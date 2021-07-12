Snoopy漫畫70周年　香港設計師二創小孩角色融入V煞Joker造型

撰文： 可夫 最後更新日期： 2021-07-12 12:54

今年是美國經典《花生漫畫》（Peanuts） 70周年，漫畫中史諾比（Snoopy）和一眾角色都有富有人性的一面：史諾比瀟灑親切、Charlie Brown憨厚堅毅，屢敗屢戰；Linus學識淵博、Lucy敢愛敢恨、Schroeder是頑固的音樂才子⋯⋯這讓他們的生活如同我們童年真實生活沒什麼兩樣，使作品無需特定的文化背景而風靡世界，讓各地讀者找到共鳴。本地創作人John Wu自小看《花生漫畫》成長，隨著近年他對社會的觀察，開始着手混入了不同視覺文化元素，二次創作史諾比各個角色，與大家「食花生世代」看世界。

John Wu自幼受花生漫畫、Cult片、Britpop音樂薰陶成長，數年前將幾者共冶一爐，令著名音樂人John Lennon & Yoko Ono、Kurt Cobin（Nirvana）；導演Woody Allen，又或是電影角色Joker、V煞等，以《花生漫畫》內的小孩形態出現，當中的本文互涉 （Intertextuality）令大眾覺得既熟悉又可愛，產生共鳴同時令人會心微笑。

原本只為自娛，John自兩年前起感到周遭的狀態彷佛將這些漫畫帶入現實——細路們挺身而出，履行著本應由大人承受的重擔，一切荒謬從漫畫、電影場景當中進入現實世界。而至今年，在這個寫篇報道、畫幅漫畫、食粒花生都要擔驚受怕的扭曲世代，創作人只好以同樣扭曲的作品繼續發聲。他深信作為「食花生世代」的生環者，每個人都正在用自己的方式作出堅持。

平面設計出身的John，作品色塊鮮明、勾勒細緻，驟眼看來像以電腦繪圖，但今次所有展出的人形作品，全由John親手以手鋸逐個die-cut（多邊形裁切），再以Acrylic繪畫，近距離細看可見到筆觸。

於本月13日至8月9日，John Wu將在深水埗閣樓展出他一系列《花生漫畫》二創作品，而這群我們熟悉的人物，將以排排坐食花生的狀態，與大家你看我看你，共同演繹這個比Cult片更反常的現實。

【展覽詳情】 《食花生世代》（A NEW NEW Peanuts Era） 展覽日期：2021年7月13日至8月9日﻿（逢星期一休息） 展覽開幕：7月17日（星期六）4 -8 pm﻿ 地址：深水埗基隆街132B閣樓foreforehead ﻿

【展覽地圖】