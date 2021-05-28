西九文化區首個表演藝術季開鑼　引入「藝術科技」培育本地人才

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-05-28 19:50

西九文化區公布首個表演藝術季節目「活現・活演」，於2021年6月至2022年3月期間，為觀眾帶來多個舞蹈、戲曲、戲劇、音樂等藝術及文化活動，西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民表示，今季節目引入「藝術科技」元素，將有助開拓藝術創意界限。當局亦與香港演藝學院合作，肩負培育人才使命，讓學院師生認識相關科技技術，開拓未來創意可能。

譚兆民以「樂觀中帶審慎」來展望首個表演藝術季，並認為新一年是有危有機，從中體現港人的韌力，讓「演出繼續下去（The show must go on）！」2020年因應新冠疫情影響，香港多個藝術場館為配合政府防疫政策而長期關閉，面對藝術界逆景，譚兆民表示這是一個契機換個角度思考藝術、世界，及如何與藝術家、觀眾和各個社群建立更緊密的連結。

今年表演藝術季節目除了於表演藝術場地上演外，更延伸至線上、以及戶外空間演出，由戲曲中心的茶館新星劇團，以至最新的自由空間樂團。最新推出的藝術季小冊子，亦綜合不同類型表演藝術，讓觀眾綜覽各類節目詳情，發掘更多他們過往未曾接觸的演出。而因應疫情走勢，多位海外藝術家將安排本年年尾來港演出，例如上年因疫情而延期來港演出的坂本龍一音樂會，將落實於今年十二月舉行，當局將因應疫情發展和政府防疫政策作應變安排。

西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民。(賴家俊 攝)

三齣新作啟發思考「未來式」命題

如果因為種種原因，觀眾和藝術家不能在現實的劇場相遇，現場演出會是怎樣？除了網上演出外，還可如何突破各種領域和經驗界限？今季節目添加「藝術科技」元素，全新作品「表演未來：全新創作」為觀眾帶來破格的戲劇演出，邀請多位來自劇場、電影、舞蹈、媒體等本地藝術家組成三個單位，放膽研究試驗，結合電玩技術和機械人科技，創作三齣全新作品，引領觀眾思考「未來式」的命題。

今年亦誕生跨界實驗平台 Techbox，由自由空間與香港演藝學院舞台藝術及製作學院合作建立，讓媒體藝術家、劇場設計師、學院師生，透過自由空間最新引入藝術科技，從研究和實驗出發，思索科技與表演藝術的多樣可能。Techbox 將在未來四年持續發展，每年與公眾分享研究成果，未來亦希望引進與更多大專院校合作機會。

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國際劇場實驗推香港版

藝術季亦引入國際著名劇場實驗，並打造一個屬於香港人的版本。RP 紀錄劇團《100%香港》由自由空間與柏林 RP 紀錄劇團及前進進戲劇工作坊聯手合作，於今年10月將舞台化成社會縮影。根據人口普查中性別、居住環境、年齡等數據比例選出100位反映香港人口特徵的「市民演員」，將舞台化成社會縮影，100位香港人在台上即興回應一連串關於都市日常的問題，讓台下觀眾反思香港的核心價值與未來。

左起：西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民、西九文化區管理局表演藝術總監方美昂。(賴家俊 攝)

西九文化區管理局表演藝術總監方美昂指：「這一季象徵著一個新開始。我們非常興奮為不同年齡和背景的觀眾，悉心策劃了不同類型的節目及活動。我們亦邀請了不少享負盛名的國際及亞洲藝術家，也積極與本地藝術單位緊密合作，提供一個促進創新及創意的平台，見證藝術於線上及線下模式的更多新可能。」

藝術季節目詳情和票務資料可瀏覽「西九文化區」官方網頁。