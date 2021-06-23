容若離世｜粵語正寫奠基者劉晟筆耕70年　上月發表筆名文章成遺作

撰文： 可夫 最後更新日期： 2021-06-23 11:48

容若（劉晟）老師走了。悲莫名。 劉天賜Facebook

6月22日，多位傳媒人、專欄作家收到訃告，知悉香港著名報人劉晟（筆名容若）於6月19日午因病辭世，享壽八十八。

外子劉晟（容若）最近因病入院，不料病情突然轉差，於六月十九日下午不幸病逝於荃灣港安醫院。心中萬般不捨，十分傷痛。感恩所有家人都陪伴在側，讓他安詳地離去，盼願他能得享安息！外子生前經常提起跟老朋友相處點滴，回憶過往很多事情，特此通知大家為安。 容若妻子訃告

劉晟生於1933年，早在17歲投身報業，在《金報》撰寫軍事評論。1950年自汕頭來港，1955年加入《明星》，隔月轉職《晶報》任電訊版、娛樂版主編。

那個年代的人讀過兩年書也天天看報，每天出版的報紙有近百份。《金報》的大老闆只有廿二歲，小老闆廿歲，請了十七歲的我寫軍事專欄。 引述自《壹周刊》2011年1月13日專訪

1959年轉為副刊主編，為〈通天曉〉等多個專欄主筆直至1985年。劉晟廣為人識的筆名為容若，出版多部探討語文與歷史的專著，另有筆名茗翁、刁龍、丁奇、瓊玉、吳越人，筆耕逾七十載。據悉，生前最後一次發表的文章為今年五月號《明報月刊》〈與宋郁文談粵語──兼質疑〈後出師表〉真實性〉，容若筆下的宋郁文（1917-1985）同是香港著名報人。

香港 fact check 鼻祖

容若著有《挖出歷史的趣味》、《以弱勝強史話》、《開國智囊啟示錄》、《容若咬文嚼字》、《熒幕用語》、《粵語國語好雙語》、《煮字錄》、《常誤詞語辨正》、《成語探源搜趣》、《英王寫別字》、《文學基本功》、《關鍵在一字》、《簡化字尋根揭底》等書。

得知容若前輩離世，心情沉重！但相信悼念他的最好方式，莫如把他對文字研究的心得的大文重新分享，讓其繼續嘉惠民眾。 黃志華Facebook

容若筆耕貢獻香港文化，文章既有他專精文史考據工夫，亦有通識面向，無所不談，無所不寫。他的文章，有為香港粵語字起了定調的效果，例如粵語「老豆」，他考《三字經》有「竇燕山，有義方，教五子，名俱揚」句，「竇燕山」是父親人辦，推想「老豆」應寫「老竇」。文章廣受認同，視為正寫，沿用至今。填詞人、詞評人黃志華在Facebook分享容若文章，提到粵語不少雙音詞來自唐詩——

長年在「左報」工作的容若，在2015年出版《簡化字尋根揭底》，此前已在專欄明言反對簡化字（俗稱簡體字），例如「盤飧語出《左傳》指飯菜，餐只作動詞、量詞用。改飧為餐大違原意」，簡化飧字，混淆正寫，遺害頗深。2011年受訪時亦有透露自己最反對簡體字與去除方言的做法，形容是倒退，亦因這些言論，每天都收到匿名信來誣詆他危害祖國。

容若可說是香港 fact check 鼻祖。從文章可見，容若鑽研文字，不會受權威影響，曾數大作家寫錯字與別字：魯迅寫「按步就班」（應寫「按部就班」），茅盾寫「混水摸魚」（應寫「渾水摸魚」），巴金寫「無動於衷」（應寫「無動於中」），就連辭書《辭海》、《現代漢語詞典》都能拔出錯字，寫在專欄逐一指正。

容若畢生沉迷紙堆字海，亦為香港文化打撈幾近失傳的文字，無意間為香港保存「文化中國」。熱情燃燒至今未滅，容若著作甚豐，一如黃志華所說：懷念前輩的最佳方式，就是細讀著作，無言感激。願容若先生安息。

編後語：本版邀請容若《晶報》時代的報人撰文悼念。歡迎讀者電郵投稿stylenculture@hk01.com。

（綜合報道）