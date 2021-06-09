香港藝術節＠大館│線上角色線下相遇　網絡劇場展虛擬尋親之旅

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-06-09 18:06

第49屆香港藝術節節目之一「香港藝術節@大館」，將在6月12至20日於網上及大館現場雙軌舉行。今年節目引入多個沉浸式劇場體驗活動，當中包括自助體驗創造人物劇情的虛擬尋親之旅，還有疫情下為大家訂身訂造藝術外賣等等一共六個免費節目，讓觀眾於虛擬與真實間往返，來一個「遠在…咫尺」的藝術體驗。

沉浸式體驗是近年劇場的新模式，讓觀眾參與，代入情景，跟劇中人同喜同悲。但把沉浸式設定在節目開始之前，一切先由線上開始，再在實體相見，是今屆「香港藝術節@大館」的首次試驗。

虛擬尋親線上線下齊活動

節目之一《尋親啓事:探訪由此路進》來自中國網絡劇場實驗導演孫曉星與編劇何睿的構想，活動採取網絡與現場互動雙軌進行，到場的觀眾將會是圍觀的一員，也不自覺地成為了被圍觀的一位。據孫曉星拆解，這是一場虛擬的尋親之旅，是一場全民可以加入的快閃。參加者保持匿名狀態，自助體驗去創造人物劇情，當他們確認彼此就是「失散」的「親人」後，即可線下預約在大館特別佈置的場地裡會面，升級角色扮演完成以上全部的過程，才是完整的節目內容。

參加者可登入「香港藝術節@大館」的「尋親啓事」網上論壇，瀏覽啓事及留言。註冊取得一個「玩家代號」後，便可成為線上尋親玩家刊登啟事，尋找一位「虛擬親人」；又或者留言回應啟事，扮演被尋找的那位。尋親玩家若在眾多回應中找到「疑似親人」時，可通知版主「Monica」開設一個新的私密聊天室，供兩位成功配對的角色，以文字、圖片等不露面方式溝通，並一同完成特定的「親人任務」。完成線上配對及「親人任務」後，版主會安排玩家在6月12日至20日期間於大館指定時間及空間內進行一次「線下探訪」。

「香港藝術節@大館」的「尋親啓事」網上論壇。

藝術外賣100場表演項目

第二個活動《藝術外賣》構想來自於澳門聯合導演古英元及梁順裕，去年曾經玩轉整個澳門為當地人帶來不同種類的藝術演出，今年六月他們連同十多位表演者在大館為市民帶來這個全新體驗。全程快閃三分鐘，由你話事由你落單。

觀眾只要在演出期間進入大館，WhatsApp一個指定的電話號碼，自動傳送系統便會開啟。訊息會給你選擇大館內的指定地點及你想觀看到的藝術種類，一經落單，十五分鐘內便會有表演者親臨你面前，為你表演可能意想不到的演出，全日表演場次最高可達100場。三分鐘的藝術種類繁多，有獨奏、六人合唱、小提琴、球技表演、雜耍、小提琴以至速寫也可能會遇上。

《藝術外賣》構想來自於澳門藝術家古英元。（香港藝術節@大館）

而「香港藝術節＠大館」其餘四個沉浸式藝術體驗節目，還包括在大館古蹟與藝術作品之間探索尋覓的親子定向追蹤《猜X尋》、分布在E HALL、讓觀眾跟網絡另一端藝術家互動的《芝麻開門》、香港瀋陽互以電子書信表達情感的社區舞蹈計劃《兩地書》、美國藝術家珍‧利維（Jen Lewin）創作的光影互動科藝裝置《在水一方》，活動詳情和參加方法可留意「香港藝術節@大館」網頁。

【活動地圖】

【活動詳情】 一、【尋親啓事：探訪由此路進】不一樣的尋親旅程 「網上尋親」活動現已開始，請點擊https://taikwun.artsfestival.org/posts，登入徵集頁面，參與或瀏覽尋親過程。「現場探親」活動將於6月12至14日及19至20日，安排在大館監獄操場進行。「探親」時間請留意https://www.facebook.com/hkaf.at.taikwun發布。 費用：免費