梅艷芳遺願得償：電影《梅艷芳》總結一生　同時為香港文化補元

撰文： 可夫 最後更新日期： 2021-05-26 15:24

浮沉人在世，快樂循環又傷心，但願愛得最動人。 梅艷芳《抱緊眼前人》（潘源良詞）

香港人不會忘記。18年以來，梅艷芳雖已告別人間，卻沒有一刻退出熒幕，一直為香港人載滿歌聲與記憶，亦成為香港文化書寫不會繞過的人物。香港音樂工業因她的出現，帶動各種來自西方的形象潮流在香港發展，不少學者分析過她對香港文化的深遠影響。今天，安樂電影公司向大家放送一則文章：坊間一直流傳的《梅艷芳》，終於由電影公司正式宣佈，將於今年上映。

源於2003年一次約見

梅艷芳自是幾代香港人的回憶，亦是她身邊好友一直諗記的人物，其中一位是安樂電影公司江志強先生：「2003年的某日，阿梅約我見面，希望我能為她拍一部傳世的電影，當時我和導演張藝謀特地在《十面埋伏》中為她設計了一個角色；可惜最後因為她的離去，無法實現她的遺願，多年來我一直惦記着她未圓的夢；因與梅姐的交情；我仍然希望圓她臨終前的願望，同時填補最後《十面埋伏》合作不成的遺憾！促成開拍電影《梅艷芳》就是我的初衷。」江志強在文章中憶述事情的起源，從文字讀來，不無感慨。

江先生與梅艷芳相識多年，文章回憶當年邀請她為安樂發行的電影：「跟梅姐認識，早在安樂電影還是小公司的時候，當時梅姐已經是一位當紅的歌手，但不介意我們小公司，答應為我們發行的一部電影《天空之城》站台宣傳 ，到今時今日我仍感激她當日的仗義幫忙。」江志強邀請《寒戰》系列電影導演梁樂民執導與編劇，為梅艷芳的一生拍成電影，片名《梅艷芳》。

+ 2 + 2 + 2

2003年，梅艷芳留下這個遺願，江志強銘記在心，成為他開拍這部電影的初衷：「欣賞梅姐那份敬業、專業，由荔園的小歌星躍升為天后的傳奇，她拼搏至最後一刻的精神，永不言棄的信念，正正代表香港人的精神，同時希望多些香港人能看到這部電影，接收到這份正能量的信息，特別在逆境時，能為香港打氣！」

梅姐當紅的時代是我們成長的年代。電影除了記錄了她，我們還努力記錄了香港的八十年代。梅姐對我的意義，是典型香港兒女的模範：出身雖然寒微，卻憑著自身努力，創造一番事業；成名後卻從沒架子，常常將家人朋友記掛在心；社會各界需要幫忙時，她總是義不容辭；無論遇到甚麼逆境，她亦從沒放棄。梅姐的人生，某程度上代表著我們香港人的奮鬥故事。 梁樂民

等待一個好導演、好劇本、好演員

為實現梅姐遺願，一直在找合適演員、導演和劇本，江先生「花了三年以上的時間在全亞洲找合適的人選，終於給我們找到了這位在戲中飾演梅艷芳的新人。沒有她，我們開拍不了這部電影，對我們整個團隊來說不只是幸運，還有一份緣份。同樣地沒有梁樂民這位有心的導演，也完成不了《梅艷芳》」。