曾拍攝五月天MV　出書記錄街頭日常影像　專訪台灣攝影師黃俊團

撰文： 陸穎魚 最後更新日期： 2021-06-01 11:42

台灣「鬼才」攝影師黃俊團

有「鬼才」之稱的台灣攝影師黃俊團，最近推出第三本黑白照攝影集《After All》，前兩本攝影集《一瞬千擊》及《受》以自費的獨立形式出版，今次新書就與專門販售攝影集的moom bookshop合作。

文、攝影：陸穎魚 ｜ 部份照片由moom bookshop提供

他表示，是次攝影展覽與攝影集發售日結合進行，這是最完整的呈現與歸屬，雖然影像按照個人意志和想法拍攝，讀者有各自觀看方式及詮釋權力，但多多少少都會渴望這些作品能與他們產生連結，互相理解與共鳴。

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身為台灣次世代最具影響力的攝影師之一，黃俊團獨特的攝影風格總是與浪漫不羈、叛逆任性、古靈精怪掛鈎，令其創作項目涵蓋人像、藝術、音樂、文化、紀實、時尚、設計師品牌及商業攝影，過往曾參與拍攝工作包括台灣天團五月天《盛夏光年》MV、獨立樂團法蘭黛《受寵若驚》專輯宣傳照、女同志雜誌《LEZS》，更曾與英國超跑品牌McLaren合作一系列照片。

回顧過去二十年的攝影生涯，黃俊團在主流與次文化之間不斷穿梭，成名或成功背後，也有過迷失與困頓，最後在黑白照片中尋回最重要的自我價值。

《After All》為 moom bookshop 推出的第一本攝影集，同時也是攝影師黃俊團的第三本作品集。這本書集結了過往以來的黑白影像創作。這些影像彷彿是隱匿於記憶深處的光影，孤離地徘徊於一個時代的皺摺之中。曾經注視著，如今卻消逝的凋殘回憶，透過影像裝載自身的生命片斷。

彩色與黑白，生活與生存

有段時間，黃俊團浸淫在商業攝影世界裡的色彩奪目，被許多人要求不斷複製自己既定的作品風格，生活看似美滿安穩，實際上跌進人生困局。「複製自己的經驗是很快、很方便，但也令我開始對攝影感到無以名狀的厭膩，整個人陷入被掏空的狀態。」

覺醒之後，便是抵抗。2017年他自費出版第二本攝影集《受》，希望與讀者談談無心之愛，以切身感受的影像作品，探討「受」的被動與「愛」的主動，也藉此重新詰問自己：「為何要拍照？」

好的構圖是攝影最重要的精神所在，但彩色與黑白攝影的構圖，正正需要運用不同思考模式。黃俊團坦言：「當一張照片去除色彩，剩下的，就只有觀點；在攝影鏡頭下，也只有自己看待世界的觀點，不能被別人複製。」

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找到「必須要拍照」的答案後，強調主題創作與故事性的黑白攝影，為黃俊團創造出一種新的生活感，甚至是一種新的世界觀，他開始運用光影的本質，銘記生命中那些珍貴與感動的人事物。

也因此，當黃俊團在編輯《After All》的時候 ，他不能自拔地墮進「另一個黃俊團」做了十多年的舊夢——似曾相識的影像記憶，時而鮮明，時而模糊；以為虛構，但認認真真的看進心坎裡，卻發現的確是藏在靈魂深處的凋殘回憶。那些照片即使黑白，也掩不住定格溢出的青春熱血、焦慮與頹廢美、孤獨與末日感。

難怪黃俊團會說：「第三本書原來是我對攝影的苦笑。」

黑白，其實不止黑白

一直以來，黃俊團的黑白攝影都是感覺條件先決，讀者會在《After All》發現不少照片夾雜長曝、傾斜角度、失焦、強閃光等相對暴烈的攝影風格。他認為，按下快門鈕的一秒鐘，意味著他渴求捕捉自己感動的一瞬間，而讓人內心感動的畫面不會有美醜之分。

攤開新書，黑白照片記錄了天空與城市、女朋友與貓、搖滾音樂與煙火、啤酒與紋身，以及其他——黃俊團坦言已經遺忘了時間人物地點的影像，唯獨香港與日本的故事，他至今歷歷在目。

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「2019年9月底，為了去拍年輕人抗爭的事情，我在香港待了六天五夜。」黃俊團續說，小時候想做戰地記者，長大後知道不可能，就把攝影紀事視為夢想，香港人在街頭打得很厲害的時候，香港朋友們都叫我去看看，最後拍了數百張照片回台灣，但是收錄在《After All》的黑白照片卻是一個異常安靜的旺角、夕陽與陌生少女背影。

他解釋：「當時我在拍夕陽，突然有個女生出現，擋在我面前，於是這個底片有了兩個版本，一個有人，一個沒人。說真的，在香港最嚴峻的時刻，我很多香港朋友即使內心非常沉重，還是帶著幽默感去過生活，所以最後選了這張有人的照片。」或許，讀者未必能在這張黑白照片看見夕陽光芒，但黃俊團卻以一個香港少女的背影，為大家保存起日常生活裡的小小希望。

另一張黑白照片的地點是日本神戶，當時年少的黃俊團還在玩樂團，最喜歡在舞台上跑來跑去拍照。「巡迴表演期間，我認識了其他玩樂團的日本年輕人，看到他們在舞台上賣力演出，那種淋漓盡致把自己奉獻給音樂的精神，對我的攝影思考有很重要影響，尤其是對於故事張力的理解。」直到現在，黃俊團依然相信，他大部份自認為拍得好的黑白照片，都不是因為「我很厲害」，而是來自於那些本身很厲害的好人與好事。

至高無上的國王與時代

「我試著用攝影解釋人生，但人生卻無法用攝影來解釋。」這是黃俊團給予《After All》的回應，也讓他想起一件有趣事：「有次去看展覽，幾乎以為自己放在家中的黑白照片掛在眼前，整理好內心驚嚇後才發現，照片相似是因為大家都站在相同地點、相同角度下拍攝。」

黃俊團，台灣攝影師。個人工作室「團團影樓」位於台北。創作項目涵蓋人像、藝術、音樂、文化、紀實、時尚、設計師品牌及商業攝影。過去曾自費出版《黃俊團的一瞬千擊》、《受SHOU》。

事過境遷，黃俊團更加確定，攝影是很容易被複製的事情，這世上並不存在獨一無二的照片，但是存在獨一無二深具「時代性」意義的照片。「世界如此巨大，360度，一張照片能容納的東西有限，所以照片是減法藝術，攝影師是至高無上的國王，可以選擇放什麼東西在這個細細的框內。」

不過，如果國王總是緬懷逝去的光輝歲月，則只會錯失時代當下的真善美。黃俊團直言：「過去一定美好，但我們回不了過去，關注當下，與自己喜歡的人事物共存，才是真正的責任。」

黃俊團身為攝影師，從日常生活中發掘屬於這個時代性的獨特觀點，藉黑白照片訴說、傳播故事。注視即永恆，留下來的所謂作品，說穿了，都是有血有肉的生命原始面貌。

《After All》黃俊團攝影展 展期：即日至6月20日 時間：12:00-20:00 地點：moom bookshop 地址：台北市忠孝東路三段251巷8弄16號

（原題〈彩色是生活，黑白是生存：專訪台灣「鬼才」攝影師黃俊團〉。部份照片由moom bookshop提供）

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