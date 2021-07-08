香港書展2021｜李志清畫寫沙田大圍白田村細路舊時生活

二○二○年，這一年新冠肺炎肆虐，令人們的生活節奏混亂得一團糟，在疫情嚴峻的三月，我還舉辦了一場畫展，作品多是舊時月色，有關香港情懷。三聯出版社的朋友得知，聯絡我問有否興趣出版畫冊，我當然樂意。於是隨後幾個月，每天獨個兒躲在工作室，回憶着昔日的種種，描寫自我懂性至十四歲那年，搬離鄉村前的生活點滴。伴隨着頑皮孩子的玩物，甚至小鳥、昆蟲，窗外是沸沸揚揚的病毒瀰漫卻雲淡風輕，窗內也同樣雲淡風輕！或許也是當年每個孩子的記憶，那是一段快樂無憂的日子，是我一生的印記，宛如以青蔥歲月刻印的年輪，隨着時日的飛逝，漸漸模糊了、有些甚至已經消失！我怕再不記下來便將如煙散去，更促使我加快動筆！幾個月中記起了許多從前的往事，平靜的水波上泛起一圈一圈漣漪，十分享受這一次創作旅程，回憶醉人！畫得隨意，也畫得愜意。內𥚃有些文章曾經在《明報月刊》刊載，篩選幾段相關的也輯錄書中。從一九八一年踏入漫畫行，不覺今年剛好第四十年，這一本作品，正好作個紀念！