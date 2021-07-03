文創市集向來願者上釣｜文青媽媽讀讀詩｜陸穎魚專欄

撰文： 陸穎魚 最後更新日期： 2021-07-03 12:00

有些事情跟孩子一起做才會更加有趣，對我來說，一個是參加讀書市集，一個是在公園蓋起帳篷野餐。小珍珠第一個參加以書為題的市集是去年底的「牯嶺街書香創意市集」，最近我們就參加了新北市閱讀節舉辦的戶外市集，社長的出版社與我的書店都有報名，夫妻二人把握機會與讀者相見歡，也不忘藉著市集與小珍珠享受親子樂趣。

文：陸穎魚

雖然台灣的文創市集發展已經非常成熟，不過以閱讀作賣點的市集有限，畢竟閱讀人口不斷下降，大眾也偏向網絡買書，一來方便，二來又有折扣，所以會逛閱讀市集的讀者多數是文青同溫層。老實說，以往擺市集賣書絕對會催眠自己要懂得苦中作樂，因為出現太多燃燒熱情，哀傷收場的結尾，拖住一個裝滿書的行李箱參展，最後又把行李箱原封不動的「重」拖回家，真的人累心也累。

+ 5 + 5 + 5

而社長可以說是苦中作樂的專家，他的擺攤心得是「願者上釣」，於是有沒有賣出書都不重要，重要是享受自己成為市集的一道風景；我沒有他這種海闊天空的智慧，為了不浪費時間，現在擺市集反而會翻翻帶去賣的詩集，重讀有重讀的樂趣，好像這次市集我便收到一本絕版詩集《多風地帶》，於是順理成章又把它翻開，讓曾經看過的詩句再度映入眼簾，烈日當下再次被一種年少之純愛與憂愁所感動。

對不起 我不懂誠實 傷心要說快樂 夏天要說寒冷 明明愛你 卻說不曾在乎過你 那隻貓又來找我了 牠喜歡耍賴、撒嬌、忽視我 吃完我的罐頭 就去追逐巷口陌生的影子 牠撒嬌像極了你 耍賴像極了你 也從來不肯看我的眼睛 但今晚不能想起你 我蒙頭做一場大夢 等春天過去 我就要忘記那隻貓 忘記你 ——〈反話〉，許玄妮

不過，現實是殘酷的，當面前的小珍珠冒著小汗珠跑來跑去，她就像一個捉也捉不住的夏天，我就知道讀一首詩的時間已經完結，然後我站起來，牽住她的溫熱小手，我們二人笑著穿梭市場各處，彷彿懂得飛天與遁地。

（標題由編輯擬寫，原題「我們在市集裡飛天和遁地」。本文不代表「藝文格物」立場）

陸穎魚在創辦的詩生活書店介紹詩集（王祥維攝，局部）