辭的祖母來說，一張泛黃破舊的日曆見證她對女兒從未說出口的關愛和情感。 ─文浩賢

展覽主題靈感源自Hofi家族的經歷，而以一張日曆說起往事。2016那一年祖父和祖母同年相繼離世，家人在整理祖母遺物時，在鐵罐中翻到一頁泛黃的日曆，整齊摺好的放在罐內。當大家不明所以時，姑姐看到日曆文字不禁潸然淚下，原來這一張十九年前被撕下的日曆，便是姑姐生表妹的那一天，卻在祖母離世後才讓這份深愛得以被發現。想不到在這男尊女卑的傳統家庭，多年來家族都講究以男丁優先，但姑姐在祖母心目中仍然佔有極重要地位。

「祖母出身農村， 並不認識字，一直以來甚少開口向子女表示愛意，只是身體力行對家人好好。可是她卻透過這方法去記住這一個對她別具意義的日子，那張日曆留守到最後成為了憑據，來表達她那份並沒有說出口的愛！」

策展人文浩賢駐場時所穿的衣服，也是展覽作品之一。（賴家俊 攝）

有別於展覽常見的展品解說，現場各塊展板上均披上一層薄如蟬翼的矇矓窗紗，讓人難以一眼看清內文寫怎麼，要麼觀賞者擺動身子變換閱讀角度，要麼輕輕翻弄皺摺的薄紗改動它的反光面，這樣才能閱讀展板上的文字。文浩賢這次個展運用大量透明、若隱若現的薄紗，旨在透過物件變化，打造出恍似時間抓不住、逐漸淡出的的痕跡。

首個展品《那夜星光燦爛》命名靈感來自許鞍華《今夜星光燦爛》，而以黎堅惠《Birthday Dress》的文本道出Hofi衷情：

有些衣服，一生人只穿一次，或希望只穿一次。例如婚紗。例如用來悼念某個時刻的衣服。 不一定是喪服才是悼念。像，跟某人在某時某地做了一件很難忘的事，你記得自己當時有多開心，對方又有多開心，穿的是漂亮新衣，對方說你真漂亮——以後你望見這件衣服都會記起這麼一件事。衣服成為紀念，沒有再穿，因為不想辜負某些記憶。 黎堅惠《Birthday Dress》

室外明晦交替所投射在場內的斑斕光影，讓日間及夜間將有不同觀賞體驗。（照片由受訪者提供)

展覽由六件實體作品加上一首特別精選的音樂構成。Hofi選了數個讓他深有感觸的文本、解讀當中人與人的關係：玉置浩二名曲《花束》、向田邦子《花的名字》、何倩彤《未來完成式》、流行曲《我和春天有個約會》、宮崎 駿電影《飛天紅豬俠》等等，運用不同布料特性和物件的空間佈置、策展人駐場所穿衣服、以至室外明晦交替所投射在場內的斑斕光影，來探討物件背後文化和閱讀意義。

大家常說時間會證明一切，時間可證明對錯、沖淡傷痛、滋長愛… …恍惚時間是世上最公允的見證人。然而有形之軀終迎來腐朽日，世間一切無形情感又何以為證 文浩賢

Hofi認為有些情感並不能透過時間來表達，倘若當時人沒有把愛念說出來，時間如何證明？他希望以物件與空間的關係，來探討那份時間無法證實，從沒有說出口的愛。

【展覽團隊】

平面設計：林 淼

翻譯校對：鍾小姐

技術支援：謝樂筠

聲音設計：梁梓楹

音樂創作：袁梓烈

燈光設計：黃子珏

場地設置：丁立德

資助：香港藝術發展局

【展覽地圖】

【展覽詳情】

日期：即日至5月28日（五）

地點：中環鴨巴甸街35號元創方A座503室

開放時間：中午十二時至晚上八時

費用：免費入場

*展覽在日間及夜間將有不同觀賞體驗