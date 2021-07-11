地產商推廣閱讀辦作家講座資助基層學生入場買書｜香港書展2021

撰文： 可夫 最後更新日期： 2021-07-11 12:00

回撥中學記憶，曾否有老師帶我們「登高」聽作家講座，又曾否聽過校園作家與旅遊作家同場對談，與我們分享創作？7月8日午，一項由地產商主辦經年的閱讀計劃，伙拍多個組織，連結數間中小學，帶領逾40名學生來到ICC的sky100，早在書展開幕前，來聽作家講座。

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這場講座由合作機構聖雅各福群會派員主持，以問答形式帶領作家游欣妮與張志榮，一同以自己的經歷，說出自己的看法，並與台下交流。

作家游欣妮是全職老師，近年參與學校圖書館工作，多與學生就閱讀話題交換心得，她尤其關注學生閱讀興趣，不時請他們推介讀物給自己，令她發現青少年的閱讀習慣。至於旅遊作家張志榮，他曾周遊列國，帶著自己心愛的搖搖到處賣藝；有了旅遊經歷，加上他拍攝的短片在網上獲得關注，有出版社邀請他寫書。他說，若不是旅遊，他也不會知道，原來每個地方的歷史故事是那麼有趣和有意義，鼓勵台下學生多讀歷史書。

這個作家講座是「新地齊讀好書」計劃啟動禮後的活動。這項計劃早在2008年開始實行，與書展主辦方香港貿易發展局合作，向基層學生籌募門券，甚至派發買書津貼，給學生在場館內購買心儀書籍。以往受惠學生近3萬人，今屆受惠學生有1500人。

講座完結後，主辦機構的執行董事郭基泓頒發紀念品給作家，在台上與兩位作家低語交流；至於他們在談什麼，或者要留意作家日後會不會在《點讀》記錄下來了。