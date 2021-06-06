三星擬推出新語音助理「Sam」 Rule34畫家：我的筆已飢渴難耐

撰文： 小島陸秀夫 最後更新日期： 2021-06-07 16:40

6月2日有消息流出，指Samsung（三星）將以新語音助理「Sam」代替舊有的「Bixby」，同時更展示了「Sam」的樣子。就算未有證實是官方角色，這位臉尖尖的語音助理形象，很快就被 Rule34畫家「拿來使用」。

文：小島陸秀夫

跳了擬人化更方便

這位新語音助理由設計公司Lightfarm 設計，一出場已有樣子，連「擬人化」也不用，快速變成 Rule34畫家新寵兒：

第34條法則（英語：Rule 34），內容是「如果某物存在，則它一定可以跟色情扯上關係，沒有例外」。

Twitter＠Lost_Pause_

簡單來說，其中一個示例，就是你想到的所有東西，都可以被畫成色圖，或者被常常Cosplay色情角色的Cosplayer扮演。當然「Sam」也不例外，以下是一些比較保守的圖——

生物死物也不能倖免

過去不論是生物、死物，還是程式軟件，都逃不過外國網友戲稱為「Japanese Beam（日本激光）」的擬人化洗禮。當然，擬人化後列入Rule 34中是順理成章也順其自然。隨便舉例，「地球」就是其中一個擬人化對象。

（Twitter@devolinha）

其他商家吉祥物／人物，例如星巴克的人魚、外國快餐店Wendy’s的「看板娘」自然也是「射程之內」。

（Twitter@bigxaiyan）

（Twitter@ruriyeo）

免費宣傳

有理由相信，三星早已預視這個後果，也樂於看到這個後果。

就像是遊戲《生化危機：村莊》中的反派吸血鬼角色「蒂米特雷斯庫夫人」，是一個漂亮性感的高大女性。她剛被公佈時，就已經引起網絡關注，除了有大量的迷因與色圖，也有很多Cosplay 出現，如前俄羅斯奧林匹克運動會選手Ekaterina Lisina 就在社交媒體上傳有關蒂米特雷斯庫夫人的Cosplay照片——

對三星而言，這次Sam引起的討論，完全是免費宣傳。一個軟件在未公佈前就已成為網絡話題，大概不會不高興吧？

（本文不代表藝文格物立場）