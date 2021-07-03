《情系一線》作為旅遊電影......｜還是日本｜湯禎兆專欄

撰文： 湯禎兆 最後更新日期： 2021-07-03 18:00

於我而言，《情系一線》與其看成為戀愛電影，或許作為旅遊電影觀賞更有趣味。

文：湯禎兆

事實上，整個製作團隊也深明此理，從一開始已把北海道各地風光納入拍攝範圍，而包含的地區有以下：旭川市、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、帯広市、幕別町、深川市、美唄市、札幌市及函館市。

好了，仔細一點來看，令人印象較深的有：

此乃上富良野的役町場，為二人長大成人後再遇的場所，眺望一望無際的山丘，正好用來帶出物是人非的意境，現在一樓大堂仍設有供遊客拍照留念的位置。

不少人對此場面均感好奇，其實此乃在函館機場內，用來供入閘前後的遊客通話設施，為第五號的電話角，鏡內鏡外的對比意象，當然切合兩人當時的狀況，有興趣的電影客可以到訪一看。

不過對我來說，最重要的場景當然是津輕海峽渡輪的函館大樓。

電影中的高潮場面，乃小松菜奈飾演的葵在此趕乘令和年號的首航船，由函館出發到青森，而菅田將暉飾演的漣剛好追到來，兩人便在尋尋覓覓的過程中，最終以手牽手作大團圓結局。

對於日本電影迷來說，青函渡輪航路一向別具意義。著名的有《男人之苦》第十五集《鴛鴦傘》，講述寅次郎與舊愛莉莉若即若離的愛情故事，而當時仍在運行的青函連絡船十和田號正是外景焦點之一（下圖為《鴛鴦傘》劇照）。

由《鴛鴦傘》到《情系一線》，大抵有心思的觀眾也可從中探索出時代對照下的意義。

（原題〈作為旅遊電影的《情系一線》〉。本文不代表藝文格物立場）

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