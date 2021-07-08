香港書展2021｜李志清畫寫沙田大圍白田村細路舊時生活

香港著名畫家李志清，早前在出版社記者招待會上，與記者分享創作《記得當時年紀小》「一天一天地寫、一天一天地畫，三個月左右」成書的過程。
李志清最初打工，恰巧也在這家出版社的同一座大廈。「40年前，我就在在北角工業大廈十三樓返工。」人生繞了一個大圈，回到同一地點，做的卻大有不同。從職場開端到藝術生涯的高峰之間，他從港式漫畫到與日本出版社合作出版歷史漫畫，航向藝術創作更遠的地方。
李志清｜1963年於香港出生。藝術家，包括水墨畫、油畫、水彩畫、速寫、書法、漫畫等等皆有涉獵。1981年起以畫為生，1980年代模糊探索，寫下不少港式漫畫。1990年代起與日本出版社合作出版三國志、水滸傳、孫子兵法、孔子論語等一系列歷史漫畫。1998年與著名武俠小說家金庸合組出版社，出版《射鵰英雄傳》、《笑傲江湖》等漫畫。同期為金庸小說日文版、新修訂版繪畫封面、插圖。2007年憑《孫子兵法》奪得日本首屆「國際漫畫賞」的最高榮譽：最優秀作品獎。2017年為香港文化博物館「金庸館（繪畫金庸）」任策展人。2018年為香港郵政出版金庸小說繪畫郵票2019年起為《明報月刊》文學藝術專欄主筆。近十多年以繪畫藝術作品為主，作品為不同博物館、香港半島酒店、香港賽馬會及私人等大量收藏。
李志清（資料圖片/林若勤攝）
今日他回到北角這座大廈，談的是童年回憶：「我是在大圍長大的。14歲之後，就沒喝過井水。」他今年發表的作品，正是為著整理兒時回憶與成長所見，許多已走進博物館的民間玩意，甚或李志清父親特製的捕鳥器，全都由他憑記憶畫出來：「每天想一些畫一些，畫時沒有組織。畫的方法有多種，有用漫畫形式的。」
他希望可以「畫出香港生活，滿足自己童年回憶」，同時「保留文化與生活感」。
二○二○年，這一年新冠肺炎肆虐，令人們的生活節奏混亂得一團糟，在疫情嚴峻的三月，我還舉辦了一場畫展，作品多是舊時月色，有關香港情懷。三聯出版社的朋友得知，聯絡我問有否興趣出版畫冊，我當然樂意。於是隨後幾個月，每天獨個兒躲在工作室，回憶着昔日的種種，描寫自我懂性至十四歲那年，搬離鄉村前的生活點滴。伴隨着頑皮孩子的玩物，甚至小鳥、昆蟲，窗外是沸沸揚揚的病毒瀰漫卻雲淡風輕，窗內也同樣雲淡風輕！或許也是當年每個孩子的記憶，那是一段快樂無憂的日子，是我一生的印記，宛如以青蔥歲月刻印的年輪，隨着時日的飛逝，漸漸模糊了、有些甚至已經消失！我怕再不記下來便將如煙散去，更促使我加快動筆！幾個月中記起了許多從前的往事，平靜的水波上泛起一圈一圈漣漪，十分享受這一次創作旅程，回憶醉人！畫得隨意，也畫得愜意。內𥚃有些文章曾經在《明報月刊》刊載，篩選幾段相關的也輯錄書中。從一九八一年踏入漫畫行，不覺今年剛好第四十年，這一本作品，正好作個紀念！
書名｜記得當時年紀小——李志清的筆墨下
作者｜李志清
出版｜三聯書店（香港）
（圖片由三聯書店提供）